BVB: Transfer von Roma-Angreifer Schick wohl vor Abschluss, Andre Schürrle erklärt Wechsel zu Spartak - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Patrick Schick kommt angeblich von der Roma und Andre Schürrle spricht über seinen Transfer nach Moskau. Alle BVB-News und Gerüchte.

Das Trainingslager von in Bad Ragaz neigt sich langsam dem Ende zu, die Vorbereitungen auf die bevorstehende Saison laufen weiter auf Hochtouren. Am Samstag geht es für den BVB dann um den ersten Titel: Der Supercup gegen den FC Bayern steht an. Neben dem verletzten Julian Brandt fehlen aber wohl auch Roman Bürki und Thorgan Hazard.

Manuel Akanji erzählt im exklusiven Interview von seiner Kindheit und seinem Teamkollegen Marco Reus. Andre Schürrle erklärt seinen Wechsel nach und der Transfer von Roma-Stürmer Patrik Schick soll vor dem Abschluss stehen.

Transfer von Patrick Schick zum BVB wohl vor dem Abschluss

Angreifer Patrik Schick vom italienischen Erstligisten steht offenbar unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Wie der Corriere dello Sport berichtet, müssen die beiden Vereine nur noch letzte Details klären. Ob es sich dabei um ein Leihgeschäft oder eine feste Verpflichtung handeln soll, ist nicht bekannt.

Gerüchte um ein Interesse an Schick kursierten in den vergangenen Wochen immer wieder. Allerdings hatten die BVB-Verantwortlichen zuletzt stets betont, ihren Kader vor dem Saisonstart eigentlich verkleinern zu wollen.

BVB: Andre Schürrle erklärt Wechsel nach Russland

Am Mittwoch lieh der BVB Andre Schürrle offiziell an den russischen Erstligisten aus. Der Weltmeister von 2014 erklärt seine Entscheidung dem kicker: "Ich hatte keinen Druck, mich schnell entscheiden zu müssen. Nach dem Angebot von Spartak hatten wir intensive Gespräche mit guten Ergebnissen. Spartak ist ein traditionsreicher, sehr gut geführter Klub mit ehrgeizigen Zielen."

Mit Spartak nimmt Schürrle in der in Russland bereits laufenden Saison an der Europa-League-Qualifikation teil, in der Meisterschaft ist der Hauptstadtklub nach drei Spieltagen nur Zehnter.

BVB-Trainer Favre über Mats Hummels: "Brauchen so einen Charakter"

BVB: Manuel Akanji exklusiv: "Meine Mutter hat mich immer gewinnen lassen"

Manuel Akanji macht einen entspannten Eindruck in seiner Heimat. Goal und SPOX trafen den Innenverteidiger von Borussia Dortmund vor dem Supercup-Spiel gegen den (Samstag, 20.30 Uhr live bei DAZN) im Trainingslager in Bad Ragaz.

Ein Gespräch über Filme, Freundschaft und Vorbilder. Außerdem: Wie Akanji mit 17 Jahren zum Verteidiger umgeschult wurde, woher sein Kopfrechentalent kommt und wie er über die Verpflichtung von Mats Hummels denkt.

BVB-Trainer Lucien Favre über Saisonziele: "Aufpassen, was wir sagen"

Lucien Favre trägt das von der Vereinsführung ausgerufene Saisonziel Meisterschaft grundsätzlich mit, doch der Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund hat vor einer zu großen Erwartungshaltung gewarnt. "Ich möchte das. Ich gehe da mit. Wir müssen aber trotzdem aufpassen, was wir sagen. Wir müssen alles analysieren und nicht so viel sprechen", sagte Favre im Trainingslager des BVB im Schweizer Bad Ragaz.

In der vergangenen Saison lag Dortmund an 21 Spieltagen an der Tabellenspitze, doch selbst ein zwischenzeitlicher Neun-Punkte-Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister Bayern München reichte nicht zum Titel. "Wir hatten eine sehr gute Saison mit 76 Punkten. Deshalb sagen wir dieses Jahr, wir spielen um den Titel", sagte Favre.

Supercup: Borussia Dortmund gegen Bayern wohl ohne Roman Bürki und Thorgan Hazard

Borussia Dortmund muss im Supercup am Samstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen Bayern München voraussichtlich auf Torhüter Roman Bürki und Neuzugang Thorgan Hazard verzichten.

Das erklärte Trainer Lucien Favre am Donnerstag im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz. Bürki könne nach seiner am Schienbein erlittenen Risswunde weiterhin nicht trainieren, so Favre.

BVB vs. FC Bayern in über 200 Ländern: Weltweites Interesse am deutschen Supercup

Das Duell um den deutschen Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München stößt weltweit auf großes Interesse. Die Begegnung am Samstag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) wird nach Angaben der Deutschen Fußball Liga (DFL) in mehr als 200 der 211 FIFA-Mitgliedsländer übertragen.

Vor Ort sind TV-Teams aus Südamerika, , , , sowie dem Mittleren Osten. Die Supercup-Trophäe wird am Samstag von der dreimaligen Ski-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch präsentiert. Die 35-Jährige ist Mitglied des Kuratoriums der DFL Stiftung.