BVB, News und Gerüchte: Haaland sieht sieben Stürmer noch vor sich, Interesse an Mainz-Verteidiger Niakhate? Alle Infos zu Borussia Dortmund heute

Während Haaland verrät, welche Stürmer noch besser sind als er, hat der BVB wohl Mainz-Verteidiger Niakhate ins Visier genommen. Alle News heute.

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern und der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase erwartet am Wochenende in der den .

Vor dem Aufeinandertreffen machen Gerüchte um ein Interesse des BVB an Mainz-Verteidiger Moussa Niakhate die Runde. Zudem hat Sportdirektor Michael Zorc die erneuten Spekulationen um Jadon Sancho für beendet erklärt.

Erling Haaland hat außerdem verraten, welche Stürmer ihm aktuell noch etwas voraus hätten, und Mahmoud Dahoud ist erstmals von Joachim Löw ins DFB-Team berufen worden. Zudem: Marius Wolf wird für eine Saison ausgeliehen.

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Samstag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Bericht: BVB wohl an Mainz-Verteidiger Moussa Niakhate interessiert

Borussia Dortmund bekundet offenbar Interesse an Moussa Niakhate von . Wie die Bild -Zeitung berichtet, darf der Innenverteidiger den Verein bei einem passenden Angebot verlassen. Um den 24-Jährigen loszueisen, müsste der BVB wohl mindestens 15 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Bildquelle: Getty Images

In seinen Bemühungen um Niakhate ist Borussia Dortmund aber wohl nicht allein. Neben Klubs aus sollen sich auch die , die sowie mit dem französischen Verteidiger befassen. In Mainz steht Niakhate noch bis 2023 unter Vertrag.

BVB - Erling Haaland verrät: Diese Stürmer sehe ich aktuell noch vor mir

Erling Haaland von Borussia Dortmund hat im Podcast "Topp 3" der norwegischen Zeitung Verdens Gang verraten, welche Stürmer ihm aktuell noch etwas voraus hätten.

Bildquelle: Getty Images

Der 20-Jährige antwortete mit sieben Namen auf die entsprechende Frage: Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Sergio Agüero, Roberto Firmino, Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane und Timo Werner.

Hätte er die Wahl, würde er aber trotzdem sich selbst in eine fiktive Startelf berufen, sagte Haaland.

BVB - Jadon Sancho zu ? Zorc: "Wir sich nichts ändern"

Sportdirektor Michael Zorc von Vizemeister Borussia Dortmund hat die erneut aufgekommenen Spekulationen um einen Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United für beendet erklärt.

Bildquelle: Getty Images

"Wir haben in der Vergangenheit natürlich mit Manchester kommuniziert. Aber alles, was es zu dem Thema zu sagen gibt, ist von uns bereits gesagt worden. Daran wird sich auch in den nächsten drei Tagen nichts ändern", sagte Zorc. Am Montag schließt das Transferfenster.

Ob Jungstar Sancho (20) am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder spielen kann, ist derweil offen. "Jadon war leicht erkältet, wir werden sehen", sagte Trainer Lucien Favre am Freitag. Gleiches gelte für Stammtorhüter Roman Bürki, der am Mittwoch im Supercup gegen Bayern München (2:3) ebenfalls gefehlt hatte.

DFB-Team: Mahmoud Dahoud vom BVB wird erstmals berufen

Mit Riesenkader ins Mammutprogramm: Bundestrainer Joachim Löw hat für den Länderspiel-Dreierpack mit der Risikopartie in der Ukraine einen 29-köpfigen Kader um die Neulinge Mahmoud Dahoud und Jonas Hofmann nominiert. Gleich neun Stars, darunter vier Münchner Triple-Helden um Kapitän Manuel Neuer kehren zurück. Dagegen fehlt neben den verletzten Leroy Sane, Thilo Kehrer und Marc-Andre ter Stegen auch der zuletzt an Corona erkrankte Ilkay Gündogan.

Die DFB-Auswahl trifft am kommenden Mittwoch in Köln voraussichtlich vor 9000 Zuschauern zunächst auf die . Die Münchner um Neuer, Toni Kroos sowie die Leipziger Rückkehrer Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann werden dann laut Löw noch nicht eingesetzt. Drei Tage später hofft er im Corona-Risikogebiet von Kiew gegen die mit der bestmöglichen Mannschaft auf den ersten Sieg in der . Am 13. Oktober kommt es erneut in Köln in der Nationenliga zum Rückspiel gegen die . Dort hatte es zum Auftakt im September wie in Stuttgart gegen ein enttäuschendes 1:1 gegeben.

