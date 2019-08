BVB: Manuel Akanji schwärmt von Marco Reus - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Maximilian Philipp steht wohl vor einem Wechsel zu Hertha BSC, Manuel Akanji schwärmt von Marco Reus. Alle BVB-News und Gerüchte.

Das Trainingslager von in Bad Ragaz neigt sich langsam dem Ende zu, die Vorbereitungen auf die bevorstehende Saison laufen weiter auf Hochtouren. Am Samstag geht es für den BVB dann um den ersten Titel: Der Supercup gegen den FC Bayern steht an.

Manuel Akanji schwärmt dabei im exklusiven Interview mit Teamkollege Marco Reus. Andre Schürrle geht derweil auf Leihbasis nach und Maxi Philipp steht wohl vor einem Wechsel nach Berlin. Zudem warnt mit Manuel Neuer der nächste Bayern-Star mit Blick auf die kommende Saison vor dem BVB.

Borussia Dortmund am Donnerstag: Alle News und Gerüchte zum BVB findet Ihr in diesem Artikel.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Manuel Akanji exklusiv: Marco Reus der beste Mitspieler meiner Karriere

Innenverteidiger Manuel Akanji von Borussia Dortmund hat seinen Mannschaftskollegen Marco Reus gelobt. Auf die Frage, wer der beste Mitspieler seiner Karriere war, antwortete der 24-Jährige im exklusiven Interview mit Goal und SPOX: "Marco Reus. Er hat unglaubliche Qualitäten, spielt sehr klug und vorausschauend. Er weiß, dass er nicht der Stärkste ist, aber er macht das mit seiner Technik und seinem Spielverständnis wett."

BVB: Maximilian Philipp wohl vor Wechsel zur Hertha

Maximilian Philipp ist sich offenbar mit der über einen Wechsel einig. Das berichtet die Sport Bild.

Philipp ist gebürtiger Berliner und spielte in seiner Jugend schon für die Hertha. Dem Bericht zufolge ist Philipp auch bereit, für den Wechsel zur Alten Dame Gehaltseinbußen hinzunehmen.

Zuvor war von den RuhrNachrichten berichtet worden, dass Philipp dem Weg von Andre Schürrle folgen und nach Russland zu Dynamo Moskau wechseln werde.

Nach BVB-Rückkehr: Kehl rechnet nicht mit Pfiffen gegen Hummels

Lizenzspieler-Abteilungsleiter Sebastian Kehl von Borussia Dortmund rechnet beim Supercup am Samstag gegen Bayern München nicht mit Pfiffen gegen Rückkehrer Mats Hummels.

"Ich gehe fest davon aus, dass Mats nicht mit Pfiffen begleitet wird. Man spürt, dass sich 90 Prozent aller Fans über den Wechsel freuen. Den einen oder anderen wird Mats mit seiner Leistung überzeugen", sagte Kehl im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

BVB: Mario Götze im Interview: "Ich war früher in allem sehr extrem"

Mario Götze gehörte in der Rückrunde der vergangenen Saison zu den besten Spielern bei Borussia Dortmund. In New York erklärt der 27-Jährige Goal und DAZN, wie es zu seiner Leistungssteigerung kam und wie es um seine Zukunft steht. Ein Gespräch über Veränderung, den Schock der Nicht-Nominierung für die WM in Russland, Meditation, Ernährung und Tennis.

VIDEO: BVB: Manuel Neuer vom FC Bayern warnt vor Borussia Dortmund

BVB: Andre Schürrle wechselt auf Leihbasis zu

Angreifer Andre Schürrle verlässt Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund und wechselt auf Leihbasis für die Saison 2019/2020 zum russischen Erstligisten Spartak Moskau. Dies teilte der BVB am Mittwochnachmittag offiziell mit.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc erklärte: "Wir wünschen Andre Schürrle für seine Zeit in Moskau alles Gute und den maximal möglichen Erfolg!" Schürrles Berater Ingo Haspel hatte bereits in der vergangenen Woche Verhandlungen mit Klubs aus Russland und bestätigt und den wesentliche Faktor für die Zukunftsentscheidung seines Schützlings genannt: "Er will Fußball spielen."

Ex-BVB-Flop Emre Mor per Leihe zu

Emre Mor, 2016/17 bei Borussia Dortmund unter Vertrag, steht vor einer Leihe zum türkischen Spitzenklub Galatasaray. Der Klub bestätigte finale Verhandlungen mit Mors aktuellem Klub .

Profesyonel futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/ixXCH5OfCy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2019

Beim BVB kam Mor damals auf lediglich 19 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, drei Vorlagen), auch nach seinem Wechsel zu Celta Vigo wurde er den Erwartungen nicht gerecht und fiel mehrmals mit Disziplinlosigkeiten auf.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich Galatasaray eine Kaufoption für den 22-Jährigen gesichert.

Marco Reus überzeugte Julian Brandt von Wechsel zum BVB

Nationalspieler Julian Brandt wurde von Marco Reus zum Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund gelockt. "Auf einer Länderspielreise kam er das erste Mal auf mich zu und meinte, dass er unbedingt will, dass ich zu Dortmund komme. Man hat gemerkt, dass nicht der Verein ihn losgeschickt hat, sondern Marco es aus eigener Überzeugung getan hat", sagte Brandt der Bild .

