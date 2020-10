BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Das Revierderby jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

5. Spieltag der Bundesliga, der BVB (Borussia Dortmund) spielt im Revierderby gegen den FC Schalke 04. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

In der ist am Samstagabend Zeit für das Revierderby. Der BVB ( ) spielt gegen den . Um 18.30 Uhr ertönt im Signal Iduna Park der Anpfiff.

In der vergangenen Saison 2019/20 konnte der BVB das Rückspiel gegen S04 mit 4:0 gewinnen. Wie geht es heute aus?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Das Revierderby im LIVE-TICKER verfolgen - Goal macht es möglich!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Das Revierderby im LIVE-TICKER

BVB vs. FC Schalke 04 | 0:0 Tore - Aufstellung BVB Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Dahoud, Delaney - Sancho, Brandt, Reyna - Haaland Aufstellung S04 Rönnow - Thiaw, Sane, Nastasic - Ludewig, Mascarell, Bentaleb, Oczipka - Matondo, Harit, Paciencia Gelbe Karten - Platzverweise -

1. | Die Partie hat begonnen!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Anpfiff

vor Beginn | Die Mannschaften betreten den Rasen, als die Schalker einlaufen, ist ganz erstaunlich, welchen Lärm 300 Zuschauer machen können.

vor Beginn | Übrigens, Huntelaar hat heute zweimal getroffen. Einfach mal so in den Raum gestellt. Völlig ohne Hintergedanken.

vor Beginn | 300 Zuschauer bieten eine effektheischende Kulisse.

vor Beginn | Die Offiziellen sind Felix Zwayer (Chef), Thorsten Schiffner und Marco Achmüller (Fahnenträger), Christian Dingert ist der Vierte im Bunde. Im Keller bewacht Tobias Welz die Bildschirme.

vor Beginn | Vielleicht ist es doch eine kleine Überraschung, dass beim BVB heute wieder Bürki zwischen den Pfosten steht. Zuletzt erhielt ja Hitz dreimal den Vorzug, aber Favre hat sich sicherlich was dabei gedacht. Nur was?

vor Beginn | Den letzten Schalker Sieg gab es am 17.01. Gegen Gladbach damals. Heute kaum mehr vorstellbar. Aber spätestens am 4.11 sollte es doch endlich für ein Erfolgserlebnis reichen, so dieses komische DFB-Pokalspiel tatsächlich je stattfindet. Doch vorher geht es eben noch gegen den VfB. Und eben heute Dortmund.

vor Beginn | Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. S04 könnte mit einem Zähler gut leben, eine knappe Niederlage wäre aber unter diesen Umständen auch keine Katastrophe. Einen Ausrutscher kann sich dagegen die Truppe von Lucien Favre kaum leisten, wenn man wieder dieser leidlichen Trainerdiskussion aus dem Wege gehen will.

vor Beginn | Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Nächste Saison könnte es das 100. Revierderby geben. Optimistisch klingt das. Denn das hieße a), dass es eine nächste Saison gibt und b), dass Königsblau dann auch noch dabei ist. Im Oberhaus. Und wieviel weiter hat Manuel Baum eine Woche mehr mit der Mannschaft geholfen? Wir werden sehen.

vor Beginn | Schalke nach dem 1:1 gegen Union mit vier Veränderungen: Thiaw (Startelfdebüt), Matondo, Harit und Paciencia beginnt für Bozdogan, Skrzybski (kauft heute Vokale), Raman und Ibisevic.

vor Beginn | Im Vergleich zur Partie in Rom sind das fünf Veränderungen beim BVB. Bürki, Akanji (zurück aus Corona), Dahoud, Brandt und Reyna starten für Can (in Corona), Hitz, Witsel, Bellingham und Reus (alle auf der Bank).

vor Beginn | Der FC Schalke hätte wahrscheinlich gerne das, was sich der BVB unter der Woche geholt hat. Eine blutige Nase in der . Gibts heute eine Trotzreaktion der Schwarz-Gelben? Und wie ist dieses Remis der Schalker am vorigen Wochenende gegen Union einzuordnen? Licht am Ende des Tunnels? Der entgegenkommende Zug? Diese Fragen sollten sich nach den kommenden zwei Stunden leicht beantworten lassen. Oder auch nicht.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 5. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Die Aufstellung

Aufstellung BVB: Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Dahoud, Delaney - Sancho, Brandt, Reyna - Haaland

Aufstellung Schalke: Rönnow - Thiaw, Sane, Nastasic - Ludewig, Mascarell, Bentaleb, Oczipka - Matondo, Harit, Paciencia

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Die Opta-Fakten zum Revierderby

Dortmund gewann nur 2 der letzten 9 BL-Duelle gegen Schalke, die Bilanz ist seit dem Jahr 2016 ausgeglichen (je 2 Siege, 5 Remis).

In diesen letzten 9 Revierderbys gab es 51 Gelbe Karten (im Schnitt knapp 6 pro Partie) und 3 Platzverweise – alle 3 für den BVB. 3 der letzten 5 BL-Platzverweise der Schwarz-Gelben gab es gegen Schalke.

Schalke blieb 2019/20 erstmals in der BL-Geschichte in beiden Partien einer Saison gegen Dortmund torlos. 3 Partien gegen den BVB ohne Treffer wären ein neuer Negativrekord für die Knappen.

Dortmund kassierte in den ersten 30 BL-Heimspielen unter Trainer Lucien Favre nur eine Heimniederlage: 2-4 gegen Schalke im April 2019. Seit Favres 30. Heimspiel verloren die Dortmunder 3 von 6 BL-Heimspiele und blieben bei jeder Pleite torlos.

Klassenunterschied: Seit dem 0-0 Dortmunds auf Schalke vor einem Jahr holte der BVB mehr als 2-mal so viele BL-Punkte (62) wie Schalke (25), siegte 4-mal so häufig (20-5) und verlor nur halb so oft (7-14).

Schalke stellte mit 16 Gegentoren und einer Tordifferenz von -14 neue Bundesliga-Negativrekorde nach 4 Spielen einer Saison auf.

Der FC Schalke 04 ist seit 20 BL-Spielen sieglos (7 Remis, 13 Niederlagen) – laufender Schalker Negativrekord. S04 traf in diesen 19 Spielen nie häufiger als 1-mal pro Spiel und blieb dabei 11-mal torlos.

Dortmund ist defensiv das Team der Stunde in dieser BL-Saison: 3 Weiße Westen und nur 28 zugelassene Schüsse (im Schnitt 7 pro Partie) sind absolute Ligabestwerte, zudem kassierte kein Team weniger Gegentreffer (2).

Im Jahr 2020 erzielte kein Spieler aus dem aktuellen Schalke-Kader mehr als einen Bundesliga-Treffer für die Knappen – der beste Schütze war der zu Juventus abgewanderte Weston McKennie (3 Treffer).

Dortmunds Erling Haaland, der zuletzt bei der TSG Hoffenheim das Siegtor durch Marco Reus auflegte, war in seinen 5 BL-Spielen als Joker an 7 Treffern direkt beteiligt (6 Treffer, 1 Assist).

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Der Vorbericht zum Revierderby

Dortmund gegen Schalke: Vor dem Revierderby sind die Rollen klar verteilt. S04 will seine Negativserie endlich beenden - und der BVB die Antwort auf die Pleite in Rom geben.

Dortmund/Gelsenkirchen (SID) Die enttäuschende Leistung in Rom steckt noch in den Köpfen. Und jetzt wartet der Erzrivale, der so lange nicht gewonnen hat, dass er in diesem Revierderby kaum etwas zu verlieren hat. Also sah Michael Zorc die Zeit gekommen, seine Spieler wachzurütteln. "Sie wollen unser Spiel kaputtmachen. Darauf muss jeder Spieler vorbereitet sein", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor vor dem Duell gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) und forderte: "Wir wollen eine Reaktion sehen."

Die ist auch dringend nötig, um die leidliche Mentalitätsdebatte nicht wieder aufkochen zu lassen. Dafür forderte Zorc von dem Team eben jene Tugenden, die zum Einmaleins des Fußballs zählen. Und in einem Derby umso mehr: "Kampf, Laufbereitschaft und Emotionen".

Emre Can wird der Mannschaft dabei nicht helfen können. Der 26-Jährige wurde als dritter deutscher Nationalspieler positiv auf Corona getestet, sei aktuell symptomfrei und befinde sich in häuslicher Isolation. Das teilte der BVB mit. Die Austragung des Derbys gefährde die Infektion des Defensivspielers jedoch nicht.

So bekommt der BVB die Chance zur Wiedergutmachung. In der Champions League beim 1:3 bei hatten die Schwarz-Gelben "die Abstandsregeln im Spiel gegen den Ball vorbildlich eingehalten", kommentierte Zorc süffisant. Trainer Lucien Favre versprach: "Das Spiel gegen Schalke wird ganz anders."

Wenn die Mannschaft dieser Ankündigung Taten folgen lässt, geht sie als großer Favorit in dieses Duell. In der Bundesliga stimmen die Ergebnisse - das 0:2 in Augsburg mal ausgeklammert. Der mehrfach angezählte Favre konnte zumindest bisher in einem etwas ruhigeren Umfeld arbeiten.

Für seinen Schalker Gegenüber Manuel Baum gilt das nicht. Der Trainer hat eine höchst verunsicherte Mannschaft übernommen - eine, die seit 20 Spielen in der Liga nicht gewonnen hat und die mental angeschlagen ist. Aber Baum gibt sich kämpferisch.

"Wir wollen, dass die Fans ein Lächeln auf dem Gesicht haben", sagte der 41-Jährige bei Sportschau.de: "Es wäre eine Riesengeschichte, wenn wir gegen Dortmund von der Leidenschaft her ein ähnlich Spiel wie gegen Union auf den Platz bringen und dann auch spielerisch noch besser werden."

Baum, der Nachfolger des entlassenen David Wagner, hat schnell registriert, dass sein Team vor allem psychisch angeschlagen ist. "Was auffällig war, ist, dass im Training die Leichtigkeit vorhanden ist. Im Spiel fehlt dieses Selbstvertrauen noch. Mit mehr Selbstbewusstsein wird auch unser Spiel mit Ball besser werden", sagte Baum und stellte fest, dass den Spielern in der aktuellen Phase "die Fantasie, Tore zu schießen", fehle. Mit anderen Worten: Das Team, das bislang nur zwei Treffer erzielt hat, glaubt selbst kaum noch, dass es Spiele gewinnen kann. Der erneute Ausfall von Mark Uth schmerzt daher umso mehr.

Dass der Brasilianer Naldo, der Derbyheld beim verrückten 4:4 im Jahr 2017 nun zu Baums Trainerstab zählt, kommt dem Coach aber gerade recht. "Wir brauchen nicht nur einen inhaltlichen, sondern auch einen emotionalen Plan für das Derby. Dafür kann Naldo mit seiner Derby-Erfahrung sicherlich auch sorgen", sagte Baum.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 live: Die Begegnung auf einen Blick