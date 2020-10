BVB heute: Borussia Dortmund blitzte wohl bei Inter wegen Eriksen ab - alle News und Gerüchte vom Freitag

Offenbar hatte der BVB ein Auge auf Christian Eriksen geworfen. Ein Transfer scheiterte dann aber offenbar an den Modalitäten. Alle News und Gerüchte.

Um ein Haar hätte sich wohl mit Christian Eriksen von verstärkt. Schwarz-Gelb legte sogar - so ein Transferexperte - das lukrativste Angebot vor. Allerdings nur über ein Leihgeschäft, was für die Italiener anscheinend keine Option war.

Außerdem: Am Samstag steht für den BVB das Revierderby gegen den an. Nach dem enttäuschenden Auftritt bei (1:3) gelobt Dortmund-Boss Michael Zorc Besserung und verspricht eine Leistungssteigerung der Mannschaft.

BVB: Blitzte Borussia Dortmund bei Inter Mailand wegen Christian Eriksen ab?

Borussia Dortmund hat sich kurz vor Schließung des Transferfensters offenbar intensiv um Mittelfeldspieler Christian Eriksen von Inter Mailand bemüht. Wie Transferexperte Fabrizio Romano für Calciomercato.com berichtet, wollte der BVB den Dänen von den Nerazzurri ausleihen.

Dem Bericht zufolge soll Inter aber abgelehnt haben, weil der Serie-A-Klub keinen seiner Top-Spieler "nur" verleihen will.

Eriksen ist mit seiner Situation in Mailand nicht zufrieden. "Ich will nicht die ganze Saison auf der Bank sitzen. Ich hoffe, dass das nicht die Absicht des Klubs oder des Trainers ist", sagte Eriksen zuletzt. Der Vertrag des 28-Jährigen in Mailand läuft noch bis 2024.

Borussia Dortmund: Die Opta-Fakten vor dem Revierderby gegen Schalke 04

Dortmund gewann nur 2 der letzten 9 BL-Duelle gegen Schalke, die Bilanz ist seit dem Jahr 2016 ausgeglichen (je 2 Siege, 5 Remis).

In diesen letzten 9 Revierderbys gab es 51 Gelbe Karten (im Schnitt knapp 6 pro Partie) und 3 Platzverweise – alle 3 für den BVB. 3 der letzten 5 BL-Platzverweise der Schwarz-Gelben gab es gegen Schalke.

Schalke blieb 2019/20 erstmals in der BL-Geschichte in beiden Partien einer Saison gegen Dortmund torlos. 3 Partien gegen den BVB ohne Treffer wären ein neuer Negativrekord für die Knappen.

Dortmund kassierte in den ersten 30 BL-Heimspielen unter Trainer Lucien Favre nur eine Heimniederlage: 2-4 gegen Schalke im April 2019. Seit Favres 30. Heimspiel verloren die Dortmunder 3 von 6 BL-Heimspiele und blieben bei jeder Pleite torlos.

Klassenunterschied: Seit dem 0-0 Dortmunds auf Schalke vor einem Jahr holte der BVB mehr als 2-mal so viele BL-Punkte (62) wie Schalke (25), siegte 4-mal so häufig (20-5) und verlor nur halb so oft (7-14).

Schalke stellte mit 16 Gegentoren und einer Tordifferenz von -14 neue -Negativrekorde nach 4 Spielen einer Saison auf.

Der FC Schalke 04 ist seit 20 BL-Spielen sieglos (7 Remis, 13 Niederlagen) – laufender Schalker Negativrekord. S04 traf in diesen 19 Spielen nie häufiger als 1-mal pro Spiel und blieb dabei 11-mal torlos.

Dortmund ist defensiv das Team der Stunde in dieser BL-Saison: 3 Weiße Westen und nur 28 zugelassene Schüsse (im Schnitt 7 pro Partie) sind absolute Ligabestwerte, zudem kassierte kein Team weniger Gegentreffer (2).

Im Jahr 2020 erzielte kein Spieler aus dem aktuellen Schalke-Kader mehr als einen Bundesliga-Treffer für die Knappen – der beste Schütze war der zu Juventus abgewanderte Weston McKennie (3 Treffer).

Dortmunds Erling Haaland, der zuletzt bei der TSG Hoffenheim das Siegtor durch Marco Reus auflegte, war in seinen 5 BL-Spielen als Joker an 7 Treffern direkt beteiligt (6 Treffer, 1 Assist).

BVB vor dem Derby gegen Schalke 04: Zorc erhöht vor Derby den Druck - "Wir wollen eine Reaktion sehen"

Der Druck wächst: Nach dem enttäuschenden Auftakt in der sind Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre im Revierderby gegen Schalke 04 unter besonderer Beobachtung.

