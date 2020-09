BVB: Akanji im Fokus von Leicester, Junioren warten vergeblich auf Gegner - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Manuel Akanji ist wohl ein Thema bei Leicester City. Die U19 wartet vergeblich auf ihren Gegner und gewinnt nun am grünen Tisch. Alle BVB-News.

Nach der 0:2-Niederlage in Augsburg bereitet sich nun auf die Partie gegen den im Supercup (Mittwoch, 21 Uhr live auf DAZN) vor.

In Sachen Transfers wird derzeit über einen Abgang von BVB-Verteidiger Manuel Akanji spekuliert. Offenbar hat den Schweizer auf dem Schirm.

Außerdem: Die BVB-Junioren gewinne am grünen Tisch und Sebastian Kehl erklärt die Unterschiede zwischen Erling Haaland und Robert Lewandowski.

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Montag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB-Verteidiger Manuel Akanji im Visier von Leicester City?

Leicester City ist offenbar an einer Verpflichtung des Schweizer Nationalspielers Manuel Akanji von Borussia Dortmund interessiert. Das berichtet der Mirror.

Demnach soll der 25-Jährige ein Kandidat für die Innenverteidigung der Foxes sein. Der Klub erwägt derzeit, ein erstes Transferangebot zu unterbreiten.

Ob der BVB den Verteidiger jedoch ziehen lassen wird, ist fraglich. Akanji, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2022 läuft, zählt zum Stammpersonal von Trainer Lucien Favre und stand in der neuen Saison bislang in jedem der drei Pflichtspiele auf dem Platz.

Bild: Getty

BVB-Junioren warten vergeblich auf Gegner

Die A-Junioren von Borussia Dortmund haben am Sonntag vergeblich auf ihren Gegner Alemannia Aachen gewartet.

"Nach 14 Tagen ohne Mannschaftstraining in eine Saison zu starten, ist aus Sicht der Alemannia auch hinsichtlich der Verletzungsgefahr verantwortungslos. Daher hat der Verein nach eingehenden Gesprächen zwischen Trainerteam, Geschäftsführung und Sportlicher Leitung die Entscheidung getroffen, zum Spiel in Dortmund nicht anzutreten", vermeldete die Alemannia.

Aufgrund eines positiven Corona-Falls im Team hatte der Trainingsbetrieb in Aachen nach Klubangaben für zwei Wochen geruht. Das erste Saisonspiel gegen Wuppertal wurde anschließend verschoben. Der BVB lehnte eine Verschiebung jedoch ab.

Folglich wird das Duell nun wohl am grünen Tisch entschieden und mit einem 2:0-Sieg für den BVB gewertet.

Bild: imago images / revierfoto

BVB: Kehl erklärt Unterschiede zwischen Haaland und Lewandowski

Borussia Dortmunds Leiter der Lizenspielerabteilung, Sebastian Kehl, hat die jeweiligen Anfänge von Erling Haaland und Robert Lewandowski beim BVB miteinander verglichen.

"Lewy kam damals als großes Talent zu uns", sagte Kehl im kicker-Interview und schob nach: "Haaland ist dagegen bereits auf einem sehr hohen Niveau in Dortmund angekommen - und mit einem ganz anderen Renommee als Lewandowski damals."

"Für Lewandowski war die Saison 2010/11 nicht einfach. Er und Barrios verstanden sich nicht immer perfekt. Lewy musste um seinen Platz kämpfen und sich durchsetzen", so Kehl weiter.

Bild: imago images

Highlights: vs. Borussia Dortmund

BVB-U-19-Trainer Tullberg schwärmt von Kapitän Youssoufa Moukoko

U-19-Trainer Mike Tullberg von Borussia Dortmund schwärmt von seinem Schützling Youssoufa Moukoko. In einem Interview mit den Ruhr Nachrichten betonte der 34-Jährige: "Wenn er spielt, hilft er uns natürlich sehr. Für ihn ist das überhaupt kein Problem, er will ja spielen, er will unbedingt den Wettkampf."

Demnach freue er sich, den erst 15-Jährigen zu seinem Kader zählen zu können, "wir werden uns aber auch freuen, wenn er dann ab November nicht mehr da sein sollte". Moukoko feiert im November seinen 16. Geburtstag und wäre damit für die Profis spielberechtigt.

Bild: imago images

Trotz seines jungen Alters übernimmt der Angreifer in der U19 bereits Verantwortung und führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Dies sei laut Tullberg mit seinen Spielern abgesprochen: "Ich habe mit den Jungs darüber gesprochen, ich nehme alle Spieler gerne mit bei meinen Überlegungen. Wir haben einen großen Mannschaftsrat, und wir haben uns entschieden, dass er Kapitän bleibt und Lloyd Kuffour die Binde trägt, wenn er nicht da ist."

Die Kapitänsfrage sei für den Trainer "eine klare Geschichte" gewesen, "weil Youssoufa genau das verkörpert, was ich von den Jungs fordere". So sei Moukoko ein Vorbild. "Er trainiert mehr als andere, er verhält sich professionell, obwohl er fast noch ein Kind ist", schwärmte Tullberg.

