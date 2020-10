BVB, News und Gerüchte: Bartra warnte Barca wohl vor Dembele-Transfer, Moukoko wird von Schalke-Fans beschimpft - alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Marc Bartra soll Barca einst vor der Verpflichtung von Ousmane Dembele gewarnt haben, Youssoufa Moukoko wurde im U19-Derby beschimpft. Alle BVB-News.

Der BVB hat durch das 1:0 bei der TSG Hoffenheim den dritten Sieg im vierten Saisonspiel eingefahren und sich in der Spitzengruppe der festgesetzt. Besonders erfreulich: Der in diesem Jahr lange verletzt ausgefallene Kapitän Marco Reus erzielte das goldene Tor.

Von Sportdirektor Michael Zorc gab es aber auch für Thomas Delaney ein Sonderlob, der als Verteidiger in der Dreierkette einspringen musste.

Außerdem: Marc Bartra soll dem offenbar einst von Ousmane Dembele abgeraten haben und das U19-Derby des BVB gegen Schalke wurde von hässlichen Beschimpfungen der S04-Anhänger in Richtung Youssoufa Moukoko überschattet.

Alles zum BVB ( ) heute am Montag. Goal liefert alle News und Gerüchte rund um den Bundesligisten.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund: Marc Bartra warnte Barca wohl vor Transfer von Ex-BVB-Star Ousmane Dembele

Marc Bartra soll seinem Jugendverein FC Barcelona im Sommer 2017 von einer Verpflichtung Ousmane Dembeles abgeraten haben. Das berichtet die spanische Tageszeitung El Pais.

Demnach habe Barca bei Bartra, der seinerzeit gemeinsam mit Dembele beim BVB spielte, nachgefragt und Informationen über den französischen Flügelspieler eingeholt. Bartra war seit seinem zwölften Lebensjahr bei Barcelona ausgebildet worden, schaffte den Sprung zur Stammkraft in der ersten Mannschaft jedoch nicht und wechselte 2016 nach Dortmund. Anfang 2018 verließ er den BVB dann in Richtung Betis Sevilla.

Dembele ging entgegen Bartras angeblicher Empfehlung im Sommer 2017 schließlich für 130 Millionen Euro zu Barca, das dringend einen Nachfolger für den zu PSG abgewanderten Neymar suchte. Bis dato erwies sich Dembele für die Spanier aber noch nicht als Volltreffer, auch wegen Verletzungsproblemen konnte der Weltmeister sein Können bei Barca bisher nur vereinzelt zeigen. In der laufenden Saison kam er in zwei von vier -Spielen zum Einsatz.

BVB: Youssoufa Moukoko bei U19-Derby gegen Schalke beleidigt und beschimpft

Der Dortmunder Derby-Held Youssoufa Moukoko rutschte nach seinem nächsten Dreierpack mit weit aufgerissenem Mund jubelnd über den Rasen - und traf auf eine Wand aus blindem Hass. Einige Schalker Zuschauer brüllten dem Ausnahmetalent des Erzrivalen im neuen Gelsenkirchener Parkstadion wüste Beschimpfungen und schwere, ja vermutlich auch rassistische Beleidigungen entgegen .

"Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans (...) nur entschuldigen", schrieb Schalke am Sonntag über die hässlichen Vorfälle im U19-Derby: "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab." Der Klub kündigte nach dem 2:3 (1:2) gegen den BVB via Twitter an, er werde "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen.

Auf Videoaufnahmen sind deutlich Drohungen gegen den Dortmunder Kapitän wie "Ich brech dir alle Knochen!" oder "Leg dich ins Grab!" zu hören. Auch Schimpfwörter fallen, ein Zuschauer brüllt: "Verpiss dich, du Hurensohn", ein anderer "Verpiss dich, du schwa..." - der Rest ist nicht klar vernehmbar.

Borussia Dortmund unites generations, men and women -- all nations 💛 pic.twitter.com/SCTwF12Kuq — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 18, 2020

Der BVB zeigte auf Twitter ein Foto des jubelnd über den Rasen rutschenden Derby-Helden. Dieses garnierte die Borussia mit einem Emoji, das die Schalker Pöbler mit Zeigefinger auf den Lippen zum Schweigen auffordert und den Hashtags: "NoToRacism" sowie "BorussiaVerbindet".

Reaktionen auf die Beleidigungen gab es während des Spiels ebenso wenig wie Konsequenzen für die entsprechenden Anhänger. Fans beider Lager forderten Schalke aber zum Handeln auf.

BVB: Michael Zorc nach Sieg in Hoffenheim mit Sonderlob für Thomas Delaney

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund hat nach dem 1:0-Erfolg bei der TSG Hoffenheim unter anderem Mittelfeldspieler Thomas Delaney hervorgehoben, der auf ungewohnter Position ran musste.

"Thomas hat das sehr überzeugend gemacht", wird Zorc vom kicker zitiert. Delaney war nach 20 Minuten für den verletzten Lukasz Piszczek eingewechselt worden und machte an der Seite von Mats Hummels und Emre Can ein starkes Spiel in der Dreierkette.

Durch die Ausfälle von Manuel Akanji (Corona-Quarantäne), Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) und Nico Schulz (Muskelfaserriss) hatte der BVB in der Abwehr ohnehin schon einen Engpass zu beklagen, dann verletzte sich auch noch Piszczek. Angst und Bange ist Zorc aber nicht - auch wegen Delaney: "Unser Kader verfügt in diesem Bereich über verschiedene Möglichkeiten", betonte Zorc.

