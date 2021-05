Borussia Dortmund, News und Gerüchte: Noni Madueke von BVB-Interesse "geehrt", Watzke spricht über Marco Rose und Julian Nagelsmann

Borussia Dortmund, Gerücht - Madueke über BVB-Interesse: "Eine Ehre"

Flügelspieler Noni Madueke von PSV Eindhoven hat sich geschmeichelt über Wechsel-Gerüchte in Bezug auf Bundesligist Borussia Dortmund gezeigt. Gegenüber ESPN freute er sich vor allem über die Vergleiche mit seinem englischen Landsmann Jadon Sancho.

"Es ist eine Ehre, als Nachfolger von Jadon Sancho genannt zu werden. Ich habe das auch gehört, das werde ich nicht bestreiten", sagte Madueke, der zeitgleich aber auch darauf verwies, dass das Saisonfinale mit PSV für ihn aktuell im Vordergrund stehe.

Das BVB-Interesse am 19-Jährigen wird sowohl von Bild-Zeitung als auch von De Telegraaf kolportiert. Letzterer spricht allerdings auch von großer Konkurrenz aus England, Frankreich und Italien sowie von Seiten der Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg und RB Leipzig .

Borussia Dortmund, News: Watzke äußert sich zur Haaland-Reise von Berater Mino Raiola

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Pokalfinalist Borussia Dortmund, hat sich zur Zukunft von Stürmer Erling Haaland geäußert. Im Gespräch mit der Sport-Bild sprach er auch die Klub-Reise von Berater Mino Raiola an.

"Du musst bei Mino Raiola eben wissen, dass bei ihm immer der letzte Flughafen, auf dem die Maschine landet, entscheidend ist – und nicht eine Zwischenstation", äußerte Watzke eher scherzhaft in Richtung RB-Chef Jochen Mintzlaff, der ebenfalls interviewt wurde und vor Haalands BVB-Wechsel zuerst mit dem Italiener verhandelt hatte.

Der gebürtige Sauerländer nahm Raiola auch dessen Ausflüge zu europäischen Top-Klubs vor einigen Wochen nicht krumm: "Ich finde es teilweise bigott, dass gefeiert wird, wenn sich Erling Haaland im Anschluss an Flüge nach Leipzig, Manchester und Dortmund für uns entscheidet, und es dann als Ungeheuerlichkeit empfindet, wenn Raiola in seiner Eigenschaft als Berater auch mal andere Städte anfliegt."

Dass Haaland im nächsten Jahr noch für Dortmund spielen wird, ist für Watzke trotz einiger Aussagen von Raiola sicher: "Natürlich kann man dann öffentlich Pingpong spielen und sich jeden zweiten Tag gegenseitig beschimpfen – aber wir wissen das alles sehr gut einzuschätzen, haben ein belastbares Verhältnis, alle Argumente ausgetauscht und eine klare Vertragssituation."

Haaland gilt neben Kylian Mbappe als aktuell begehrtester Stürmer Europas. Der 20-Jährige hält bereits etliche Bestmarken. So brauchte er für seine ersten 100 Karriertore beispielsweise nur 146 Spiele. Anfang April explodierte die Gerüchteküche, als Raiola und Haalands Vater in mehreren europäischen Städten gesichtet wurden.

Borussia Dortmund, News: Watzke erklärt, warum Rose statt Nagelsmann BVB-Trainer wird

Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführer bei Bundesligist Borussia Dortmund, hat sich angesichts des bevorstehenden Trainer-Transfers von Marco Rose von Borussia Mönchengladbach über den künftigen BVB-Coach geäußert. Im Interview mit der Sport-Bild verriet er zudem, warum man Rose für geeigneter als Julian Nagelsmann hielt.

"Vor ein paar Jahren hätte das sicher ein Thema werden können", sagte Watzke im Hinblick auf ein BVB-Engagement von Nagelsmann: "Aber wir waren jetzt schon länger davon überzeugt, dass Marco Rose die beste Lösung für uns ist."

Beim künftigen FCB-Coach habe man "schon gespürt, dass Bayern München sein Lebenstraum ist", so der Dortmunder Geschäftsführer.

Rose wiederum habe die Verantwortlichen der Schwarzgelben früh durch konkrete Ereignisse von sich überzeugt, sagte Watzke: "Zum ersten Mal habe ich ihn 2017 bewusst wahrgenommen, als er mit Salzburg die Youth League gewonnen hat. Wahnsinn!" Der Sauerländer nannte zudem die Europa-League-Duell gegen Salzburg 2018, "in denen wir absolut chancenlos waren. Ich habe mich noch nie in meinem Leben auf der Tribüne so allein gefühlt. Da war klar: Das kann auch ein Trainer für uns werden."

Rose wechselt zur kommenden Saison von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach zum BVB, während Nagelsmann für eine Rekordsumme RB Leipzig in Richtung München verlässt.