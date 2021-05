BVB, News und Gerüchte: Topklub macht Ernst bei Sancho, kommt Vlahovic? Alles zu Borussia Dortmund heute

Während Borussia Dortmund offenbar an Dusan Vlahovic interessiert ist, könnte Jadon Sancho zu Manchester United wechseln. Alle News zum BVB heute.

DFB-Pokalfinalist Borussia Dortmund am Dienstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.



BVB-News: Manchester United macht Ernst bei Jadon Sancho

Manchester United will im Poker um BVB-Star Jadon Sancho in diesem Sommer Ernst machen - dies berichtet die Bild. Nachdem die Red Devils bereits vergangenen Sommer am jungen Engländer interessiert waren, könnte ein Transfer nach dieser Saison nun klappen.

Dabei solle ein möglicher Wechsel noch für dem Start der EURO im Juni forciert werden, wobei der englische Rekordmeister eine Summe über 90 Millionen Euro zahlen würde.

60 Millionen Euro? BVB offenbar scharf auf Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic von der ACF Fiorentina hat laut einem Bericht von Corriere della Sera offenbar das Interesse von Borussia Dortmund geweckt - doch auch die AC Milan und die Roma sollen am 21-jährigen Serben dran sein.

Dessen Vertrag in Florenz läuft noch bis 2023, weshalb der Klub auch eine stattliche Ablöse von 60 Millionen Euro fordern soll. In der aktuellen Saison ist Vlahovic mit 21 Toren in 34 Spielen der zweitbeste Torschütze der Serie A.

Bericht: AS Monaco an Jerome Boateng vom FC Bayern und Roman Bürki vom BVB interessiert

Die AS Monaco mit dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Niko Kovac hat offenbar Interesse an Innenverteidiger Jerome Boateng vom FC Bayern München und Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund.

Wie France Football berichtet, möchte Kovac seinem Team mit dem Duo mehr Erfahrung und Führungsqualitäten verleihen.

Boatengs Vertrag beim deutschen Rekordmeister läuft zum Saisonende aus, der 32-Jährige wäre somit ablösefrei zu haben. Inwiefern Boateng selbst eine weitere Zusammenarbeit mit Kovac anstrebt, ist unklar, da der 76-fache Nationalspieler bei Bayern unter Kovac regelmäßig die Bank drückte.

Bürki hingegen hat beim BVB seinen Stammplatz an Marwin Hitz verloren. Die Dortmunder sollen ohnehin zur neuen Saison eine neue Nummer eins suchen, weshalb Bürki für fünf Millionen Euro zu haben sein soll.