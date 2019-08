BVB mit Trauerflor gegen Augsburg - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund wird beim Bundesliga-Auftakt mit Trauerflor spielen, während Lucien Favre über Mats Hummels spricht. Alle BVB-News.

Am Samstag geht es auch für endlich in der wieder los, gegen den startet der Vizemeister in die neue Saison.

Zum Auftakt wird der BVB mit Trauerflor für seinen ehemaligen Torjäger Manni Burgsmüller auflaufen.

Trainer Lucien Favre sprach auf der abschließenden Pressekonferenz über den Rückkehrer Mats Hummels, den Gegner und den Meistertipp FC Bayern.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB am heutigen Freitag - egal, ob News oder Transfergerücht.

BVB gegen Augsburg mit Trauerflor für verstorbenen Manni Burgsmüller

Borussia Dortmund wird am Samstag beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg mit Trauerflor für den verstorbenen Manfred Burgsmüller antreten.

Burgsmüller spielte von 1976 bis 1983 für den BVB und ist eine Vereinslegende.

Der einstige Torjäger war im Mai überraschend im Alter von 69 Jahren verstorben. Auch wird deshalb mit Trauerflor antreten.

BVB-Coach Favre über Hummels, Auftakt und FCB-Meister-Tipp

BVB: Raphael Guerreiro fehlt gegen Augsburg

Borussia Dortmund muss den erneuten Kampf um den Meistertitel ohne Europameister Raphael Guerreiro aufnehmen. Der Portugiese wird wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen.

"Er fehlt definitiv", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Auftaktspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

BVB-Doku: Bilder aus dem Heiligtum

Marco Reus war es manchmal etwas zu nah. "Die Kabine ist eigentlich das Heiligtum einer großen Mannschaft, von daher war da etwas Anspannung", sagte der Fußballer des Jahres nach der Premiere der Amazon-Doku "Inside Borussia Dortmund" im Stadion des BVB.

Vor 2000 Fans und 1000 weiteren Gästen, darunter seine Profis, präsentierte der BVB am Mittwochabend die vierteilige Serie, die im Stile der Dokumentationen "All Or Nothing" oder "Hard Knocks" über oder Mannschaften aus der National Football League (NFL) ganz nah dran an Mannschaft und Trainerteam ist.

"Es war eine coole Erfahrung. Aber schlussendlich hat man gar nicht bemerkt, dass sie dabei waren", berichtete Torhüter Roman Bürki über das Team des bekannten Filmemachers Aljoscha Pause. In ganz entscheidenden Situationen wie beispielsweise Krisensitzungen oder bei Taktikbesprechungen blieben die Türen verschlossen.

Pünktlich zum Bundesligastart am Freitag (16. August) ist der erste Teil der Doku bei Amazon Prime zu sehen, bis zum 13. September folgt wöchentlich eine weitere Folge.

BVB: Amazon-Doku über Borussia Dortmund feiert Premiere

Der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund hat am Mittwochabend seine Dokumentations-Serie "Inside Borussia Dortmund" präsentiert. Knapp 3000 Gäste, unter ihnen auch die BVB-Profis, sahen die zweite Folge der vierteiligen Serie.

Filmemacher Aljoscha Pause und sein Team hatten den BVB in der vergangenen Saison auf Schritt und Tritt begleitet.

BVB-Kapitän Reus verdankt seinen Vornamen Marco van Basten

Offensivstar Marco Reus von Borussia Dortmund hat verraten, dass seine Eltern eigentlich planten, ihm den Vornamen Dennis zu geben. Spontan entschieden sie sich aber doch für Marco - wegen der niederländischen Stürmerlegende Marco van Basten.

"Meine Mutter war mit mir schwanger und lag im Krankenhaus. Zu dieser Zeit fand gerade die EM 1988 hier in statt", erzählt der BVB-Kapitän in der am 16. August erscheinenden Dokumentation Inside Borussia Dortmund . "Van Basten hat dort im Finale sein berühmtes Tor geschossen. Eigentlich hätte ich Dennis heißen sollen, aber danach sagte mein Vater: 'Er heißt Marco.'"

Problem bei dieser Aussage ist jedoch, dass Marco Reus im Mai 1989 geboren wurde, die Europameisterschaft in Deutschland fand allerdings im Juni 1988 statt.

Nach diesen Worten von Reus ist dennoch davon auszugehen, dass er seinen Namen dem Europameister und ehemaligen -Profi zu verdanken hat.