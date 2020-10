BVB: Marius Wolf vor Köln-Wechsel, Bayer Leverkusen fragte wegen Julian Brandt an - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Marius Wolf darf gehen, Julian Brandt nicht. Und Marco Reus hätte lieber namhaftere Gegner in der Königsklasse gehabt. Alle Dortmund-News.

Für -Vizemeister geht es Schlag auf Schlag. Am Mittwoch die unglückliche 2:3-Niederlage im Supercup gegen den FC Bayern, Donnerstag die Auslosung der Champions-League-Gruppenphase und am Wochenende wartet am 3. Spieltag der auf die Elf von Trainer Lucien Favre.

In der Königsklasse trifft der BVB zunächst auf Zenit St. Petersburg, und Club Brügge. Keine ganz großen Namen, was Kapitän Marco Reus schade findet.

Ganz so viel dürfte sich personell beim BVB bis zum Schließen des Transferfensters in wenigen Tagen nicht mehr tun. Allerdings steht Marius Wolf vor einem Wechsel zum und für Julian Brandt gab es eine Anfrage aus der Bundesliga.

BVB: Marco Reus nicht glücklich mit der Champions-League-Auslosung

BVB-Verteidiger Marius Wolf vor Wechsel zum 1. FC Köln

Borussia Dortmunds Rechtsaußen Marius Wolf (25) steht unmittelbar vor einem Wechsel zum Bundesligarivalen 1. FC Köln. Das berichtet transfermarkt.de. Demnach hätten die Vereine am Donnerstag einen Durchbruch in ihren Verhandlungen erzielt. Der Transfer solle möglichst schon am Freitag perfekt gemacht werden.

Bei dem Deal soll es sich um ein Leihgeschäft für eine Saison handeln. Wolf hatte bereits die Spielzeit 2019/2020 auf Leihbasis beim verbracht. Der Vertrag des ehemaligen Frankfurters bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2023.

In Dortmund hat Wolf kaum Aussichten auf regelmäßige Einsatzzeiten. In der neuen Saison absolvierte der vielseitige Rechtsfuß noch keine Minute für die Favre-Elf. Der kicker hatte am Donnerstag berichtet, Wolf sei der einzige Spieler, der den BVB bei einem passenden Angebot noch verlassen dürfe .

fragte beim BVB wegen Julian Brandt an

Bayer Leverkusen soll sich in diesem Sommer mit einer Rückholaktion von Nationalspieler Julian Brandt beschäftigt haben. Der kicker berichtet, der Werksklub habe bei Brandts Klub Borussia Dortmund angefragt, ob ein Transfer machbar sei. Der BVB allerdings habe dies verneint. Vor einigen Tagen hatte Sport1 Ähnliches gemeldet.

Die Bayer-Anfrage soll Ende August in Dortmund eingetrudelt sein. Kurz nachdem die Borussia den offensiven Mittelfeldspieler Reinier von ausgeliehen hatte – an ihm war zuvor auch Leverkusen interessiert. Allerdings dementiert der Europa-League-Teilnehmer die Anfrage.

Brandt, der am Mittwochabend beim 2:3 im Supercup gegen den FC Bayern einen Treffer erzielte, ist in Dortmund kein Stammspieler mehr. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung erhalten im Zentrum unter Favre aktuell die jungen Jude Bellingham (17) und Giovanni Reyna (17) den Vorzug. In den ersten drei Pflichtspielen kam Brandt auf lediglich 75 Spielminuten. Im Supercup gegen die Bayern am Mittwoch durfte er erstmals von Beginn an spielen und erzielte das zwischenzeitliche 1:2 aus Dortmunder Sicht.

Bayer Leverkusen ist derweil nach den Abgängen von Kai Havertz ( ) Kevin Volland ( ) weiter auf der Suche nach Verstärkungen für die Offensive. Brandt spielte bereits von 2014 bis 2019 in der Farbenstadt. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2024.

BVB-Talent Reda Khadra wechselt zu

Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion hat die Verpflichtung von Reda Khadra bekanntgegeben. Der 19-Jährige kommt von der U19 von Borussia Dortmund und soll bei Brighton über die U23 zu den Profis herangeführt werden.

"Er ist begeistert, nach zu kommen und hier seine Karriere voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", freute sich U23-Trainer Simon Rusk über den Neuzugang.

Offensivspieler Khadra absolvierte in der U18 drei Länderspiele für die deutsche Auswahl.

