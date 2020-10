BVB heute: Warum Hummels das Derbytor so wichtig war und Moukoko besonders jubelte - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Mats Hummels freut sich besonders über sein Derbytor und bricht eine Lanze für Lucien Favre. Alle News und Gerüchte zum BVB.

hat ein einseitiges Revierderby gegen den Erzrivalen Schalke 04 mit 3:0 für sich entschieden. Der BVB leistete damit Wiedergutmachung nach dem schwachen Auftritt in der Champions League gegen Lazio Rom (1:3) unter der Woche.

Zu den Torschützen im Duell mit S04 zählte auch Mats Hummels. Er erklärte anschließend, warum es ein besonderer Treffer für ihn war und brach zudem eine Lanze für Trainer Lucien Favre.

Außerdem: Youssoufa Moukoko ist weiter in Torlaune und ein serbisches Talent entscheidet sich gegen einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben.

Mehr Teams

Alles zum BVB (Borussia Dortmund) heute am Sonntag Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Star Mats Hummels über Tor gegen Schalke: "Lange drauf gewartet"

Mats Hummels strich das Derbytor mit allergrößtem Vergnügen von seiner To-do-Liste. "Das war emotional. Das stand ganz oben auf meiner Bucketlist. Da habe ich lange drauf gewartet", sagte der überglückliche Abwehrchef von Borussia Dortmund nach dem 3:0 (0:0) gegen Schalke 04 am Samstagabend.

In der 78. Minute seines 19. Revierderbys war es endlich so weit gewesen. Nach seinem Kopfball ins Glück auf Vorlage von Raphael Guerreiro schallte Hummels' langgezogenes "Jaaaaa" durchs fast menschenleere Stadion, später twitterte er: "Ein hoch verdienter Sieg und endlich mein erstes Derbytor. COME OOOOOON!"

Ein hoch verdienter Sieg und endlich mein erstes Derbytor. COME OOOOOON — Mats Hummels (@matshummels) October 24, 2020

Der BVB fand durch den Sieg nur vier Tage nach dem furchtbar schwachen 1:3 bei wieder in die Spur. "Ein Tor von mir gegen Schalke, endlich, dazu zu Null gespielt", sagte Hummels: "Ein perfekter Tag für einen Verteidiger."

BVB: Kehl glaubt an schlagbaren FC Bayern

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat sich im Aktuellen Sportstudio des ZDF nach dem gewonnenen Revierderby gegen Schalke 04 geäußert. "Wir brauchen Konstanz, um gewisse Ziele in der Liga zu erreichen. Wir müssen gierig bleiben", sagte der Ex-Profi zum Heimsieg des BVB.

"Ein bisschen erleichtert" seien die Dortmunder darüber, dass sie nach dem schlechten Spiel beim 1:3 in der Champions League bei Lazio die erforderliche Reaktion gezeigt haben. Aber, so Kehl: "Wir müssen dranbleiben, ein Spiel wird uns nicht helfen.

Kehl beteuerte, dass "Qualität und Mentalität" der Borussia gut seien, die Mannschaft müsse nun jedoch in den intensiven kommenden Wochen eine "hohe Schlagzahl" an den Tag legen. Dafür sei der weiterhin nicht unumstrittene Lucien Favre der richtige Trainer, sagte Kehl.

Angesprochen auf das Topspiel in zwei Wochen gegen den FC Bayern, aktuell aufgrund der besseren Tordifferenz Zweiter vor dem BVB, befand Kehl: "Sie sind auf jeden Fall auch zu schlagen."

BVB - Mats Hummels über Lucien Favres introvertierte Art: "Bei Kloppo war es eine Late-Night-Show"

Mats Hummels von Borussia Dortmund hat sich zur introvertierten Art seines Trainers Lucien Favre geäußert, nachdem nach der Niederlage in der gegen Lazio erneut Kritik am BVB aufkam. Auch Julian Brandt sprach über die Unruhe, die in Dortmund nach Niederlagen herrscht.

Hummels zog dabei einen Vergleich zum langjährigen BVB-Trainer Jürgen Klopp: "Wir sind hier in Dortmund durch sieben Jahre Pressekonferenzen mit Kloppo eben gewohnt, dass es eigentlich keine Pressekonferenz war, sondern eine Late-Night-Show", sagte Hummels nach dem 3:0-Sieg im Revierderby bei Sky .



Bild: Getty Images

Unter Favre, der in seinen öffentlichen Aussagen häufig sehr kryptisch bleibt und sich beispielsweise auch am Samstagabend nicht eindeutig zu Roman Bürki als Nummer eins im Tor der Borussia bekannte, sei es für Hummels wiederum "eben so, dass er nicht so viel preisgeben möchte und er eher in sich gekehrt ist. Aber wenn man unterhalten werden möchte, muss man um 20.15 Uhr ProSieben einschalten."

Nach dem 3:0-Derbysieg gegen Schalke 04 äußerte sich auch Julian Brandt zur Unruhe, die in Dortmund in den vergangenen Tagen nach dem enttäuschenden Spiel in der Champions League bei Lazio aufkam: "Ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt. Nach einem schlechten Spiel oder Niederlagen kann hier schnell Unruhe entstehen. Das ist auch ein Stück weit normal", sagte Brandt.

BVB: Youssoufa Moukoko mit vier Toren und einem besonderen Jubel

Vier Tore und eine starke Geste: Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko schießt anscheinend unbeeindruckt von den Anfeindungen in der Vorwoche beim Revierderby bei Schalke 04 weiter Tore wie am Fließband. Beim 6:0 (2:0)-Heimsieg der Dortmunder in der A-Junioren-Bundesliga gegen Rot-Weiss Essen traf der 15-Jährige viermal und steht nun nach drei Einsätzen bei zehn Toren.

Nach seinem Führungstreffer per Elfmeter kniete sich Moukoko nieder und streckte den linken Arm mit geballter Faust in die Höhe. Diese symbolische Geste gegen Intoleranz und Rassismus spielt in der Black-Lives-Matter-Bewegung eine wichtige Rolle.

💪🏻💪🏽💪🏿 Eine Woche nach den üblen Beleidigungen im #Revierderby gibt #BVB -Stürmer Youssoufa #Moukoko die sportliche Antwort - und präsentiert einen besonderen Torjubel (RN+): https://t.co/XoyHsSsdMk (Foto: @RN_Florian ) pic.twitter.com/DQBfhbfwnV — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) October 24, 2020

Moukoko, zuvor mit Dreierpacks gegen Münster und Schalke, hatte zuletzt bereits Bundestrainer Joachim Löw in Staunen versetzt . "Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19- schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er", sagte Löw bei bundesliga.com .

In der Vorwoche war Moukoko, der ab seinem 16. Geburtstag am 20. November für den BVB in der Bundesliga spielberechtigt ist , beim 3:2-Sieg im U19-Derby in Gelsenkirchen mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden .

BVB-Gerücht: Filip Stevanovic: statt Borussia Dortmund

Der 18-jährige Filip Stevanovic unterschreibt im Winter einen Viereinhalbjahresvertrag bei Manchester City. Das berichtet Mozzart Sport aus . Demnach hat sich der Offensivspieler von Belgrad für einen Wechsel in die Premier League und gegen ein Engagement bei Borussia Dortmund entschieden.

Stevanovic soll rund acht Millionen Euro kosten und erst einmal auf Leihbasis bei Partizan weiterspielen. Auch Liverpool, Chelsea, Nizza und Napoli sollen an ihm interessiert gewesen sein.



Quelle: Imago Images / Camera 4 / International

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund