BVB: Talent wechselt zu Premier-League-Klub, Haaland verzweifelt an Neuer - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Der BVB verliert im Supercup gegen die Bayern, Haaland verzweifelt dabei an Neuer. Außerdem: Ein Talent zieht es nach England. Alle Dortmund-News.

Der BVB hat im Supercup knapp gegen den FC Bayern verloren (2:3), kam aber nach einem 0:2-Rückstand zurück, ehe Joshua Kimmich kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.

Erling Haaland hatte einen weiteren Treffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Manuel Neuer und sprach nach dem Spiel über besagte Szene.

Außerdem: Ein BVB-Talent wechselt nach .

Mehr Teams

: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Donnerstag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

"Sch... Gefühl": BVB-Stürmer Erling Haaland verzweifelt an Manuel Neuer

Erling Haaland hatte schlechte Laune. Die 2:3 (1:2)-Niederlage mit Borussia Dortmund im deutschen Supercup bei Bayern München fühle sich "sch..." an, grummelte der Norweger - und das hatte er sich auch noch selbst zuzuschreiben.

Sieben Minuten nach seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 (52.) hätte der Norweger die Gäste in Führung bringen müssen, doch er scheiterte im Eins-gegen-eins am herausragend reagierenden Bayern-Kapitän Manuel Neuer. "Ich hätte ein Tor mehr schießen müssen, das ist ein sch... Gefühl", sagte Haaland zerknirscht. Neuer habe in besagter Szene "gezeigt, warum er so ein guter Keeper ist", ergänzte der Angreifer voller Bewunderung: "Er bleibt stehen - 97 Prozent der Torhüter gehen runter und ich treffe. Aber nicht dieser Typ!"

Quelle: imago images / Ulmer Pressefoto

BVB-Talent Reda Khadra wechselt zu

Der englische Erstligist Brighton & Hove Albion hat die Verpflichtung von Reda Khadra bekanntgegeben. Der 19-Jährige kommt von der U19 von Borussia Dortmund und soll bei Brighton über die U23 zu den Profis herangeführt werden.

"Er ist begeistert, nach England zu kommen und hier seine Karriere voranzutreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", freute sich U23-Trainer Simon Rusk über den Neuzugang.

Offensivspieler Khadra absolvierte in der U18 drei Länderspiele für die deutsche Auswahl.

Kimmich schießt den FC Bayern gegen Borussia Dortmund zum Sieg im Supercup

Der FC Bayern verspielt zunächst eine Zwei-Tore-Führung, jubelt am Ende gegen den BVB dank eines späten Kimmich-Treffers doch noch.

Borussia Dortmund: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schwärmt von wirtschaftlicher Kraft des FC Bayern

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich vor dem Duell mit dem FC Bayern im Supercup am Mittwoch in höchsten Tönen über Gegner geäußert. Die Finanzkraft des Meisters beeindruckt ihn.

Quelle: imago images / Poolfoto

"Bayern München ist derzeit die beste Mannschaft der Welt, dafür brauchen sie nicht einmal einen Investor. Der Klub hat eine wirtschaftliche Stärke erreicht, die es ihm leichter macht, seine besten Spieler zu halten", sagte Watzke der Sport Bild.

Bayern habe sich diesen Status "über eine Dauer von 40, 50 Jahren erarbeitet", so Watzke weiter. "Sie sind uns an diesem Punkt um einige Jahrzehnte voraus."

BVB: Noch kein Angebot von für Jadon Sancho

Manchester United hat im Gegensatz zu anderen Medienberichten noch kein erstes offizielles Angebot für Jadon Sancho von Borussia Dortmund abgegeben. Nach Informationen von Goal und SPOX sind die Klubs zwar weiterhin in Kontakt, eine Offerte für den Engländer haben die Red Devils aber noch nicht auf den Tisch gelegt, da beide Vereine bei ihrer Ansicht zur Ablösesumme noch weit voneinander entfernt sind.

Quelle: Getty Images

Sky hatte am Dienstag berichtet, dass United den Schwarz-Gelben 80 Millionen Euro und zusätzliche 20 Millionen Euro als erfolgsabhängige Boni geboten habe. Die Dortmunder haben dem Bericht zufolge die Offerte zurückgewiesen. Der BVB beharrt auf seiner Einschätzung, dass Sancho mindestens 120 Millionen Euro wert ist.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund