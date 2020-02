BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Favre lobt Zagadou, Klopp enthüllt kurioses Angebot

Borussia Dortmund gewinnt bei Werder Bremen - Favre schwärmt von Zagadou. Außerdem: Klopp enthüllt ein kurioses BVB-Angebot. Alle News und Gerüchte.

hat sich für das Aus im Pokal gegen erfolgreich revanchiert und die Partie beim -Kellerkind mit 2:0 gewonnen. BVB-Coach Lucien Favre schwärmte im Anschluss aber nicht etwa von Superstar Erling Haaland, sondern von einem anderen Torschützen.

Neues gibt es auch zur Zukunft von Jadon Sancho, wobei laut Sebastian Kehl noch keine Angebote für den englischen Nationalspieler vorliegen. Ex-Trainer Jürgen Klopp hat derweil ein kurioses Angebot der Schwarz-Gelben enthüllt.

BVB am heutigen Sonntag

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB in Bremen erneut zu Null: "Endlich wieder ruhig schlafen"

Im Gegensatz zum enttäuschenden Pokal-Aus vor knapp zweieinhalb Wochen (2:3) war die Stimmung der BVB-Spieler nach diesem Auswärtsspiel in Bremen wesentlich besser. Anstatt nur Ersatztorwart Marwin Hitz hielten diesmal mehrere Spieler in der Mixed Zone an, um über die aktuelle Situation der Borussia zu sprechen. Der grundsätzliche Tenor: Endlich hält die Abwehr.

Nach der 3:4-Pleite vor zwei Wochen in Leverkusen klagte Trainer Lucien Favre noch: "Seitdem ich Trainer bin, hatte ich selten eine Mannschaft, die solche Schwierigkeiten hat." Es war nach dem 5:3 beim und dem Pokalspiel in Bremen die dritte katastrophale Defensivleistung innerhalb kürzester Zeit. Anschließend sei laut Bürki in der Mannschaft die Erkenntnis angekommen, dass sie nicht "jedes Mal fünf Tore schießen kann, um ein Spiel zu gewinnen".

In den vergangenen drei Pflichtspielen (gegen und sowie in Bremen) fing sich Dortmund zusammengerechnet nur ein Gegentor. "Wir haben sehr gut verteidigt, vor allem im Kollektiv. Ich kann endlich wieder gut schlafen", scherzte Torhüter Roman Bürki nach der Partie in Bremen. "Jeder arbeitet, auch ohne Ball", sagte Axel Witsel und Sportdirektor Michael Zorc lobte: "Wir standen hinten sehr solide und sicher. Wir haben es sehr souverän zu Ende gespielt."

Lucien Favre schwärmt von BVB-Star Zagadou: "Clever"

Dan-Axel Zagadou brachte den BVB beim 2:0-Sieg in Bremen in Führung. Von Dortmund-Trainer Lucien Favre gab es nachher ein Sonderlob .

BVB bot Jürgen Klopp weniger Gehalt als in Mainz

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat sich zu seinem Wechsel von zu Borussia Dortmund im Sommer 2008 geäußert. Das erste Angebot des BVB sei dabei überraschend niedrig ausgefallen.

"Nach ersten Gesprächen machte Dortmund ein Angebot. Das Lustige war, dass sie mir weniger boten als das, was ich bei Mainz in der 2. Liga verdient hatte", erinnerte sich Klopp im Gespräch mit Sky Sports .

BVB - Sebastian Kehl über umworbenen Jadon Sancho: "Es liegt nichts auf dem Tisch"

Sebastian Kehl hat sich am Samstag zur Zukunft von Jadon Sancho geäußert. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund wird seit Monaten mit verschiedenen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.

"Bei Jadon gibt es keinen neuen Stand, deswegen gehen wir relativ entspannt in die nächsten Wochen. Viele Dinge werden von außen reingetragen, aber es liegt nichts auf dem Tisch", sagte Kehl bei Sky .