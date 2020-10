BVB, News und Gerüchte: Haaland-Klausel wohl erst 2022 gültig, Akanji zurück im Training - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Für die BVB-Mannschaft gibt es nach der Niederlage gegen Lazio Kritik und Haalands Klausel gilt wohl erst in zwei Jahren. Alles zu Borussia Dortmund.

hat den Start in die Europapokalsaison am Dienstagabend bei verpatzt. Nun steht in der das Derby gegen Schalke 04 an.

Für die Mannschaft gab es nach der Leistung in Rom Kritik von den BVB-Bossen. Gegen S04 könnte Manuel Akanji nach seiner Covid-Infektion zurückkehren.

Außerdem: Erling Haalands Ausstiegsklausel ist wohl erst 2022 gültig.

Alles zum BVB (Borussia Dortmund) heute am Donnerstag. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB - Zorc nach Lazio-Pleite: "Viel zu wenig von uns"

Borussia Dortmunds Sportchef Michael Zorc hat die Mannschaft für den Auftritt bei der 1:3-Niederlage in der gegen Lazio Rom scharf kritisiert. "Insgesamt war das viel zu wenig von uns. Vor allem hat das Element Leidenschaft völlig gefehlt. Im ersten Champions-League-Spiel der Saison erwarte ich eine andere Leistung", sagte er im Gespräch mit Sport1 .

Der BVB habe den römischen Spielern eher Begleitschutz gegeben, als dass man sie attackiert habe, erklärte der 58-Jährige weiter: "Wir sind - insbesondere in der ersten Halbzeit - überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Das war ein sehr enttäuschendes Spiel."

Allen voran Neuzugang Thomas Meunier erwischte einen schlechten Tag (19 Fehlpässe). "Das war keine gute Vorstellung von ihm", sagte Zorc und schob nach: "Aber er war bei weitem nicht der einzige. Zu viele unserer Spieler waren deutlich unter Niveau. Eigentlich ist diese Leistung des Teams nicht zu erklären nach dem umkämpften Sieg zuvor in Hoffenheim." Nur Erling Haaland, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:2, habe sich in Normalform präsentiert. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hatte bereits unmittelbar nach der Partie von einer "desolaten" Leistung der Defensive gesprochen.

Durch die Niederlage befindet sich der BVB nun unter Zugzwang und braucht am kommenden Spieltag der Königsklasse gegen Zenit St. Petersburg dringend einen Sieg, um sich alle Chancen auf das Achtelfinale zu wahren. Man wolle natürlich immer noch weiterkommen, betonte Zorc: "Klar ist aber, dass wir nach einer Auftaktniederlage unter Druck stehen."

Für das Derby am kommenden Samstag (18.30 Uhr) gegen Erzfeind Schalke 04 gab Zorc eine klare Marschrichtung vor. "Eine Leistung drei Tage vorher hat keine Auswirkungen auf das Derby. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das sind zwei paar Schuhe. Unsere Spieler können eine Reaktion zeigen."

BVB: Ausstiegsklausel von Erling Haaland wohl erst 2022 gültig

Erling Haaland könnte Borussia Dortmund wohl erst 2022 via Ausstiegsklausel verlassen. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano in seinem Podcast Here We Go .

Demnach liegen die Karten für einen Wechsel nach der laufenden Saison komplett beim BVB, erst ein Jahr später könnte ein Klub den Norweger für 75 Millionen Euro vom Bundesligisten loseisen.

Haaland ist seit seinem Wechsel nach Dortmund Gegenstand von Transferspekulationen, vor allem wird immer wieder als Abnehmer gehandelt.

Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

BVB: Darum darf Youssoufa Moukoko nicht für Borussia Dortmund II spielen

Obwohl Youssoufa Moukoko (15) ab dem 20. November mit Überschreiten des 16. Lebensjahrs für die Profis von Borussia Dortmund spielen darf, ist es ihm nicht erlaubt bei fehlenden Einsätzen in der Bundesliga oder sogar der Champions League Spielpraxis in der zweiten Mannschaft der Schwarzgelben zu sammeln. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch.

Die vom BVB erwirkte Regeländerung bei der DFL, wonach es nun Spielern nach Vollendung des 16. Lebensjahrs erlaubt ist, für die Profis zu spielen, ist beim DFB nur für die gültig, nicht aber für die Regionalligen, wo die Reserve des BVB in der West-Klasse spielt.

BVB: Manuel Akanji absolviert Teile des Mannschaftstrainings

Abwehrspieler Manuel Akanji ist nach seiner Infektion mit dem Coronavirus ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund zurückgekehrt.

Wie der BVB mitteilte, "absolvierte Akanji Teile des Mannschaftstrainings". Sollten die anschließenden Kontrolluntersuchungen ebenfalls unauffällig gewesen sein, wird der Schweizer ab Donnerstag wieder regulär ins Training einsteigen.

Beim Innenverteidiger war vor zwei Wochen im Kreise der Schweizer Nationalmannschaft eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.

BVB: "Desolate Leistung!" Kehl echauffiert sich über Borussia Dortmunds Leistung gegen Lazio

Sebastian Kehl war sauer. "Das war eine desolate Leistung in der ersten Halbzeit", sagte der Lizenzspielerchef nach dem 1:3 (0:2)-Fehlstart von Borussia Dortmund in der Champions League bei Lazio Rom frustriert.

Warum der BVB sich im fast leeren Olympiastadion dermaßen den Schneid hatte abkaufen lassen, war kaum zu erklären. "Wenige Spieler sind in der ersten Halbzeit annähernd an ihre Leistungsgrenze gekommen", betonte Kehl, der ein deutliches Fazit zog: "So darf man sich nicht annähernd präsentieren."

Die durch Verletzungen, Erkrankungen und Sperren dezimierte Abwehr war die Achillesferse. Der einstige BVB-Transferflop Ciro Immobile erzielte das frühe 1:0 nach einem krassen Fehler von Thomas Meunier, auch danach blieb die Defensive sehr anfällig.

"Wir haben die erste Halbzeit verschlafen, standen auch nicht kompakt. Wir haben alles vermissen lassen", schimpfte Kapitän Marco Reus. "Das war einfach schlecht. Das ist nicht unser Anspruch."

Auch aus finanziellen Gründen ist der Anspruch, in der Corona-Pandemie mindestens das Achtelfinale der Königsklasse zu erreichen. In der kommenden Woche gegen Zenit St. Petersburg (1:2 gegen den ) ist der Druck bereits hoch.

"Wir werden das schaffen, aber wir müssen das besser machen", sagte Trainer Lucien Favre. Zuvor steht am Samstag das Bundesliga-Revierderby gegen den kriselnden Erzrivalen Schalke 04 an. (SID)

