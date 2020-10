BVB, News und Gerüchte: Immobile schwärmt von Haaland, Hummels wird bei möglichem DFB-Comeback deutlich - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Für Ciro Immobile kommt es am Dienstag zum Wiedersehen mit den Dortmundern. Von seinem Nachfolger dort ist der Italiener begeistert. Alle BVB-News.

-Vizemeister eröffnet seine Europapokalsaison am Dienstagabend in der italienischen Hauptstadt: Der BVB trifft auf um Torjäger Ciro Immobile und Erfolgstrainer Simone Inzaghi. Anstoß im Olimpico ist um 21 Uhr.

Die beiden Protagonisten der Biancocelesti sind im Vorfeld voll des Lobes für die Borussia, zumal es für Immobile ja ein ganz besonderes Spiel ist.

Die üblen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko beim U19-Revierderby am vergangenen Wochenende sorgen zudem weiter für Schlagzeilen, die Ermittlungen laufen mittlerweile auf Hochtouren.

Außerdem: Mats Hummels macht bezüglich einer Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft eine klare Ansage.

Alles zum BVB (Borussia Dortmund) heute am Dienstag. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Ex-Dortmund-Stürmer Ciro Immobile schwärmt von Erling Haaland

Vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund hat Lazio-Torjäger Ciro Immobile ein Loblieb auf Erling Haaland gesungen. "Er kann einer der besten Stürmer aller Zeiten werden", schwärmte Immobile auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstagabend. "Er ist sehr konstant, hatte ein verrücktes Jahr und ist diese Saison wieder in Top-Form."

Immobile führte weiter aus, der BVB habe ein "großartiges Team" und er freue sich, "einige meiner ehemaligen Teamkollegen und Mitarbeiter zu sehen, denen ich noch immer nahe stehe."



Der Angreifer der Biancocelesti war 2014 für 18,5 Millionen Euro Ablöse als Ersatz für Robert Lewandowski vom zur Borussia gewechselt. Dort erfüllte der heute 30-Jährige die hohen Erwartungen nicht und verließ den Klub nach nur einem Jahr wieder.

BVB - Otto Addo über Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko: "Zu viele Idioten da draußen"

Ex-Profi Otto Addo hat sich zu den Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko im U19-Derby gegen Schalke 04 geäußert. Bei Sport1 sagte der Talente-Trainer von Borussia Dortmund: "Leider gibt es immer noch zu viele Idioten da draußen, die so denken. Ich finde das traurig und schade. Dass so etwas in der Jugend passiert, setzt dem ganzen die Krone auf. Der Junge hat sportlich die richtige Antwort gezeigt und lässt sich auch von solchen Begleitumständen nicht aufhalten."

Moukoko war von einigen S04-Anhänger übel beleidigt worden. "Ich muss Youssoufa keine großen Tipps geben", führte Addo weiter aus. "Er weiß, wie er damit umzugehen hat. Er hat seinen eigenen Weg und ist letztlich auch super damit umgegangen. Er möchte sich lieber auf den Sport fokussieren - den Rest sollen andere erledigen. Wir als Verein sind immer für ihn da."

BVB: Mats Hummels verfolgt Diskussion um mögliche DFB-Rückkehr nicht

Eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ist für Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels aktuell kein Thema. Das erklärte der Weltmeister von 2014 im Vorfeld des Champions-League-Duells mit Lazio Rom.

Gefragt, wie er zu einem möglichen Comeback im DFB-Team stehe, entgegnete Hummels: "Ich verfolge die Diskussion nicht und kommentiere sie auch nicht. So kann man es am besten ausdrücken."



Der 31-Jährige war im Frühjahr 2019 von Bundestrainer Joachim Löw ebenso wie die Bayern-Stars Jerome Boateng und Thomas Müller aussortiert worden , um Platz für jüngere Spieler zu schaffen.

Nach den dürftigen Auftritten und Resultaten der Nationalelf ist eine Diskussion im Gange , in deren Verlauf mehrere Experten , darunter auch BVB-Sportchef Michael Zorc , eine Rückkehr des Trios fordern .

BVB - Nach Beleidigungen gegen Moukoko: Videomaterial ausgewertet

Bundesligist Schalke 04 hat nach den Anfeindungen gegen Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko im U19-Revierderby die ersten Ermittlungsschritte abgeschlossen. "Der hat das ihm zur Verfügung gestellte Audio- und Videomaterial des Spiels ausgewertet und arbeitet nunmehr intensiv an der Identifikation der verantwortlichen Personen", teilten die Königsblauen auf ihrer Homepage mit.

