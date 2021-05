BVB, News und Gerüchte: Experte bringt Terzic bei Leverkusen ins Gespräch, Saison für Hitz wohl gelaufen - Alles zu Borussia Dortmund heute

Wie es für Edin Terzic weiter geht, darüber gibt es weiterhin Spekulationen. Für Marwin Hitz ist die Saison wohl gelaufen. Alle News zum BVB heute.

DFB-Pokalfinalist Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB: TV-Experte Didi Hamann bringt Edin Terzic bei Bayer Leverkusen ins Gespräch

Eigentlich ist geplant, dass Edin Terzic bei Borussia Dortmund zur kommenden Saison wieder ins zweite Glied rückt und Co-Trainer von Marco Rose wird. Der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann kann sich das allerdings nicht vorstellen.

Stattdessen brachte er Terzic am Sonntag bei Sky 90 als möglichen neuen Chefcoach von Bayer Leverkusen ins Gespräch: "Die Leverkusener brauchen einen Trainer, ich glaube, dass er nach Leverkusen hervorragend passen würde", so Hamann.

Bei Leverkusen folgte Hannes Wolf vor einigen Wochen auf den entlassenen Peter Bosz. Wolf ist allerdings nur vom DFB ausgeliehen und wird wohl nach Saisonende dort wieder in seinen Job als U18-Nationaltrainer zurückkehren.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Saison für Marwin Hitz wohl gelaufen

Bundesligist Borussia Dortmund muss im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) auf Torhüter Marwin Hitz verzichten . Der 33-Jährige fällt aufgrund eines Kapselrisses im Knie aus. Das gab der Klub nach einer Untersuchung am Sonntag bekannt.

Hitz hatte sich die Verletzung bei der Pokal-Generalprobe gegen Leipzig (3:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Manuel Akanji zugezogen und wurde in der Halbzeit ausgewechselt.

Highlights im VIDEO: BVB schlägt RB Leipzig mit 3:2

BVB, News - Kehl lobt Aufschwung von Borussia Dortmund

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat die Mannschaft von Borussia Dortmund für die starken Leistungen in den vergangenen Wochen gelobt.

Das Schlusswort zum Sonntagabend. 🖤 pic.twitter.com/BAjocPritx — Borussia Dortmund (@BVB) May 9, 2021

"Die Mannschaft ist in den vergangenen Wochen noch mehr zusammengewachsen", sagte Kehl im kicker. "Diese Energie ist absolut spürbar und stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir unsere Ziele noch erreichen."

In der Bundesliga hat der BVB die letzten fünf Spiele am Stück gewonnen und hat den Einzug in die Champions League als Vierter nun wieder in der eigenen Hand. Zudem stehen die Dortmunder nach einem klaren 5:0 über Holstein Kiel im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig.