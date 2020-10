BVB heute: Serbien-Talent gibt der Borussia einen Korb, Manuel Akanji hat kein Mitleid mit Schalke - alle News und Gerüchte vom Samstag

Lieber Premier League als BVB: Das gilt wohl für ein großes Offensiv-Talent aus Serbien, das nicht nach Dortmund kommt. Alle News und Gerüchte.

gilt als ein Verein, der junge Spieler hervorragend entwickeln kann. Doch nicht jeder Youngster erliegt dem Interesse der Schwarz-Gelben. So soll sich ein serbisches Offensivtalent gegen einen Wechsel nach Dortmund und für eine Unterschrift bei einem Premier-League-Klub entschieden haben.

Der Samstag steht natürlich ganz im Zeichen des Revierderbys gegen Schalke 04. BVB-Abwehrspieler Manuel Akanji findet, dass Mitleid für die seit Monaten kriselnden Königsblauen unangebracht ist, Emre Can kann für die Borussia nicht gegen den großen Rivalen auflaufen, da er mit dem Coronavirus infiziert ist.

Außerdem: Bundestrainer Joachim Löw zeigt sich von den Leistungen von Youssoufa Moukoko begeistert und hat den 15-Jährigen auf dem Schirm.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Der 5. Spieltag der bringt ein absolutes Highlight mit sich: Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04. Das Revierderby wird heute Abend um 18.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

BVB-Gerücht: Filip Stevanovic: statt Borussia Dortmund

Der 18-jährige Filip Stevanovic unterschreibt im Winter einen Viereinhalbjahresvertrag bei Manchester City. Das berichtet Mozzart Sport aus . Demnach hat sich der Offensivspieler von Belgrad für einen Wechsel in die Premier League und gegen ein Engagement bei Borussia Dortmund entschieden.

Stevanovic soll rund acht Millionen Euro kosten und erst einmal auf Leihbasis bei Partizan weiterspielen. Auch Liverpool, Chelsea, Nizza und Napoli sollen an ihm interessiert gewesen sein.

BVB-Star Manuel Akanji: Schalke hat kein Mitleid nötig

Vor dem Revierderby hat sich BVB-Abwehrspieler Manuel Akanji zur Situation beim FC Schalke 04 geäußert. Die Königsblauen warten in der Liga seit saisonübergreifend 20 Spielen auf einen Sieg. "Sie haben kein Mitleid nötig, sie haben immer noch eine gute Mannschaft", sagte Akanji der Bild über den kommenden Gegner.

Entsprechend warnte er seine Teamkollegen davor, die Aufgabe auf die leichte Schulter zu nehmen: "Das Derby ist immer sehr, sehr wichtig", verdeutlichte der Schweizer.



Stiel und Zuberbühler verwundert über BVB-Torhüterdiskussion

Hat der BVB eine neue Nummer eins? Fans und Experten rätseln mittlerweile, was Lucien Favre zwischen den Pfosten vorhat. So auch die ehemaligen Bundesliga-Torhüter Jörg Stiel und Pascal Zuberbühler. "Man weiß nicht genau, was Favre machen will. Für mich besteht kein Bedarf, etwas an der Rangordnung zu ändern", erklärte Stiel Goal und SPOX .

HIER gibt es alles zu der "Diskussion, die man nicht braucht" und zu fehlenden klaren Aussagen von BVB-Trainer Lucien Favre.

BVB: Emre Can vor Derby gegen Schalke positiv auf Corona getestet

Emre Can ist als dritter deutscher Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 26-Jährige, der die Champions-League-Reise unter der Woche zum Auswärtsspiel bei (1:3) aufgrund einer Sperre nicht hatte mitmachen können, sei aktuell symptomfrei und befinde sich in häuslicher Isolation. Das teilte der BVB mit .

Einer Austragung des Revierderbys gegen Schalke 04 am Samstag "steht nichts im Wege", hieß es in der BVB-Mitteilung.

Löw schwärmt von BVB-Talent Moukoko: "Kaum zu glauben"

Bundestrainer Joachim Löw hat seine große Bewunderung für Borussia Dortmunds Sturmjuwel Youssoufa Moukoko ausgedrückt.

"Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass jemand in seinem Alter so viele Tore in der U19-Bundesliga schießen kann gegen Spieler, die alle zwei bis drei Jahre älter sind als er", sagte Löw bei bundesliga.com über den 15-Jährigen, der beim BVB bereits mit 14 zur U19 stieß und in bisher 22 Einsätzen in der A-Junioren-Bundesliga West 40 Treffer erzielt hat. "Er ist ein außergewöhnliches Talent", so Löw weiter.



