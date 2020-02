BVB: Rückkehr von Kapitän Marco Reus wohl erst "in den nächsten Wochen"

Borussia Dortmunds Marco Reus hat angedeutet, dass er wohl länger ausfällt als ursprünglich gedacht. Der BVB-Kapitän hat eine Muskelverletzung.

Die Verletzung von Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist offenbar langwieriger als ursprünglich gedacht. Ein Comeback des Nationalspielers könnte sich weiter nach hinten schieben.

"Ich habe mir kein spezielles Spiel ausgesucht, bei dem ich wieder zurück sein möchte", sagte Reus am Dienstagabend im Rahmen des BVB-Talks Brinkhoff's Ballgeflüster. Bei seiner Verletzung handele es sich um "keinen Muskelfaserriss, bei dem man sagen kann, es dauert drei Wochen". Die "Art und Weise" der Muskelverletzung lasse daher eine genaue Prognose seines Comebacks nicht zu.

BVB-Kapitän Reus: Comeback? "In den nächsten Wochen"

Ursprünglich hatte der BVB kurz nach der 2:3-Niederlage der Borussia im gegen am 4. Februar, bei der sich Reus in der Schlussphase bei einem Schussversuch im Adduktorenbereich verletzt hatte, mitgeteilt, dass der 30-Jährige lediglich vier Wochen pausieren müsse. Dass Reus aber Anfang März wieder zurückkehrt, ist nach Aussagen des Spielers unwahrscheinlich.

"Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in den nächsten Wochen wieder bei der Mannschaft sein kann. Ich kann hoffentlich in den nächsten Tagen mein Pensum steigern", erklärte Reus.

In seiner Abwesenheit fuhr der BVB drei Siege in vier Spielen ein. Lediglich gegen kassierten die Dortmunder eine schmerzhafte 3:4-Niederlage. Reus hob dennoch die ansteigende Formkurve der Dortmunder hervor. Der BVB zeigte unter anderem ein sehr überzeugendes Achtelfinal-Hinspiel in der gegen (2:1).