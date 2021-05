BVB, News und Gerüchte: Barcelona will lieber Haaland als Messi, ManUnited bei Sancho "zuversichtlich" - Borussia Dortmund heute

Spekulationen um Erling Haaland und Jadon Sancho bestimmen auch am Samstag die Schlagzeilen um den BVB. Alle Dortmund-News.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Samstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB von heute.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, Gerücht: Barca will Haaland statt Messi

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona will unbedingt BVB-Stürmer Erling Haaland verpflichten. Ein Transfer des Norwegers genieße bei den Blaugrana absolute Priorität - noch vor der Vertragsverlängerung mit Klubikone Lionel Messi. Das schreibt die englische Boulevardzeitung The Sun.

Barca wird von großen finanziellen Problemen geplagt und es ist unwahrscheinlich, dass die Vereinsspitze um den neuen Präsidenten Joan Laporta genug Ressourcen freischaufelt, um in den kommenden Monaten den auslaufenden Vertrag mit Topverdiener Messi zu verlängern und Haaland aus Dortmund loszueisen. Müssten Barcelonas Verantwortliche zwischen den beiden Deals entscheiden, so schreibt es die Sun, entschieden sie sich für den Kauf Haalands.

Der junge Angreifer steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag. Im kommenden Sommer soll Haaland allerdings für die festgeschriebene Ablöse von 75 Millionen Euro gehen dürfen. Zahlreiche Spitzenklubs haben ein Auge auf den Torjäger geworfen, der in dieser Saison bereits 39 Pflichtspieltreffer für die Schwarzgelben markiert hat.

Borussia Dortmunds Entscheider um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc haben zuletzten mehrfach klargestellt, dass Haaland 2021 auf keinen Fall abgegeben werden soll. Der 20-Jährige selbst äußerte sich da zuletztn zurückhaltender.

BVB, News: Effenberg hinterfragt Trainerentscheidung

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg sieht in Marco Rose möglicherweise die falsche Trainerwahl beim frischgebackenen Pokalsieger Borussia Dortmund für die kommende Saison.

"Hätten die BVB-Bosse gewusst, wie diese Saison ausgeht, hätten sie Rose nie im Leben für fünf Millionen Euro aus Mönchengladbach geholt, sondern Terzic gleich langfristig das Vertrauen als Cheftrainer gegeben", schrieb der 52-Jährige in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Der derzeitige Chefcoach Edin Terzic habe "das Pokalfinale in einer eindrucksvollen Art und Weise gewonnen und wird auch die Qualifikation zur Champions League erreichen, davon bin ich überzeugt", schrieb Effenberg und betont: "Er ist Dortmunder durch und durch. Er ist bei Spielern und Fans extrem beliebt und er hat bewiesen, dass er mit Druck umgehen kann."

BVB, Gerücht: Manchester United bei Sancho angeblich "zuversichtlich"

Der englische Rekordmeister Manchester United sieht sich in einer guten Position, Borussia Dortmunds Flügelstürmer Jadon Sancho in diesem Sommer zu verpflichten. Die Red Devils sind seit geraumer Zeit hinter dem Rechtsaußen her und Eurosport berichtet, bei United sei man "zuversichtlicher als je zuvor", einen Transfer Sanchos hinzubekommen.

Zwar steht der 21-Jährige bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag, allerdings gibt es ein Gentlemen's Agreement, laut dem er den Klub unter bestimmten Bedingungen vorzeitig verlassen darf.

Sancho spielte in den vergangenen Wochen wieder groß auf und erzielte unter anderem im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstag (3:1) zwei Tore. Laut Informationen von Goal und SPOX liegt die Schmerzgrenze für den englischen Nationalspieler, der aus der Jugend Manchester Citys stammt, bei 90 Millionen Euro.

In dieser Woche hatte die Sun außerdem berichtet, ManUnited wolle den aktuell an West Ham United verliehenen Jesse Lingard in den angestrebten Sancho-Deal integrieren. Neben dem formstarken Lingard soll der BVB demnach noch 23 Millionen Euro Ablöse für Sancho bekommen.