Bildquelle: imago images / Team 2

Neuer hatte damals nach dem Champions-League-Triumph mit den Bayern ebenso gefehlt wie seine Klubkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Leon Goretzka. Das Quartett ist nun wie Halstenberg und Klostermann wieder dabei. Deren neuer Mitspieler Benjamin Henrichs kehrt nach über drei Jahren DFB-Pause zurück.

Der Dortmunder Dahoud (24) und Gladbachs Hofmann (28) könnten ihr Debüt feiern. Die beiden Mittelfeldspieler waren einst für die deutsche U21 aktiv. BVB-Kapitän Marco Reus, der nach langwierigen Verletzungsproblemen gerade erst wieder Fuß fasst, ist noch nicht wieder an Bord.

BVB - Erling Haaland erklärt knappe Interview-Antworten mit seiner Herkunft

Jungstar Erling Haaland vom Bundesligisten Borussia Dortmund hat seine bisweilen arrogant wirkenden Kurz-Antworten in Interviews mit seiner Herkunft erklärt.

"Ganz einfach: Wenn jemand aus Jaeren gefragt wird, wie es ihm gehe, dann sagt er 'sehr gut', wenn es ihm gut geht - und Ende. Mehr braucht es nicht", sagte Haaland im Podcast "Topp 3" der norwegischen Zeitung Verdens Gang .

Bildquelle: Getty Images

Haaland (20) war bereits häufiger wegen seiner knappen Antworten kritisiert worden, die ihm einige als schnöselig auslegen. Seine Reaktionen hätten nichts damit zu tun, dass er die jeweilige Frage unpassend finde, stellte er klar.

"Wenn du eine Ja/Nein-Frage stellst und diese mit ja oder nein beantwortet wird, dann erfährst du doch das, was du wissen wolltest", führte Haaland aus.

BVB: Marius Wolf wechselt zum

Vier Tage vor dem Ende der Transferperiode hat der schwach gestartete Bundesligist 1. FC Köln einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. Von Vizemeister Borussia Dortmund wechselt Flügelspieler Marius Wolf (25) für ein Jahr zur Leihe in die Domstadt.

"Marius passt genau in unser Profil. Er ist ein schneller Offensivspieler, der flexibel einsetzbar und torgefährlich ist. Das hat er in der Bundesliga bereits oft unter Beweis gestellt", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

Bildquelle: Getty Images

Wolf erklärte: "Horst Heldt und Trainer Markus Gisdol haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und die Perspektive aufgezeigt, zu spielen. Genau deshalb habe ich mich erneut für eine Leihe entschieden."

Der gebürtige Coburger war zuletzt vom BVB an ausgeliehen, er kann auf den offensiven Außenbahnen und auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Freiburg: So wird die Bundesliga heute übertragen

Nächste schwierige Aufgabe für Borussia Dortmund: Der BVB muss nach der Niederlage gegen den und dem Supercup-Spiel gegen den nun den SC Freiburg empfangen. Anpfiff des Bundesligaspiels am dritten Spieltag im Signal-Iduna-Park ist heute um 15:30 Uhr.

Der BVB war mit einem Auftaktsieg gegen (3:0) in die Saison gestartet, aber schon am zweiten Spieltag folgte die kalte Dusche: Gegen den FC Augsburg gab es beim 0:2 den ersten Dämpfer für die Schwarz-Gelben.

Bildquelle: imago images / Eibner

Der SC Freiburg dagegen kann mit seinen ersten beiden Partien zufrieden sein: Vier Punkte bedeuten Rang fünf nach den Spielen gegen den und den . Damit ist man aktuell vor dem BVB, allerdings ist die Tabelle zu dem Zeitpunkt der Saison ja noch wenig aussagekräftig.

Kann der SC Freiburg auch den dritten Spieltag ungeschlagen verbringen oder zieht Borussia Dortmund zurück in die obere Tabellenhälfte? Goal erklärt, wo die Bundesliga-Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Hier geht's zum kompletten Artikel.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund