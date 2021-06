Auf der Suche nach einer Verstärkung für die Abwehr bekommt der BVB Konkurrenz von Ex-Trainer-Tuchel. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Donnerstag.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

BVB II offiziell in 3. Liga aufgestiegen

Der BVB II ist nach der Verhandlung beim Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) am Mittwochabend offiziell in die 3. Liga aufgestiegen.

Bei der Verhandlung wurden die Einsprüche von Rot-Weiss Essen und Bergisch Gladbach gegen die Spielerliste des BVB geprüft. Nach knapp dreistündiger Verhandlung wies das Sportgericht die Vorwürfe beider Vereine zurück.

Daraufhin zog RWE seinen Einspruch zurück, Bergisch Gladbach hat jedoch weiterhin drei Tage Zeit, um in Berufung zu gehen. Allerdings ist der Tabellenletzte der vergangenen Regionalligasaison chancenlos.

"Rot-Weiss Essen hat den Einspruch zurückgezogen. Bergisch Gladbach noch nicht. Deshalb ist das Regionalliga-West-Ergebnis der Saison 2020/2021 immer noch nicht rechtskräftig. Ich hoffe, dass wir das Thema aber in den nächsten Tagen zu den Akten legen können", sagt Manfred Schnieders, WDFV-Präsident, am Mittwochabend RevierSport.

Mit 93 Punkten aus 40 Spielen (nur eine Niederlage) beendete die Amateurmannschaft des BVB die Saison in der Regionalliga West auf dem ersten Tabellenplatz und steigt damit direkt in die 3. Liga auf.

BVB: Auch Leipzig und Chelsea wohl heiß auf Maxence Lacroix

RB Leipzig und der FC Chelsea sollen heiß auf BVB-Wunschspieler Maxence Lacroix sein. Das berichtet der kicker. Allerdings ist nicht klar, ob einer der Klubs bereit wäre, die geforderte Ablöse für den Verteidiger zu zahlen. 30 bis 40 Millionen Euro würde Lacroix, der noch bis 2024 beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht, wohl kosten.

Lacroix war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Er selbst hatte sich bezüglich seiner Zukunft zuletzt bedeckt gehalten.

"Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag und bin sehr zufrieden. Klar, im Fußball kann immer mal schnell etwas passieren, aber nochmal: Ich fühle mich beim VfL sehr wohl und es gibt überhaupt keinen Grund, über andere Dinge nachzudenken", sagte er dem Sportbuzzer.

Erst im vergangenen Sommer war Lacroix vom französischen Zweitligisten FC Sochaux für fünf Millionen Euro nach Wolfsburg gekommen und hat sich dort direkt als Stammspieler etabliert.

BVB: Tigges vor Sprung in die 2. Liga?

BVB-Talent Steffen Tigges könnte in der kommenden Saison in der 2. Liga auf Torejagd gehen.

Wie die Kieler Nachrichten berichten, erfüllt der Stürmer alle Anforderungen, um die Nachfolge von Janni Serra anzutreten, der zur kommenden Saison zu Arminia Bielefeld wechselt.

Tigges lief in der vergangenen Spielzeit achtmal für die BVB-Profis auf und hat mit seinen 22 Toren und 15 Vorlagen einen großen Anteil am Aufstieg der zweiten Mannschaft der Dortmunder.

BVB, News und Gerüchte: ManUnited bietet angeblich bis zu 116 Millionen Euro für Sancho

Manchester United will Borussia Dortmund für Jadon Sancho offenbar 93 Millionen Euro zuzüglich 23 Millionen an möglichen Bonuszahlungen bieten. Das berichtet die britische Times.

Laut der Bild ist das Angebot bisher aber noch nicht eingegangen, was einen Wechsel des 21-jährigen Engländers noch vor der am Freitag beginnenden Europameisterschaft unwahrscheinlich macht. Sancho und United sollen sich bereits seit vergangenem Sommer einig sein, als ein Wechsel jedoch an den Ablösevorstellungen der beiden Klubs scheiterte.

"Die Voraussetzungen waren im letzten Sommer am Ende nicht erfüllt", erklärte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt in der ARD. Man habe aber "mit Jadon schon im vergangenen Jahr ein Gentlemen's Agreement gehabt, dass er unter bestimmten Voraussetzungen wechseln kann".

Sancho ersetzen könnte nach Angaben von France Football Jonathan Ikone vom französischen Meister OSC Lille. Laut Bild soll sich der neue BVB-Trainer Marco Rose für eine Verpflichtung des 23-Jährigen stark gemacht haben.

