News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Großkreutz würde Titelgewinn komisch finden, BVB-Leihgabe Toljan weckt Begehrlichkeiten

Ein Titelgewinn in der Coronakrise? Für Großkreutz "einfach nur komisch". Zudem weckt Leihgabe Toljan in Europa Begehrlichkeiten. Alle BVB-News.

In Zeiten der Corona-Pandemie sorgt in erster Linie neben dem Platz für Schlagzeilen. Zwar hat der Verein inzwischen wieder angefangen, in Zweiergruppen zu trainieren, in der ruht aber derzeit der Ball und wie es weitergehen soll, ist bislang noch offen.

Ex-BVB-Spieler Kevin Großkreutz hat sich nun für eine Beendigung der Saison in den ersten beiden Ligen ausgesprochen. Ein möglicher Titelgewinn von Borussia Dortmund hätte für ihn allerdings einen faden Beigeschmack. Eine Meisterschaft, die ohne Fans gefeiert werden müsste, könne sich keiner wünschen.

Außerdem: BVB-Leihgabe Jeremy Toljan weckt offenbar Begehrlichkeiten in und , Lars Ricken befürwortet die Senkung der Altergrenze für Bundesliga-Spieler und Borussia Dortmund soll in Verhandlungen wegen eines Transfers von Brügge-Stürmer Emmanuel Dennis eingestiegen sein.

Mehr Teams

Borussia Dortmund am Samstag: Alle News und Gerüchte zum BVB heute findet Ihr hier!

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Klubs aus Italien und Deutschland wohl scharf auf Leihgabe Jeremy Toljan

BVB-Leihgabe Jeremy Toljan von der US Sassuolo weckt offenbar Begehrlichkeiten in Italien und Deutschland. Wie die Ruhr Nachrichten berichten, sollen gleich mehrere Klubs aus der und der Bundesliga ein Auge auf den Außenverteidiger geworfen haben.

Ein Verbleib bei seinem derzeitigen Leihklub ist indes unwahrscheinlich. So verfügt Sassuolo zwar über eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro für Toljan, durch den Tod des Klubbesitzers Giorgio Squinzi stehen die Norditaliener jedoch vor einer ungewissen Zukunft. Auch die gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie in Italien sprechen gegen einen Verbleib des ehemaligen Hoffenheimers in Sassuolo.

Kevin Großkreutz: Borussia Dortmund als Meister "wäre komisch"

Der ehemalige BVB-Profi Kevin Großkreutz ist der Meinung, dass ein möglicher Titelgewinn von Borussia Dortmund in Zeiten der Corona-Pandemie einen faden Beigeschmack hätte.

"Wenn die Saison zu Ende gespielt werden sollte und der BVB am Ende Meister wird, wäre das einfach nur komisch", sagte der 31-Jährige, der inzwischen beim KFC Uerdingen in der unter Vertrag steht, im Interview mit Sport1 .

Er schob nach: "Das Feiern mit den Fans würde total ausfallen. Davon lebt doch so ein Titelgewinn. Kein Spieler, kein Fan wünscht sich so eine Meisterschaft."

Trotzdem sprach sich Großkreutz, der mit dem BVB 2011 und 2012 die Meisterschaft holte, für eine Beendigung der laufenden Saison aus. Man solle die "ersten beiden Ligen durchziehen". "Es hängt zu viel am Fußball dran", erklärte er.

Geisterspielen kann der Weltmeister von 2014 hingegen nichts abgewinnen: "Ohne Zuschauer ist es doof. Das ist doch für niemanden schön - weder für die Fans noch für die Spieler."

Anders als im deutschen Oberhaus sehe es allerdings in der 3. Liga und Regionalliga aus. Alles andere als einen Saisonabbruch mache "keinen Sinn", so Großkreutz. Demnach koste es die Vereine nur "mehr Geld, wenn sie ohne Zuschauer spielen würden."

Heute vor acht Jahren: Robbens bitterer Moment wird Dortmunds Freude

BVB - Lars Ricken befürwortet Senkung der Altersgrenze: "Ausländische Ligen hatten Wettbewerbsvorteil"

Für Borussia Dortmunds Jugendkoordinator Lars Ricken war die Senkung der Altersgrenze in der Bundesliga längst überfällig. Gerade für Top-Talente wie Youssoufa Moukoko sei die neue Regelung eine große Chance. "Er hat in den vergangenen drei Jahren knapp 130 Tore geschossen. Dem Jungen musst du zumindest die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen", sagte der 43-Jährige bei Sport1 .

Erst in der vergangenen Woche hatte die Liga die Senkung der Altersgrenze von 17 auf 16 Jahre beschlossen. Gerade im Vergleich mit anderen Ländern war dieser Schritt zwingend notwendig, findet Ricken: "Ausländische Ligen hatten bislang einen Wettbewerbsvorteil. Das kann nicht im Sinne des deutschen Fußballs sein, wenn wir Youssoufa zum Beispiel nach verleihen würden, damit er diesen nächsten Schritt geht."

Verhandelt der BVB wegen eines Transfers von Brügge-Stürmer Emmanuel Dennis?

Borussia Dortmund soll in Verhandlungen wegen eines Transfers von Stürmer Emmanuel Dennis vom eingestiegen sein. Das berichtet Eurosport in . Demnach sei der BVB einer von fünf interessierten Vereinen an dem jungen und vielseitigen Angreifer. Die Verantwortlichen der Borussia seien aber die einzigen, die bereits die Gespräche begonnen hätten.

Neben Dortmund seien zwei weitere Klubs aus der Bundesliga interessiert: und Bayern Leverkusen. Außerdem hätten Napoli und der ihre Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt.

Dennis machte in dieser Saison vor allem bei Brügges Champions-League-Spiel in Madrid von sich reden, als er beim 2:2 gegen Real einen kuriosen Doppelpack schnürte und anschließend in Cristiano-Ronaldo-Manier jubelte . Der Stürmer kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt werden.

Meldungen über ein angebliches Dortmunder Interesse an ihm sind nicht neu. Anfang Februar meldete Het Laatste Nieuws , die Schwarz-Gelben hätten Dennis in dieser Saison mehrfach live vor Ort beobachtet .

2017 wechselte Dennis für 1,3 Millionen Euro Ablöse von Zorya Luhansk nach . Mittlerweile ist der Nigerianer Nationalspieler (zwei Einsätze). Sein Vertrag in Brügge läuft noch bis 2022.

BVB: Mario Götze hat einen neuen Berater

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Mario Götze hat einen neuen Berater: Wie der Weltmeister von 2014 in der Bild bestätigte, wird er künftig von der Agentur International Soccer Management des Staragenten Reza Fazeli vertreten.

"Ich habe mich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, mich in der sportlichen Planung meiner Karriere neu aufzustellen. Bewusst habe ich mir für diesen Schritt die nötige Zeit gelassen, weil es eine wichtige Weichenstellung der Zukunft von mir ist, da ich Berufliches vom Privaten trennen möchte", sagte Götze. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Reza Fazeli und seiner Agentur International Soccer Management, deren fachliche Kompetenz mich überzeugt hat."

Götze wurde zu Beginn seiner Laufbahn von Volker Struth und dessen namhafter Agentur SportsTotal betreut, ehe sich die Wege im Frühjahr 2016 auf Wunsch Götzes trennten. Anschließend beriet Vater Jürgen seinen Sohn, der wenige Monate später für 22 Millionen Euro Ablöse vom FC Bayern nach Dortmund zurückkehrte.

Fazeli betreut aktuell weitere namhafte BVB-Spieler wie Emre Can, Mahmoud Dahoud, Marwin Hitz oder den ehemaligen Borussen Nuri Sahin ( ). Vorrangiges Ziel der Zusammenarbeit mit Götze dürfte es sein, die mittelfristige Zukunft des 27-Jährigen zu klären. Götzes Vertrag bei der Borussia läuft aus , eine Verlängerung gilt als äußert unwahrscheinlich .