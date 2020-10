BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - So wird die Bundesliga heute übertragen

Der BVB musste letzte Woche den ersten Dämpfer hinnehmen, gegen Freiburg will man nun wieder gewinnen. Goal zeigt, wie man das Spiel verfolgen kann.

Nächste schwierige Aufgabe für : Der BVB muss nach der Niederlage gegen den und dem Supercup-Spiel gegen den nun den empfangen. Anpfiff des Bundesligaspiels am dritten Spieltag im Signal-Iduna-Park ist heute um 15:30 Uhr.

Der BVB war mit einem Auftaktsieg gegen (3:0, die Highlights im Video) in die Saison gestartet, aber schon am zweiten Spieltag folgte die kalte Dusche: Gegen den FC Augsburg gab es beim 0:2 den ersten Dämpfer für die Schwarz-Gelben.

Der SC Freiburg dagegen kann mit seinen ersten beiden Partien zufrieden sein: Vier Punkte bedeuten Rang fünf nach den Spielen gegen den und den . Damit ist man aktuell vor dem BVB, allerdings ist die Tabelle zu dem Zeitpunkt der Saison ja noch wenig aussagekräftig.

Mehr Teams

Kann der SC Freiburg auch den dritten Spieltag ungeschlagen verbringen oder zieht Borussia Dortmund zurück in die obere Tabellenhälfte? Goal erklärt, wo die -Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Borussia Dortmund (BVB) vs. SC Freiburg live: Die Bundesliga am Samstag

Begegnung: Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund vs. Sport-Club Freiburg e. V.

Datum: 03.10.2020

Anstoßzeit: 15:30 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Zuschauer: 10.000

BVB 09 – STORIES WHO WE ARE



Die erste Folge der exklusiven Content-Serie auf @DAZN_DE ist online. Los geht's mit Michael #Zorc und @woodyinho.



📺👉 https://t.co/dewuxdKRDM pic.twitter.com/9iaUQAlO1u — Borussia Dortmund (@BVB) September 28, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. Freiburg live im TV sehen: Die Übertragung der Bundesliga am Samstag

Schlechte Nachrichten für alle Bundesliga-Fans: Die Samstagsspiele kommen in dieser Saison nie live im Free-TV. Allerdings solltet ihr euch nicht allzu lange ärgern, sondern aufmerksam diesen Artikel weiterlesen: Es gibt genug weitere Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen.

Wo kann ich das Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Freiburg live im TV verfolgen? Sky oder DAZN?

Der Pay-TV-Sender Sky Sport hält nämlich die Rechte an der Mehrheit der Bundesliga-Spiele in dieser Saison, so auch an der Begegnung zwischen dem BVB und dem Sport-Club Freiburg. Das Spiel heute wird auf Sky Sport 2 übertragen, los geht es bereits um 15:15 Uhr.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, das Spiel in der Konferenz zu verfolgen, welche auf Sky Sport 1 läuft. Die anderen Partien in der Konferenz heute sind Köln - Mönchengladbach, Frankfurt - Hoffenheim, Stuttgart - Leverkusen und Bremen - Bielefeld.

Was muss ich tun, um die Bundesliga auf Sky LIVE verfolgen zu können?

Wenn ihr auf die Sky-Dienste zugreifen wollt, um die Bundesliga heute live zu erleben, braucht ihr ein Abonnement: Das Sky-Abo ist kostenpflichtig in unterschiedlichen Kategorien zu haben. Alle Informationen rund um Preise, Pakete etc. findet ihr auf der Sky-Homepage.

Quelle: Imago Images / Eibner

BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Freiburg: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Ihr habt keinen Fernseher oder seid unterwegs, wollt das Spiel aber trotzdem live verfolgen? Dann gibt es gleich zwei Möglichkeiten für euch: Mit Sky Go und Sky Ticket stellt euch der Streamingdienst aus Unterföhring gleich zwei Hilfsmittel an die Seite, um die Bundesligapartie zwischen BVB (Borussia Dortmund) und dem SC Freiburg LIVE sehen zu können.

BVB gegen SC Freiburg: Sky Go zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM

Sky Go ist für all diejenigen, die bereits ein Abo bei Sky haben. Einfach mit den Anmeldedaten deines Sky-Abos in der Sky Go App anmelden und schon könnt ihr BVB - SCF am Handy, Tablet oder PC streamen.

Wie ihr ein Abo abschließt und was das überhaupt heißt, wurde weiter oben im Artikel bereits erklärt. Hier geht es zu Sky Go.

Monatlich kündbar: BVB (Borussia Dortmund) gegen Freiburg mit dem Sky Ticket verfolgen

Zusätzlich gibt es noch das Sky Ticket, mit dem ihr ebenfalls #BVBSCF verfolgen könnt. Dieses Angebot ist vor allem für Fans, die noch keine Kunden bei Sky sind und sich nicht sicher sind, ob sie ein langfristiges Abonnement bei dem Sender abschließen wollen.

Der Vorteil am Sky Ticket: Es ist monatlich kündbar! Eine Übersicht aller Pakete und Kosten gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) gegen SC Freiburg live verfolgen: Der LIVE-TICKER von Goal

Sky ist zu teuer oder ihr seid unterwegs und habt kein Highspeed mehr? Keine Sorge, mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr trotzdem nichts!

Egal ob Torchance, Karte, Tor oder Hintergrundwissen: Alles, was Haaland, Reus und Sancho auf dem Platz machen, bekommt ihr in Echtzeit mit! Und das Beste: Der LIVE-TICKER ist kostenlos!

Quelle: imago images / Laci Perenyi

BVB - SC Freiburg heute: Die Highlights von Borussia Dortmund bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt aber unbedingt die besten Szenen aus der Bundesliga sehen? Dann müsst ihr nicht lange warten: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff lädt der Streamingdienst DAZN die Highlights in Kurzfassung hoch, kurz darauf folgt eine ausführlichere Variante.

Was ist DAZN? Die Streamingplattform aus Ismaning bei München ist mittlerweile der größte Anbieter von LIVE-Sport im deutschsprachigen Raum und zeigt auch viele Bundesligabegegnungen live. Zusätzlich gibt es nach jedem Spiel die Highlights zu sehen, so auch die vom BVB gegen den Sportclub aus Freiburg.

Was muss ich tun, um die Bundesliga bei DAZN verfolgen zu können?

Um das Angebot von DAZN nutzen zu können, muss man ein Abonnement abschließen. Auch hier gibt es zwei Pakete zur Auswahl: Zum Einen das Monats-Abo, wo man pro Monat 11,99 Euro bezahlt, oder das Jahres-Abo für 119,99 Euro im Jahr (9,99 Euro pro Monat).

Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit eines Probemonats: 30 Tage lang könnt ihr auf das gesamte Angebot zugreifen, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen. Wie ihr den Probemonat einfach und unverbindlich abschließen könnt, findet ihr hier.

Sobald ihr ein Abo abgeschlossen habt, könnt ihr euch mit euren Anmeldedaten im Browser oder in der App anmelden: Schon habt ihr eine weitreichende Auswahl an Sportevents, die ihr euch anschauen könnt. Sei es Fußball, Basketball, NFL, Tennis, Boxen, Motorsport, Leichtathletik: Das Angebot ist immens. Eine Übersicht des Programms findet ihr bei DAZN News.

Der BVB (Borussia Dortmund) hat den SC Freiburg zu Gast: Die Übertragung in TV und STREAM im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Freiburg heute ... im LIVE-STREAM ... bei Sky Go und Sky Ticket. im TV ... bei Sky in den Highlights ... bei DAZN im LIVE-TICKER ... bei Goal.

BVB (Borussia Dortmund) gegen den SC Freiburg: Die Aufstellung beider Teams

Sobald die Aufstellungen bekannt sind, werden diese hier eingetragen. Schaut also rechtzeitig wieder vorbei!