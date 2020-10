Gegen wen spielt der BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League? Die Gruppenphase

Der BVB (Borussia Dortmund) kam in der vergangenen CL-Saison bis ins Achtelfinale. Wer sind nun die Gegner in der Champions-League-Gruppenphase?

Der BVB ( ) wartete am Donnerstag gespannt auf die Gegner, die die Champions-League-Auslosung für die Gruppenphase bereit hielt. Nun ist es amtlich und die Kontrahenten des Bundesligisten stehen fest.

PSG, der Finalist der vergangenen Saison, war im März 2020 der Gegner der Borussen, der das Aus im Achtelfinale herbeibrachte. Nach dem 2:1-Hinspielerfolg im Signal Iduna Park gab es in Paris ein 0:2 vor leeren Rängen, ehe dann die Corona-Pandemie für eine Unterbrechung sorgte. Nun will das Team von Lucien Favre angreifen und im Idealfall als Tabellenführer durch die Gruppenphase marschieren.

Aber: Gegen wen spielt der BVB (Borussia Dortmund) in der eigentlich? Goal sagt Euch, welche Teams dem BVB in der Gruppenphase gegenüberstehen und verrät außerdem, wann die Spiele ausgetragen werden.

Gegen wen spielt der BVB (Borussia Dortmund) in der Gruppenphase der Champions League? Die Gegner

Die Auslosung ist durch, die Loskugeln haben entschieden: Der BVB (Borussia Dortmund) wird in der diesjährigen Champions-League-Saison in Gruppe F an den Start gehen. In dieser warten auf dem Papier drei machbare Gegner auf Marco Reus, Erling Haaland und Co.

Gruppe F Zenit St. Petersburg BVB (Borussia Dortmund) Club Brügge

⭐️ 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣 𝗙 ⭐️



🇷🇺 Zenit

🇩🇪 Dortmund

🇮🇹 Lazio

🇧🇪 Club Brugge#UCLdraw — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

BVB (Borussia Dortmund) in der Gruppenphase der Champions League: Die Spieltermine

Spieltag Datum 1. Spieltag 20./21. Oktober 2. Spieltag 27./28. Oktober 3. Spieltag 3./4. November 4. Spieltag 24./25. November 5. Spieltag 01./02. Dezember 6. Spieltag 08./09. Dezember

Quelle: imago images / DeFodi

Gegen wen spielt der BVB (Borussia Dortmund) in der Champions League? Die Gruppengegner in den letzten Jahren

2019/20: , ,

, , 2018/19: Club Brügge, ,

Club Brügge, , 2017/18: , , APOEL Nikosia

, , APOEL Nikosia 2016/17: Real Madrid, Lissabon, Legia Warschau

Gegen wen spielt der BVB in der Champions League? Die CL-Bilanz von Borussia Dortmund seit 2010