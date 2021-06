Manchester United macht im Rennen um Jadon Sancho offenbar ernst. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Mittwoch.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB, News und Gerüchte: ManUnited bietet angeblich bis zu 116 Millionen Euro für Sancho

Manchester United will Borussia Dortmund für Jadon Sancho offenbar 93 Millionen Euro zuzüglich 23 Millionen an möglichen Bonuszahlungen bieten. Das berichtet die britische Times.

Laut der Bild ist das Angebot bisher aber noch nicht eingegangen, was einen Wechsel des 21-jährigen Engländers noch vor der am Freitag beginnenden Europameisterschaft unwahrscheinlich macht. Sancho und United sollen sich bereits seit vergangenen Sommer einig sein, als ein Wechsel jedoch an den Ablösevorstellungen der beiden Klubs scheiterte.

"Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt in der ARD. Man habe aber "mit Jadon schon im vergangenen Jahr ein Gentlemen's Agreement gehabt, dass er unter bestimmten Voraussetzungen wechseln kann".

Sancho ersetzen könnte nach Angaben von France Football Jonathan Ikone vom französischen Meister OSC Lille. Laut Bild soll sich der neue BVB-Trainer Marco Rose für eine Verpflichtung des 23-Jährigen stark gemacht haben.

BVB, News und Gerüchte - Bayern-Star Kimmich mit Dortmund-Trikot-Anekdote

Bayern-Profi Joshua Kimmich hat kurz vor dem Start der Europameisterschaft verraten, dass sein erstes Trikot als Kind nicht etwa das vom FCB gewesen sei, sondern ausgerechnet von dessen Erzrivalen.

"Mein erstes Trikot war ein Dortmund-Trikot, das darf ich als Bayern-Spieler wahrscheinlich gar nicht so laut sagen" , erklärte Kimmich gegenüber DFB-Medien.

Damals hatte es ihm bei einem Stadionbesuch in Freiburg gemeinsam mit seinem Vater der Dortmunder Spielmacher Tomas Rosicky angetan. "Nach dem Spiel hat mein Papa mir ein Trikot von Dortmund gekauft", erinnerte sich der 26-Jährige.

