BVB: Bürki verpasst wohl Saisonstart, Dickel als Stadionsprecher gegen Augsburg im Einsatz - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund startet gegen den FC Augsburg in die neue Spielzeit - aber wohl ohne Roman Bürki. Alle News und Gerüchte zum BVB vom Samstag.

Das Warten hat ein Ende, nun beginnt auch für den BVB die neue -Saison und sowohl Klub als auch Mannschaft hat in der Sommerpause hohe Ziele formuliert: Der nächste deutsche Meister soll heißen.

Doch Schwarz-Gelb wird diese Mission anscheinend ohne die etatmäßige Nummer eins, Roman Bürki, beginnen müssen. Der Schweizer laborierte in den vergangenen Wochen an einer Fußverletzung und wird wohl für das Spiel gegen Augsburg nicht rechtzeitig fit.

Außerdem: Norbert Dickel wird trotz der Querelen um Äußerungen von ihm in der Vorbereitung als Stadionsprecher mit von der Partie sein.

In diesem Artikel informieren wir Euch über alle wichtigen Nachrichten zum BVB vom Samstag - egal, ob News oder Transfergerücht.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Verpasst Roman Bürki den Auftakt gegen Augsburg?

Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund muss wohl beim Saisonauftakt des BVB im heimischen Signal-Iduna-Park gegen den von außen zuschauen. Das berichtet die Bild .

Demnach soll der 28-Jährige weiter Schmerzen im rechten Bein haben. Vor fast drei Wochen zog Bürki sich im Zweikampf mit Mittelfeldstar Axel Witsel eine Schnittwunde am rechten Bein zu und verpasste seitdem zwei Partien - den 2:0-Sieg im Supercup gegen den FC Bayern sowie das Weiterkommen im gegen KFC Uerdingen.

Als Vertreter war in diesem Partien Marwin Hitz im Einsatz, der im Falle eines Fehlens von Bürki auch gegen den FCA zwischen den Pfosten stehen wird.

BVB: Norbert Dickel gegen Augsburg als Stadionsprecher im Einsatz

Vor rund drei Wochen sorgte die BVB-Legende und langjähriger Stadionsprecher Norbert Dickel für Aufsehen, als er sich beim Kommentieren eines BVB-Testspiels einige verbale Entgleisungen leistete . Schwarz-Gelb zog kurz darauf erste Konsequenzen und will auf einen Einsatz von Dickel beim BVB-Fanradio vorerst verzichten .

Ob der 57-Jährige auch seinen Posten als Stadionsprecher im Dortmunder Signal-Iduna-Park ruhen lassen muss, stand bislang nicht fest.

Wie die Bild nun berichtet, soll Dickel zum Saisonstart gegen Augsburg aber wieder am Mikro im größten Fußball-Stadion Deutschlands stehen. Dabei soll er wie gewohnt die Mannschaftsaufstellungen verlesen und die Torschützen benennen.

Dickel ist seit einem Vierteljahrhundert Stadionsprecher beim BVB.

BVB gegen Augsburg mit Trauerflor für verstorbenen Manni Burgsmüller

Borussia Dortmund wird am Samstag beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC Augsburg mit Trauerflor für den verstorbenen Manfred Burgsmüller antreten.

Burgsmüller spielte von 1976 bis 1983 für den BVB und ist eine Vereinslegende.

Der einstige Torjäger war im Mai überraschend im Alter von 69 Jahren verstorben. Auch wird deshalb mit Trauerflor antreten.

BVB: Raphael Guerreiro fehlt gegen Augsburg

Borussia Dortmund muss den erneuten Kampf um den Meistertitel ohne Europameister Raphael Guerreiro aufnehmen. Der Portugiese wird wegen eines Muskelfaserrisses ausfallen.

"Er fehlt definitiv", sagte Trainer Lucien Favre vor dem Auftaktspiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER).