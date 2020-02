BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Giovanni Reyna wird für Länderspiele nominiert, Klopp macht Ex-Klub Konkurrenz

Giovanni Reyna hat sich beim BVB in den Fokus gespielt, nun wird er für Länderspiele der USA nominiert. Alle News zu Borussia Dortmund.

trifft in der am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf den und will mit einem Sieg an Spitzenreiter FC Bayern dranbleiben.

Durch den Ausfall von Kapitän Marco Reus öffnet sich für Giovanni Reyna die Tür für weitere Einsätze. USA-Nationaltrainer Gregg Berhalter bestätigte nun, ihn für die kommenden Länderspiele zu nominieren.

Außerdem: Im Rennen um ein -Talent gibt es große Konkurrenz.

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB am heutigen Donnerstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Talent Giovanni Reyna mit Nominierung für USA-Spiele

Mittelfeldtalent Giovanni Reyna von Borussia Dortmund wird von den USA für die kommenden Länderspiele gegen die und nominiert. Das bestätigte Nationaltrainer Gregg Berhalter dem YahooSports -Reporter Doug McIntyre.

Am Mittwoch wurde noch von The Athletic berichtet , dass Reyna das Interesse des englischen Verbandes geweckt habe und man den Spieler gerne für die Three Lions gewinnen würde, nachdem er es im Talentsichtungsprogramm mit circa 1000 Spielern unter die Top-25 geschafft haben soll.

Da der US-Amerikaner 2002 im englischen Sunderland, wo sein Vater Claudio Reyna zu der Zeit aktiv war, zur Welt kam und noch kein A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten bestritten hat, könnte er noch für die Engländer auflaufen.

Machen Klopp und Bayern dem BVB Konkurrenz bei England-Talent?

Das englische Talent Jude Bellingham von Birmingham City steht offenbar im Visier von einigen Topklubs. Neben dem BVB und dem FC Bayern soll nun auch der am 16-Jährigen dran sein. Das berichtet der Daily Star .

Beim Zweitligisten stand Bellingham in der laufenden Saison in 34 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Treffer. Als Ablöse werden wohl mindestens 30 Millionen Euro für den 16-Jährigen gefordert.

Holt der BVB Tomas Esteves als Ersatz für Achraf Hakimi?

Borussia Dortmund wird erneut mit Rechtsverteidiger Tomas Esteves vom portugiesischen Spitzenverein in Verbindung gebracht. Calciomercato.com berichtet, neben Serie-A-Rekordmeister habe auch der BVB ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen.

Der Teenager, der aktuell für Portugals U21 spielt, steht in Porto noch bis 2021 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel soll bei zehn Millionen Euro liegen. Esteves kann sowohl auf der rechten Abwehrseite, als auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen.

Bereits im Januar hatte die portugiesische Zeitung A Bola gemeldet, der BVB habe Esteves als Nachfolger für Achraf Hakimi ins Visier genommen . Der Marokkaner muss Stand jetzt nach seiner zweijährigen Leihe im Sommer von der Borussia zu zurückkehren.

BVB: bot wohl 60-Millionen-Euro-Paket für Erling Haaland

Erling Haaland erzielte für Borussia Dortmund beim 2:0-Sieg in Bremen sein neuntes Bundesliga-Tor im erst sechsten Spiel. Im Werben um den Wintertransfer bot Konkurrent Manchester United wohl deutlich mehr. Wie die Sport Bild berichtet, hatten die Red Devils ein 60-Millionen-Euro-Paket für den 19-jährigen Norweger geschnürt. Demnach hätte das Paket aus der Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro und einem Handgeld in Höhe von 40 Millionen Euro bestanden.

Christoph Freund, Sportdirektor von RB Salzburg, erklärte dem Magazin: "Manchester United war sehr interessiert an Erling. Wir haben uns lange unterhalten." Haaland soll vor allem von der Hartnäckigkeit des BVB überzeugt gewesen sein. So sollen die Borussen den Stürmer insgesamt 28-mal live gescoutet haben.

"Es waren viele Vereine interessiert, aber Dortmund hatte wohl einfach die besten Argumente. Der BVB hat genau diesen Spielertypen für diese Position gesucht. Und wie man sieht, war es eine gute Entscheidung", so Freund.

BVB: Comeback von Marco Reus wohl erst "in den nächsten Wochen"

Die Verletzung von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist offenbar langwieriger als ursprünglich gedacht. Ein Comeback des Nationalspielers könnte sich weiter nach hinten schieben .

"Ich habe mir kein spezielles Spiel ausgesucht, bei dem ich wieder zurück sein möchte", sagte Reus am Dienstagabend im Rahmen des BVB-Talks Brinkhoff's Ballgeflüster. Bei seiner Verletzung handele es sich um "keinen Muskelfaserriss, bei dem man sagen kann, es dauert drei Wochen". Die "Art und Weise" der Muskelverletzung lasse daher eine genaue Prognose seines Comebacks nicht zu.

Ursprünglich hatte der BVB kurz nach der 2:3-Niederlage der Borussia im gegen am 4. Februar, bei der sich Reus in der Schlussphase bei einem Schussversuch im Adduktorenbereich verletzt hatte, mitgeteilt, dass der 30-Jährige lediglich vier Wochen pausieren müsse. Dass Reus aber Anfang März wieder zurückkehrt, ist nach Aussagen des Spielers unwahrscheinlich.

"Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann. Ich kann hoffentlich in den nächsten Tagen mein Pensum steigern", erklärte Reus.