#Schalke untersucht Vorfälle bei U19-Derby. Sportvorstand Jochen Schneider: "Was da passiert ist, ist aufs Schärfste zu verurteilen." #S04 | 🔵⚪️ | #S04BVB — FC Schalke 04 (@s04) October 19, 2020

Moukoko (15), Dreifach-Torschütze des BVB im "kleinen Derby" im neuen Gelsenkirchener Parkstadion (3:2), war am Sonntag mit Todeswünschen und Drohungen überzogen worden.

Da die 300 Eintrittskarten personalisiert waren, hofft Schalke, die Übeltäter ausfindig machen zu können . Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird ebenfalls ermitteln.

Lazio-Trainer Simone Inzaghi schwärmt vom BVB

Simone Inzaghi, Trainer von Lazio Rom, hat vor dem Auftritt seiner Mannschaft in der gegen Borussia Dortmund von den Westfalen geschwärmt. "Sie sind eines der besten acht Teams Europas", sagte der Coach während der Pressekonferenz. "Wir wissen, dass wir ein tolles Spiel machen müssen", ergänzte er.

Nach 13 Jahren Pause feiert Lazio am Dienstag sein Comeback in der Königsklasse, während die Dortmunder regelmäßig auf der größten Bühne des europäischen Vereinsfußballs auftreten. "Sie sind erfahren und haben sich schon bewährt. Sie haben Spieler mit viel Qualität", erklärte Inzaghi.



Für seinen Stürmer Ciro Immobile ist es das Wiedersehen mit seinem Ex-Team, für das er in der Saison 2014/15 spielte. "Ich habe mit niemandem gesprochen", verriet der Angreifer, der hinzufügte: "Ich freue mich, meine alten Mitspieler und die Staff-Mitglieder zu sehen. Ich fühle mich ihnen immer noch verbunden."

BVB-Talent Youssoufa Moukoko nach Beleidigungen: "Ihr kriegt mich niemals unter"

Borussia Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko (15) hat sich nach den rassistischen Beleidigungen gegen ihn im U19-Derby gegen Schalke 04 (3:2) am Samstag mit einem emotionalen Instagram-Post zu Wort gemeldet.

Dabei verurteilte er die Attacken gegen sich - und erklärte, er werde sich davon nicht unterkriegen lassen.

Das Statement von BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko im Wortlaut:

"Liebe Fußballfans! Ich bedanke mich für eure ganzen netten Worte und Kommentare. An diesem Punkt möchte ich sagen, dass es keinen Platz für Rassismus im Fußball und auch auf menschlicher Ebene geben sollte! Das hat auch gar nichts mit Schalke zu tun, denn das sind keine Fußballfans, sondern Menschen, die Hass verbreiten wollen. Ein Derby ist immer emotional für Spieler und Fans, aber am Ende sollte der Sport uns verbinden und Spaß machen und keine Grenzen zwischen uns setzen.

Borussia Dortmund unites generations, men and women -- all nations 💛 pic.twitter.com/SCTwF12Kuq — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 18, 2020

Wir sind zwar Gegner auf dem Platz, aber in der Sache sind wir vereint, vergesst nicht, dass wir alle die Liebe zum Fußball teilen. Gott hat uns alle schön gemacht, wir sind alle besonders, denn egal, ob arm, reich, schwarz, weiß, am Ende des Tages bluten wir alle gleich. Jeder, der was anderes sagt, ist einfach neidisch und Neid ist bekanntlich die höchste Form der Anerkennung. Lasst euch von niemandem davon abbringen, das zu tun, was ihr liebt.

Ich stehe weiterhin mit einem Lachen auf dem Platz, ich mache weiterhin mein Ding, das ist meine Leidenschaft, das ist, was mir Spaß macht, egal, was jemand sagt, das macht mich nur stärker. Ihr könnt mich hassen und beleidigen, aber ihr werdet mich niemals unterkriegen, denn was ich liebe, werde ich immer tun, und das ist Fußball spielen und Tore schießen. Wir sagen NEIN zu Rassismus, es gibt genug Hass in der Welt, lasst uns zusammenhalten. Black lives matter!"

