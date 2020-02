BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: United bot wohl 60-Millionen-Euro-Paket für Haaland, Reus-Comeback verzögert sich

Erling Haaland entschied sich im Januar für den BVB, obwohl ManUnited dem Norweger wohl ein Top-Angebot vorlegte. Alle News zu Borussia Dortmund.

Für ist die aktuelle Woche keine englische, in der war der BVB bekanntlich schon in der Woche zuvor im Einsatz und schlug PSG. Als nächstes steht am Samstag das wichtige Bundesligaspiel gegen Freiburg an.

Kapitän Marco Reus wird dann nicht zur Verfügung stehen, ohnehin verschiebt sich das ursprünglich für Anfang März geplante Comeback des verletzten Offensivstars.

Außerdem: Offenbar ist der BVB an Gent-Stürmer Jonathan David interessiert, während Erling Haaland wohl ein sehr lukratives Angebot von vorlag.

Mehr Teams

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB heute am Mittwoch!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Manchester United bot wohl 60-Millionen-Euro-Paket für Erling Haaland

Erling Haaland erzielte für Borussia Dortmund beim 2:0-Sieg in Bremen sein neuntes -Tor im erst sechsten Spiel. Im Werben um den Wintertransfer bot Konkurrent Manchester United wohl deutlich mehr. Wie die Sport Bild berichtet, hatten die Red Devils ein 60-Millionen-Euro-Paket für den 19-jährigen Norweger geschnürt. Demnach hätte das Paket aus der Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro und einem Handgeld in Höhe von 40 Millionen Euro bestanden.

Christoph Freund, Sportdirektor von RB Salzburg, erklärte dem Magazin: "Manchester United war sehr interessiert an Erling. Wir haben uns lange unterhalten." Haaland soll vor allem von der Hartnäckigkeit des BVB überzeugt gewesen sein. So sollen die Borussen den Stürmer insgesamt 28-mal live gescoutet haben.

"Es waren viele Vereine interessiert, aber Dortmund hatte wohl einfach die besten Argumente. Der BVB hat genau diesen Spielertypen für diese Position gesucht. Und wie man sieht, war es eine gute Entscheidung", so Freund.

BVB: Comeback von Marco Reus wohl erst "in den nächsten Wochen"

Die Verletzung von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist offenbar langwieriger als ursprünglich gedacht. Ein Comeback des Nationalspielers könnte sich weiter nach hinten schieben.

"Ich habe mir kein spezielles Spiel ausgesucht, bei dem ich wieder zurück sein möchte", sagte Reus am Dienstagabend im Rahmen des BVB-Talks Brinkhoff's Ballgeflüster. Bei seiner Verletzung handele es sich um "keinen Muskelfaserriss, bei dem man sagen kann, es dauert drei Wochen". Die "Art und Weise" der Muskelverletzung lasse daher eine genaue Prognose seines Comebacks nicht zu.

Ursprünglich hatte der BVB kurz nach der 2:3-Niederlage der Borussia im gegen am 4. Februar, bei der sich Reus in der Schlussphase bei einem Schussversuch im Adduktorenbereich verletzt hatte, mitgeteilt, dass der 30-Jährige lediglich vier Wochen pausieren müsse. Dass Reus aber Anfang März wieder zurückkehrt, ist nach Aussagen des Spielers unwahrscheinlich.

"Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann. Ich kann hoffentlich in den nächsten Tagen mein Pensum steigern", erklärte Reus.

Borussia Dortmund angeblich an Gent-Stürmer Jonathan David interessiert

Champions-League-Achtelfinalist Borussia Dortmund hat seine Fühler angeblich nach Angreifer Jonathan David von KAA Gent ausgestreckt. Das berichtet die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws.

Demnach schicken die Schwarz-Gelben regelmäßig Scouts, um den 20-Jährigen zu beobachten. Allerdings fordert der belgische Erstligist mehr als 25 Millionen Euro für den Torjäger. "Es ist wunderbar, dass wir mit David einen Top-Torschützen haben, aber wir wollen ihn vor allem halten. Jedenfalls lassen wir solch einen Spieler nicht für 25 Millionen gehen", betonte Michel Louwagie, Sportlicher Leiter des belgischen Erstligisten, im Gespräch mit dem Blatt.

Alvaro Negredo: BVB-Star Erling Haaland "würde perfekt zu passen"

Der frühere Real-Stürmer Alvaro Negredo, aktuell in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Nasr aktiv, sieht in BVB-Torjäger Erling Haaland einen möglichen Angreifer für die Königlichen.

"Ich habe ihn schon oft spielen sehen, er ist spektakulär. Er kann mit beiden Füßen abschließen, nutzt jede Chance. Und er entwickelt sich noch weiter", sagte Negredo der Marca und betonte, dass er ihn sich bei Real Madrid vorstellen könnte: "Er würde perfekt zu ihnen passen und könnte sich gut mit Karim Benzema ergänzen."

BVB darf wohl auf Verbleib von Jadon Sancho hoffen

Bundesligist Borussia Dortmund darf sich wohl Hoffnungen auf einen Verbleib von Flügelflitzer Jadon Sancho machen. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sei es alles andere als ausgemachte Sache, dass der Engländer den BVB im Sommer verlassen wird.

Dies widerspricht zahlreichen Medienberichten aus dem In- und Ausland, laut denen Sancho der Borussia im Sommer den Rücken kehren wird. Insbesondere Manchester United und der zeigen Interesse an einer Verpflichtung des 19-Jährigen.