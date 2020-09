BVB: Watzke schwärmt von wirtschaftlicher Stärke des FC Bayern, noch kein United-Angebot für Sancho - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Hans-Joachim Watzke sieht Bayern wirtschaftlich dem BVB um Jahrzehnte voraus. Für Jadon Sancho gibt es indes noch kein United-Angebot. Dortmund-News.

Am heutigen Mittwoch kämpft der BVB in München um den Gewinn des DFL Supercup. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr, Ihr könnt sogar live im Free-TV dabei sein .

Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke schwärmt im Vorfeld von der wirtschaftlichen Stärke der Bayern, während Manuel Akanji den BVB angeblich in Richtung verlassen darf.

Für Jadon Sancho gibt es derweil entgegen anders lautender Berichte noch kein offizielles Angebot von und Marco Reus blickt auf das neuerliche Duell mit dem FCB voraus.

: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Mittwoch findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund: BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schwärmt von wirtschaftlicher Kraft des FC Bayern

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich vor dem Duell mit dem FC Bayern im Supercup am Mittwoch in höchsten Tönen über Gegner geäußert. Die Finanzkraft des Meisters beeindruckt ihn.

Bild: imago images / Poolfoto

"Bayern München ist derzeit die beste Mannschaft der Welt, dafür brauchen sie nicht einmal einen Investor. Der Klub hat eine wirtschaftliche Stärke erreicht, die es ihm leichter macht, seine besten Spieler zu halten", sagte Watzke der Sport Bild.

Bayern habe sich diesen Status "über eine Dauer von 40, 50 Jahren erarbeitet", so Watzke weiter. "Sie sind uns an diesem Punkt um einige Jahrzehnte voraus."

BVB: Noch kein Angebot von Manchester United für Jadon Sancho

Manchester United hat im Gegensatz zu anderen Medienberichten noch kein erstes offizielles Angebot für Jadon Sancho von Borussia Dortmund abgegeben . Nach Informationen von Goal und SPOX sind die Klubs zwar weiterhin in Kontakt, eine Offerte für den Engländer haben die Red Devils aber noch nicht auf den Tisch gelegt, da beide Vereine bei ihrer Ansicht zur Ablösesumme noch weit voneinander entfernt sind.

Bild: Getty Images

Sky hatte am Dienstag berichtet, dass United den Schwarz-Gelben 80 Millionen Euro und zusätzliche 20 Millionen Euro als erfolgsabhängige Boni geboten habe. Die Dortmunder haben dem Bericht zufolge die Offerte zurückgewiesen. Der BVB beharrt auf seiner Einschätzung, dass Sancho mindestens 120 Millionen Euro wert ist.

FC Bayern vs. BVB: Den Supercup heute live sehen

Mittwochabend, Supercup: Der emfpängt den BVB (Borussia Dortmund) zum Top-Spiel! Los geht's heute um 20.30 Uhr. Ort des Geschehens ist die Allianz Arena in der bayerischen Landeshauptstadt.

Bild: imago images / Poolfoto

Wie und wo Ihr Bayern gegen Dortmund heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem separaten Artikel auf unserer Seite.

BVB - Marco Reus vor Supercup gegen Bayern: "Chance, wieder in die Spur zu kommen"

Kapitän Marco Reus hat sich bei BVB-TV zum Duell mit Meister Bayern München im DFL Supercup am Mittwochabend (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) geäußert.

"Man muss nicht drumherum reden, dass der Supercup nicht den allerhöchsten Stellenwert hat. Nichtsdestotrotz ist es für uns gerade nach der Niederlage in Augsburg eine Chance, wieder in die Spur zu kommen. Wir können ein großes Zeichen setzen, dass mit uns zu rechnen ist", sagte Reus.

Borussia Dortmund muss im Supercup gegen Bayern ohne Sancho und Bürki auskommen

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Supercup bei Bayern München am Mittwoch (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) ohne Stürmer Jadon Sancho und Stammtorhüter Roman Bürki auskommen . Beide fallen wegen Atemwegsinfekten aus. Das gab der BVB am Dienstag bekannt.

Bild: Getty Images

Die am Montag vorgenommenen Coronatests bei beiden Spielern seien negativ gewesen. Der Engländer Sancho und der Schweizer Bürki sind nicht mit nach München geflogen.

BVB: Grünes Licht für Akanji-Wechsel zu Leicester City?

Bundesligist Borussia Dortmund ist bereit, Abwehrspieler Manuel Akanji ziehen zu lassen . Das berichtet die Bild. Mehreren Medienberichten aus zufolge ist Premier-League-Klub Leicester City an dem Schweizer interessiert.

Bild: Imago Images / Sven Simon

Als Ablöse für Akanji, dessen Vertrag in Dortmund noch bis 2022 läuft, sind rund 20 Millionen Euro im Gespräch. Ein Deal müsste bis zum 5. Oktober über die Bühne gehen, dass schließt das Transferfenster.

BVB: Ex-Dortmunder Karl-Heinz Riedle vor Supercup gegen Bayern optimistisch

Der frühere Nationalstürmer Karl-Heinz Riedle, 1997 Champions-League-Sieger mit dem BVB, traut dem Vizemeister im Duell um den DFL Supercup am Mittwoch einiges zu.

Bild: Goal

"Ich glaube, dass Dortmund sich gegen eine größere Mannschaft wie Bayern aktuell leichter tut. Das wird ein offenes Spiel werden – und der BVB wird hoffentlich sein wahres Gesicht zeigen", sagte Riedle im tz-Interview.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München gegen Borussia Dortmund (BVB)

Es geht um den ersten deutschen Titel in der noch jungen Saison - den Supercup. Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - BVB live in TV und STREAM?

