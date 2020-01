BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Kommt England-Talent Jude Bellingham?

Beim BVB sprießen nach der Verpflichtung Erling Haalands weiter die Transfergerüchte. Alle News zu Borussia Dortmund.

hat die kurze Winterpause beendet und ist am Samstag mit leichter Verspätung ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Dort will Trainer Lucien Favre seiner Mannschaft den Feinschliff für die Rückserie verpassen.

Nachdem der Transfer von Erling Haaland in trockenen Tüchern ist, kursieren weiter Gerüchte um ein angebliches BVB-Interesse an zahlreichen Spielern. Darunter sind RB Leipzigs Lukas Klostermann, Merih Demiral von und -Talent Jude Bellingham (Birmingham City)

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Sonntag!

verzichtete offenbar wegen Kevin-Prince Boateng auf Haaland-Transfer

BVB-Neuzugang Erling Haaland stand offenbar im vergangenen Winter im Fokus des FC Barcelona. Statt den jetzigen Shootingstar zu verpflichten, entschieden sich die Katalanen damals aber für Kevin-Prince Boateng.

Barca suchte im Januar 2019 nach einem Backup für Stürmer Luis Suarez. Auf dem Zettel hatten die Verantwortlichen laut der spanischen Sportzeitung AS auch den damals 18-jährigen Haaland.

Weil dieser aber als zu "ungeschliffen" und nicht für die Primera Division geeignet eingestuft wurde, verzichtete man auf eine Verpflichtung. Stattdessen holte Barca Boateng leihweise von .

Holt der BVB England-Talent Jude Bellingham?

Borussia Dortmund soll zu den namhaften Klubs zählen, die ein Auge auf das englische Top-Talent Jude Bellingham geworfen haben. Wie der Mirror berichtet, habe der BVB bei dessen Klub Birmingham City ebenso angefragt wie Bundesligarivale Bayern München. Auch Arsenal und hätten ihre Fühler nach dem 16 Jahre alten Mittelfeldspieler ausgestreckt.

Gerüchte um ein Interesse des BVB an dem Teenager sind nicht neu. Bereits im vergangenen Oktober hieß es, die Dortmunder seien scharf auf Bellingham, dessen Vertrag bei den Blues noch bis 2021 läuft.

Der U17-Nationalspieler gilt auf der Insel als eines der größten Talente. Bei seinem Heimatklub Birmingham hat er längst den Sprung in die Profimannschaft geschafft und in dieser Saison 22 Partien in der 2. englischen Liga absolviert (drei Tore, ein Assist).

BVB-Gerüchte um Lukas Klostermann von

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Lukas Klostermann. Sky meldet, der Rechtsverteidiger sei bei den Schwarz-Gelben ein Kandidat, da Achraf Hakimi zur nächsten Saison nach abgelaufener Leihe mutmaßlich zu zurückkehrt. Außerdem ist die Zukunft von Routinier Lukasz Piszczek (Vertrag läuft aus) unklar.

Klostermann steht in Leipzig noch bis 2021 unter Vertrag. Sollte er dort nicht verlängern, wäre der kommende Sommer für die Sachsen die letzte Gelegenheit, noch eine hohe Ablösesumme für den Nationalspieler einzustreichen.

Allerdings soll es weitere hochkarätige Interessenten geben: In der vergangenen Woche hieß es aus , der FC Barcelona zeige Interesse und auch beim FC Bayern soll eine Verpflichtung Klostermanns diskutiert werden.

Flieger defekt: BVB mit Verspätung ins Trainingslager

Vizemeister Borussia Dortmund ist mit knapp 90-minütiger Verspätung ins Trainingslager nach Marbella aufgebrochen. Nach einem technischen Defekt musste der Flieger ausgetauscht werden. Als die Maschine dann Richtung Spanien abhob, waren 29 Spieler an Bord. Der stark erkältete Jacob Bruun Larsen wird nachreisen.

Neuzugang Erling Haaland wird die ersten Tage noch abseits der Mannschaft arbeiten. Auch Thomas Delaney und der zuletzt mit einem Wechsel in Verbindung gebrachte Paco Alcacer trainierten während des ersten Mannschaftstrainings in Marbella individuell. Die zuletzt verletzten Marco Reus und Thorgan Hazard werden in Spanien hauptsächlich mit Reha-Maßnahmen beschäftigt sein.

Nachdem wir heute Morgen verspätet gestartet sind, haben die Jungs ihre erste Einheit absolviert. Leider fehlen einige, dafür können wir uns den einen oder anderen jungen Borussen intensiver anschauen. Wir haben hier einiges vor um erfolgreich in die Rückrunde zu starten! pic.twitter.com/Sc6lj40msc — Sebastian Kehl (@sebastiankehl) 4. Januar 2020

BVB: Kommt Merih Demiral für 40 Millionen Euro von Juventus Turin?

Nach dem Transfer von Erling Haaland hat Borussia Dortmund offenbar das nächste Talent für einen Wintertransfer ins Visier genommen. Der Bundesligist soll sich gemäß Sky Italia um Innenverteidiger Merih Demiral von Serie-A-Rekordmeister Juventus Turin bemühen.

Demnach habe der BVB bereits eine Offerte in Höhe von 40 Millionen Euro für den 21-Jährigen abgegeben und damit ein 30-Millionen-Angebot des englischen Tabellenzweiten übertroffen.

Demiral hat bei Juventus mit Leonardo Bonucci und Matthijs de Ligt namhafte Konkurrenz in der Defensivzentrale. Nach Informationen von Goal und SPOX hat Juventus jedoch nicht die Absicht, den türkischen Nationalspieler ziehen zu lassen.