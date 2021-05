BVB, News und Gerüchte: Piszczek nach Pokalsieg emotional, Tauschdeal mit Lingard und Sancho? Borussia Dortmund heute

Lukasz Piszczek wird nach dem DFB-Pokalfinale emotional, United plant angeblich einen Tauschdeal mit Lingard und Sancho. Alle News zum BVB heute.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Freitag, dem Tag nach dem Finalerfolg über RB Leipzig. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB von heute.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB News: Manchester United plant angeblich Tauschdeal mit Lingard und Sancho

Manchester United hat bekanntlich Interesse an Flügelspieler Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Laut der Sun peilen die Engländer dabei nun ein neues Modell an.

Dem Bericht der englischen Zeitung zufolge würde United dem BVB Jesse Lingard im Tausch für Sancho anbieten und zusätzlich 23 Millionen Euro nach Dortmund überweisen.

Lingard ist seit Jahresbeginn zwar an West Ham verliehen, steht bei United aber noch bis 2022 unter Vertrag. Hatte der 28-Jährige im Team von Ole Gunnar Solskjaer keine Rolle mehr gespielt, blühte er bei West Ham auf. In bisher 13 Premier-League-Spielen für die Hammers sind ihm neun Tore und vier Vorlagen gelungen.

BVB heute - Lukasz Piszczek wird nach Pokalsieg emotional: "Den Tag nehme ich mit für mein Leben"

Łukasz Piszczek schrie und weinte vor Glück, die Mitspieler warfen ihn immer wieder in die Luft. "Das waren pure Emotionen", sagte das Klub-Idol von Borussia Dortmund nach dem krönenden Abschluss einer langen Karriere: "Auch die früheren Titel waren toll, aber den Tag nehme ich mit für mein Leben."

In elf Jahren und fast 400 Pflichtspielen hat der Pole beim BVB sämtliche Höhen und Tiefen erlebt. Sein unwahrscheinliches Comeback in den vergangenen Wochen ist eine der rührendsten Geschichten der Bundesliga-Saison. Piszczek (35) schloss sie mit dem Pokalsieg in Berlin.

"Wie wichtig er für Borussia Dortmund war, kann man überhaupt nicht in Worte fassen", sagte sein Trainer Edin Terzic, ein enger Wegbegleiter. "Lukasz hat komplett den Tank leergemacht, alles an Leistung und Emotion herausgeholt, um diesen Pokal zu gewinnen. Ich wundere mich, dass er überhaupt noch weinen konnte." Bei der Siegerehrung trug Piszczek das Trikot seines langjährigen Kollegen Marcel Schmelzer, dessen BVB-Zeit ebenfalls zu Ende geht.

BVB: Trainer Edin Terzic lässt Zukunft nach Pokalsieg offen

Edin Terzic strahlte wie ein kleines Kind auf der Kirmes. Mit leuchtenden Augen und völlig heiser bejubelte der Trainer von Borussia Dortmund den DFB-Pokal-Sieg - über seine Zukunft wollte er aber nichts sagen.

DER POTT 🏆 GEHT IN DEN POTT! pic.twitter.com/DAiHQBKAQd — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 13, 2021

"Wir kriegen ständig auf die Fresse, wenn es nicht läuft, jetzt lasst uns doch wenigstens mal diesen einen Abend", sagte der 38-Jährige im ARD -Interview: "Heute halte ich nur den Pokal in der Hand."

Kommentar zum DFB-Pokalsieg des BVB: Das muss auch unter Rose der Maßstab sein

Marco Reus sagte es irgendwie nur beiläufig dahin, doch es steckte viel Wahrheit in der Aussage, die er auf der Pressekonferenz am Tag vor dem DFB-Pokalfinale tätigte: "In der Mannschaft hat man oft das Gefühl: Wenn wir wirklich müssen, dann liefern wir auch", sagte der Kapitän von Borussia Dortmund. "Dann muss ich sofort etwas ergänzen", antwortete Trainer Edin Terzic: "Dann müssen wir morgen, Marco. Damit du das schon mal gehört hast."

Die Rätselhaftigkeit der eigenen Mannschaft aufgrund der Wankelmütigkeit der eigenen Leistungen - ein Phänomen, das es in Dortmund seit längerer Zeit zu bestaunen gibt. Seit längst viel zu langer Zeit, um genau zu sein.

Nachdem der BVB vor rund sechs Wochen zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verlor und die Champions-League-Qualifikation bei sieben Punkten Rückstand außer Reichweite geriet, hat man bis auf die Duelle mit Manchester City in der Königsklasse jedes Spiel gewonnen und auch gegen die Citizens zwei sehr vorzeigbare Leistungen abgerufen.

BVB - Watzke lobt Terzic nach Pokalsieg von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat in beeindruckender Manier zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewonnen und den Angriff von Emporkömmling RB Leipzig erneut abgewehrt. Goal hat die wichtigsten Aussagen zum Spiel bei ARD und Sky eingesammelt.

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Ich war hier in nahezu in jeder Kurve dieses Stadions. Ich habe mir die Siegerehrungen von hinten angeguckt und heute auf dem Podest zu stehen ist einfach unglaublich. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, weil wir einen extrem guten Weg gegangen sind in den vergangenen Monaten. Das macht uns einfach stolz."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Das sind unglaubliche Momente, was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, welche Moral wir in den vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wir uns in diese Saison zurückgekämpft haben. Das macht uns unheimlich stolz."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund) ...

... über das Spiel : "Man muss fairerweise sagen: Das Ergebnis ist klar, aber das Spiel war es nicht. Sie spielen teilweise offen, das kommt uns entgegen. Es war nicht so deutlich, aber wir freuen uns natürlich."

... über Edin Terzic: "Edin Terzic hat es super gemacht. Er hat die Mannschaft im Dezember übernommen, die war halbtot, und er hat sie zum Leben erweckt. Das ist eine Riesenleistung auf seiner ersten Trainerstation, toll."

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): "Wenn ich einmal auf dieses Spiel zurückschaue, werde ich mich ärgern, dass es kein Hattrick geworden ist. Nächstes Mal, wenn ich am Keeper vorbeigehe, mache ich ihn rein. Ich bereue es, dass ich nicht geschossen habe. Sorry, BVB-Fans, es tut mir leid."

Finalsieg gegen Leipzig! Haaland und Sancho führen BVB zum Triumph im DFB-Pokal

Ballzauberer Jadon Sancho und das Sturmgenie Erling Haaland haben Borussia Dortmund mit einer Machtdemonstration erster Güte zum Pokalsieg geführt . Die beiden Doppeltorschützen überrollten RB Leipzig im nur kurz spannenden Berliner Feiertagsfinale mit ihren Treffern zum verdienten 4:1 (3:0) und verwehrten dem Emporkömmling den ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Sancho (5.) eröffnete das 78. DFB-Pokal-Endspiel zwischen Tradition und Retorte mit einem Traumschlenzer ins lange Toreck. Haaland (28.), gerade rechtzeitig von einer Oberschenkelverletzung genesen, legte nach und stellte die Weichen auf den fünften BVB-Cupsieg. Dann war wieder Sancho dran (45.), kurz vor Schluss rutschte Haaland (87.) beim Schuss von der Strafraumgrenze aus und traf dennoch - RB war zutiefst schockiert. Trainer Julian Nagelsmann geht trotz des Tores von Dani Olmo (71.) titellos zum FC Bayern München.

Viel Zeit zum Feiern bleibt den Dortmundern, deren Kapitän Marco Reus drei Tore einleitete, nach ihrer Gala nicht. Am Sonntag schon folgt das enorm wichtige Bundesligaspiel um die Champions-League-Qualifikation beim FSV Mainz 05. Der Vorsprung der Schwarz-Gelben auf den fünften Platz ist zwei Spiele vor Saisonende hauchdünn.