BVB: ManUnited gibt bei Sancho nicht auf, Ricken spricht über Reus-Abgang 2005 - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Manchester United ist wohl weiterhin an Jadon Sancho interessiert, die Red Devils bereiten ein neues Angebot vor. Alle BVB-News.

hat bei seiner Mission, den FC Bayern nach acht Jahren vom deutschen Thron zu stoßen, bereits am zweiten Spieltag einen Dämpfer in Augsburg hinnehmen müssen. Allerdings: Auch die Münchner verloren ihr Spiel in Hoffenheim. Im Supercup treffen die beiden Schwergewichte am Mittwoch aufeinander (21 Uhr live auf DAZN ).

Im Vorfeld der Begegnung machen abermals Gerüchte um Jadon Sancho die Runde. bereitet angeblich ein neues Angebot für den Offensivmann vor, dessen Verkauf von den BVB-Verantwortlichen mehrfach ausgeschlossen worden war.

Zudem: Lars Ricken sprach über Marco Reus' Abgang vor 15 Jahren - und verriet, dass der heutige Kapitän damals nicht weggeschickt worden sei.

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Dienstag findet Ihr hier.

BVB: Manchester United bereitet angeblich neues Angebot für Jadon Sancho vor

Manchester United gibt im Werben um Jadon Sancho angeblich nicht auf. Laut verschiedenen englischen Medienberichten wollen die Red Devils den 20-Jährigen weiterhin noch in dieser Transferperiode auf die Insel locken und bereiten deshalb ein neues Angebot für Borussia Dortmund vor.

Dieses Angebot soll dem BVB in den kommenden Tagen vorliegen. Das berichten unter anderem Constantin Eckner (u.a. BBC, Times) und Sam Pilger (u.a. The Athletic, Forbes). Das Transferfenster schließt in genau einer Woche am 5. Oktober.

Darüber, wie hoch das neue Angebot ausfallen soll, herrscht keine Einigkeit. Es soll allerdings weiterhin unter den vom BVB im Sommer geforderten 120 Millionen Euro liegen. Laut Daily Mail will United 98,5 Millionen Euro für die Dienste des englischen Nationalspielers bieten.

Lars Ricken verrät: Marco Reus wurde vom BVB nicht weggeschickt

Marco Reus wurde offenbar während seiner Jugendzeit bei Borussia Dortmund entgegen der bisherigen Annahme nicht aussortiert. Das verriet Klubikone Lars Ricken.

Der Champions-League-Held von 1997 erklärte in der DAZN-Doku 'BVB 09 - Stories who we are': "So wie man mir das erzählt hat, hat man ihn nicht weggeschickt." Vielmehr sei Reus, der 2013 zu den Schwarz-Gelben zurückkehrte, vor 15 Jahren freiwillig zu RW Ahlen gewechselt, um mehr Spielzeit zu bekommen.

