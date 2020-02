BVB, News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Erneut Gerüchte um Tomas Esteves, Giovanni Reyna im Visier der FA

Der BVB sieht sich offenbar in Portugal um und Giovanni Reyna hat die Qual der Wahl. Alle News zu Borussia Dortmund.

Während es sportlich also prächtig läuft für die Elf von Lucien Favre, kursieren einmal mehr Transfergerüchte um junge Spieler: Tomas Esteves und Eduardo Camavinga sollen aktuell das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt haben.

Hier gibt es die wichtigsten News zum BVB am heutigen Dienstag!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Holt der BVB Tomas Esteves als Ersatz für Achraf Hakimi?

Borussia Dortmund wird erneut mit Rechtsverteidiger Tomas Esteves vom portugiesischen Spitzenverein in Verbindung gebracht. Calciomercato.com berichtet, neben Serie-A-Rekordmeister habe auch der BVB ein Auge auf den 17-Jährigen geworfen.

Der Teenager, der aktuell für Portugals U21 spielt, steht in Porto noch bis 2021 unter Vertrag. Seine Ausstiegsklausel soll bei zehn Millionen Euro liegen. Esteves kann sowohl auf der rechten Abwehrseite, als auch im Mittelfeld zum Einsatz kommen.

Bereits im Januar hatte die portugiesische Zeitung A Bola gemeldet, der BVB habe Esteves als Nachfolger für Achraf Hakimi ins Visier genommen. Der Marokkaner muss Stand jetzt nach seiner zweijährigen Leihe im Sommer von der Borussia zu zurückkehren.

BVB: Englischer Verband FA bemüht sich offenbar um Giovanni Reyna

BVB-Shootingstar Giovanni Reyna hat offenbar das Interesse des englischen Verbandes geweckt. Wie das Online-Portal The Athletic berichtet, bemüht sich die FA um den 17-Jährigen, der es im Talentsichtungsprogramm mit circa 1000 Spielern unter die Top-25 geschafft haben soll.

Da der US-Amerikaner 2002 im englischen Sunderland, wo sein Vater Claudio Reyna zu der Zeit aktiv war, zur Welt kam und noch kein A-Länderspiel für die Vereinigten Staaten bestritten hat, könnte er noch für die Three Lions auflaufen.

Zudem ist sein Vater portugiesischer und argentinischer Herkunft, weshalb der Youngster auch für diese beiden Länder spielberechtigt wäre. Bislang spielte Reyna auf internationaler Ebene für den US-Verband und bringt es unter anderem auf 14 Spiele (sieben Tore) für die U17.

BVB-Stürmer Erling Haaland erhält Trikot von seinem Ido Michu

Superstürmer Erling Haaland wartet beim Bundesligisten Borussia Dortmund auf ein besonderes Geschenk. In einem Interview hatte der junge Norweger zuletzt den Spanier Michu als großes Vorbild angegeben, der unter anderem für Celta Vigo und in der Premier League für Swansea City spielte.

Michu bekam davon Wind. Der 33-Jährige ist inzwischen Sportdirektor beim spanischen Drittligisten Burgos CF und hat für Haaland ein beflocktes Trikot signiert, das er dem BVB-Profi zuschicken will. "Wow, was für eine Legende!", kommentierte Haaland via Twitter.

BVB will angeblich 50 Millionen Euro für Eduardo Camavinga ausgeben

Borussia Dortmund soll angeblich bereit sein, 50 bis 60 Millionen Euro für Eduardo Camavinga von zu bezahlen. Das berichtet France Football am Montagabend. Damit würde der erst 17-Jährige zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte werden.

Bereits Mitte Januar hatte die Sport Bild darüber berichtet, dass die Dortmunder den defensiven Mittelfeldspieler ins Auge gefasst haben sollen. Neben dem BVB sollen bereits zahlreiche andere Top-Klubs aus Europa wie Real Madrid und der Interesse bekundet haben.

Beim BVB soll der Camavinga-Deal nach France-Football-Angaben von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc nun jedoch zur Priorität erklärt worden sein.

BVB: Alexander Isak denkt nicht an Rückkehr zu Borussia Dortmund

Der schwedische Nationalspieler Alexander Isak kann sich eine Rückkehr zu Borussia Dortmund nicht vorstellen. "Dortmund ist Vergangenheit und liegt nicht in meiner Zukunft", sagte der 20 Jahre alte Stürmer der Zeitung Aftonbladet.

Der BVB hatte Isak im vergangenen Sommer an in die spanische Primera Division abgegeben, besitzt aber ein Rückkaufsrecht. Medienberichten zufolge kann die Borussia ihren Ex-Spieler ab 2021 für 30 Millionen Euro kaufen.

Isak aber hat in San Sebastian sein Glück gefunden. "Ich fühle mich wohl, wo ich bin und verschwende keinen Gedanken daran, zurückzugehen", sagte er.

