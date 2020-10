BVB, News und Gerüchte: Kehl schimpft über Leistung gegen Lazio, Immobile spürt "unfassbare Emotionen" - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Der BVB verliert in der Champions League mit 1:3 bei Lazio Rom. Sebastian Kehl zeigt sich sichtlich angefressen, Ciro Immobile hingegen ist zufrieden.

hat den Start in die Europapokalsaison am Dienstagabend in der italienischen Hauptstadt verpatzt: Der BVB kassierte bei um Ex-Angreifer Ciro Immobile eine verdiente 1:3-Niederlage. Der Italiener war im Anschluss an die Begegnung gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber sichtlich erleichtert und aufgelöst.

Dagegen war Lizenzspielleiter Sebastian Kehl alles andere als begeistert und zeigte sich ob der BVB-Leistung in Rom sichtlich angefressen. Im TICKER könnt Ihr das ganze Spiel nachlesen und herausfinden, wie die Tore der Römer entstanden sind. Ebenso haben wir die VIDEO-Highlights für Euch.

Außerdem: Der Blick auf die nächsten Spiele von Borussia Dortmund.

Alles zum BVB (Borussia Dortmund) heute am Mittwoch. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

BVB: "Desolate Leistung!" Kehl echauffiert sich über Borussia Dortmunds Leistung gegen Lazio

Sebastian Kehl war sauer. "Das war eine desolate Leistung in der ersten Halbzeit", sagte der Lizenzspielerchef nach dem 1:3 (0:2)-Fehlstart von Borussia Dortmund in der bei Lazio Rom frustriert.

Warum der BVB sich im fast leeren Olympiastadion dermaßen den Schneid hatte abkaufen lassen, war kaum zu erklären. "Wenige Spieler sind in der ersten Halbzeit annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen", betonte Kehl, der ein deutliches Fazit zog: "So darf man sich nicht annähernd präsentieren."

Die durch Verletzungen, Erkrankungen und Sperren dezimierte Abwehr war die Achillesferse. Der einstige BVB-Transferflop Ciro Immobile erzielte das frühe 1:0 nach einem krassen Fehler von Thomas Meunier, auch danach blieb die Defensive sehr anfällig.

"Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, standen auch nicht kompakt. Wir haben alles vermissen lassen", schimpfte Kapitän Marco Reus. "Das war einfach schlecht. Das ist nicht unser Anspruch."

Auch aus finanziellen Gründen ist der Anspruch, in der Corona-Pandemie mindestens das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen. In der kommenden Woche gegen Zenit St. Petersburg (1:2 gegen den ) ist der Druck bereits hoch.

"Wir werden das schaffen, aber wir müssen das besser machen", sagte Trainer Lucien Favre. Zuvor steht am Samstag das -Revierderby gegen den kriselnden Erzrivalen Schalke 04 an. (SID)

BVB: Nach Corona-Erkrankung - Manuel Akanji zurück im Training

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat seine Corona-Infektion überstanden und wird für das Bundesliga-Derby gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung stehen. Der Schweizer nahm am Mittwochvormittag das Training auf.

"Ich bin nach dem Ende meiner Quarantäne mit viel Kampfgeist zurück auf dem Platz", schrieb Akanji bei Instagram: "Ich kann es kaum erwarten, im Derby zu spielen." Dadurch entspannt sich die Lage in der Dortmunder Abwehr, da auch der in der Champions League rotgesperrte Emre Can spielen kann. (SID)

Der unbelehrbare BVB: Wenn nur Worte statt Taten sprechen

Der BVB legt einen Albtraum-Start in die neue UCL-Saison hin. Gerade die erste Halbzeit bei Lazio erinnerte dabei an viele Auftritte zuletzt. Hier geht's zum Nachbericht von Kerry Hau.

BVB verliert bei Lazio: Die Champions League in den VIDEO-Highlights

BVB verliert bei Lazio: Ciro Immobile zufrieden und emotional

Ciro Immobile genoss seine eiskalt servierte Rache. "Das waren unglaubliche Emotionen, den Klub und dieses Trikot zurück in die Champions League zu bringen. Und wir sind sehr zufrieden, weil es ein perfektes Spiel war", sagte der einstige BVB-Transferflop, der das 3:1 (2:0) gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend mit seinem Treffer in der sechsten Minute eingeleitet hatte.

"Ciro, der Große! Immobile rechnet in sechs Minuten mit seiner Vergangenheit ab. Im Duell mit Haaland kommt es zu einem Kampf der Generationen, aus dem Immobile erfolgreich hervorgeht", kommentierte die Gazzetta dello Sport euphorisch.

"Immobile ist hart wie ein Fels. Er hat sein Ex-Team wie ein wahrer Kapitän auseinandergenommen", kommentierte Tuttosport. Mit den Dortmundern ging die italienische Presse dagegen hart ins Gericht. "Borussia ist alles andere als eine gute Mannschaft. Piszczek, Hummels und Meunier schlafen zur Freude Immobiles ein", kommentierte die Tageszeitung La Stampa.

Immobile blickte auf seine Dortmunder Zeit nüchtern zurück. "Ich bin in einem schlechten Moment dort eingetroffen, in einer Phase des Generationswechsels", sagte der dreimalige Torschützenkönig der . "Es gab Schwierigkeiten", kommentierte Immobile. Die sind bei Lazio längst vergessen.

Immobile war in der Spielzeit 2014/2015 in Dortmund als Transferflop krachend gescheitert. Nach seiner Rückkehr nach aber blühte er wieder auf und wurde dreimal Torschützenkönig der Serie A. In der vergangenen Saison holte er sich mit 36 Saisontreffern sogar den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Schützen des Kontinents. (SID)

BVB verliert bei Lazio Rom mit 1:3: Die Champions League im Rückblick

BVB: Haaland-Transfer zu Top-Klub? Zorc: "Keine Diskussionen!"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat einem baldigen Abschied von Erling Haaland vom BVB eine Absage erteilt. "Bei uns gibt es keine Diskussion um ihn", sagte Zorc im Gespräch mit der Sport Bild. Für den norwegischen Stürmer liege keine Offerte vor. Außerdem ist im bis 2024 datierten Kontrakt des 20-Jährigen auch keine Ausstiegsklausel integriert.

"Erling will sich permanent verbessern. Am liebsten will er jede Woche besser werden, Fortschritte erzielen. Weil er spürt, dass er noch Entwicklungspotenzial besitzt. Und er weiß, dass Borussia Dortmund dabei der richtige Klub für ihn ist", erklärte Zorc.

Einen Wechsel ziehe Haaland wohl nur in Betracht, wenn er das Niveau der absoluten Top-Stürmer erreicht habe und dann auch als unumstrittener Stammspieler geholt werde.

BVB: Ex-Dortmund-Stürmer Ciro Immobile schwärmt von Erling Haaland

Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund hat Lazio-Torjäger Ciro Immobile ein Loblieb auf Erling Haaland gesungen. "Er kann einer der besten Stürmer aller Zeiten werden", schwärmte Immobile auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend. "Er ist sehr konstant, hatte ein verrücktes Jahr und ist diese Saison wieder in Top-Form."

Immobile führte weiter aus, der BVB habe ein "großartiges Team" und er freue sich, "einige meiner ehemaligen Teamkollegen und Mitarbeiter zu sehen, denen ich noch immer nahe stehe."



Der Angreifer der Biancocelesti war 2014 für 18,5 Millionen Euro Ablöse als Ersatz für Robert Lewandowski vom zur Borussia gewechselt. Dort erfüllte der heute 30-Jährige die hohen Erwartungen nicht und verließ den Klub nach nur einem Jahr wieder.