Es brodelte ein bisschen in Michael Zorc. Bislang hatte der Sportdirektor von Borussia Dortmund nach dem enttäuschenden Champions-League-Auftritt bei Lazio Rom (1:3) geschwiegen, doch vor dem brisanten Revierderby gegen Schalke 04 erhöhte er den Druck. "Wir haben die Abstandsregeln im Spiel gegen den Ball in Rom vorbildlich eingehalten. Wir wollen eine Reaktion sehen", sagte Zorc und forderte für das Spiel gegen den Erzrivalen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "Kampf, Laufbereitschaft und Emotionen".

Lucien Favre lauschte wenige Meter entfernt den Worten konzentriert, schließlich hängt vom Derby die Stimmungslage beim BVB in den kommenden Wochen ab. Ein weiterer Auftritt wie in Augsburg (0:2) oder in Rom würde die Mentalitätsdebatte beim deutschen Vizemeister wieder befeuern - bis zu einer Trainerdiskussion ist es dann nicht mehr weit. "Es war zu wenig", sagte Favre im Rückblick, gab sich dann aber nachsichtig: "So etwas kann manchmal passieren."

Doch auch der Schweizer weiß vor seinem 300. Bundesligaspiel als Coach, dass solche Leistungen nicht mehr oft vorkommen dürfen. Daher versprach der 62-Jährige: "Das Spiel gegen Schalke wird ganz anders."

Das hofft auch Zorc. Obwohl die Schalker seit 20 Spielen auf einen Sieg in der Fußball-Bundesliga warten, warnte der Sportdirektor davor, die Königsblauen auf die leichte Schulter zu nehmen. "Schalke wird mit sehr viel Kampf, Leidenschaft, Disziplin und Einsatz vorangehen. Sie wollen unser Spiel kaputt machen. Darauf muss jeder Spieler vorbereitet sein", sagte Zorc mahnend.

Die personellen Voraussetzungen sind zumindest gut. Favre kann wieder auf die zuletzt fehlenden Manuel Akanji (Coronavirus-Infektion) und Thorgan Hazard (Muskelverletzung) zurückgreifen. Auch der in der Champions League gesperrte Nationalspieler Emre Can steht zur Verfügung. "Es sieht gut aus", sagte Favre, der die Torwartfrage offen ließ. Zuletzt hatte er Marwin Hitz den Vorzug gegenüber Stammkeeper Roman Bürki gegeben: "Wir werden sehen. Marwin hat das gut gemacht."

Dass aufgrund der hohen Corona-Zahlen nur 300 Zuschauer im 80.000 Besucher fassenden Signal Iduna Park sein werden, dient für Zorc nicht als Ausrede. Es sei zwar nicht ganz ausverkauft, erklärte der Ex-Profi schmunzelnd, es "ist aber trotzdem Derby". Man wisse, "welche Bedeutung dieses Spiel für uns und unsere Fans hat." Das will der BVB am Samstag auch zeigen. (Quelle: SID)

Ex-BVB-Star Mario Götze trifft schon wieder für Eindhoven

Trotz seines nächsten Treffers für seinen neuen Klub hat der frühere Weltmeister Mario Götze mit den Niederländern zum Europa-League-Auftakt eine Enttäuschung erlebt. Zwar erzielte der von Vizemeister Borussia Dortmund aussortierte Ex-Nationalspieler beim 1:2 (1:0) gegen den FC Granada wie schon bei seinem Debüt im PSV-Trikot vier Tage zuvor die Führung für das Team von Trainer Roger Schmidt (45.+2), doch im zweiten Durchgang drehten die Spanier die Begegnung noch zu ihren Gunsten.

Mit einem Sieg starteten hingegen Götzes früherer Klubkollege Julian Weigl und Nationalspieler Luca Waldschmidt bei Lissabon in die Gruppe D. Bei Lech Posen siegte der portugiesische Rekordmeister 4:2 (2:1).

In der Gruppe C von Bundesligist siegte der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva gegen 3:1 (1:0). Unterdessen fuhren namhafte Klubs mühsame Pflichtsiege ein: Der gewann bei nach der Unruhe durch die vorläufige Aussortierung von Götzes Weltmeister-Kollege Mesut Özil und einem 0:1-Rückstand aufgrund eines Fehlers von Nationaltorwart Bernd Leno noch mit 2:1 (0:0). drehte bei den ebenfalls ein 0:1 noch zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg.

Ein symbolträchtiges Zeichen setzte Eindhovens Ligarivale . Trotz des Ausfalls von 13 mit dem Coronavirus infizierten Spielern siegte der niederländische Ex-Meister mit einem Rumpfaufgebot beim 1:0 (0:0).

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund