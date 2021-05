BVB, News und Gerüchte: Haaland vermeidet Bekenntnis, Pokalfinale gegen Leipzig heute - Alles zu Borussia Dortmund

Erling Haaland vermeidet ein Bekenntnis zu Borussia Dortmund, am Donnerstag steht das Pokalfinale gegen Leipzig an. Alle News zum BVB heute.

DFB-Pokalfinalist Borussia Dortmund am Donnerstag. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB am Tag des Endspiels gegen RB Leipzig.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

Borussia Dortmund, News: Erling Haaland vermeidet Bekenntnis zum BVB

Der zuletzt angeschlagene Stürmer-Star Erling Haaland von Borussia Dortmund wird die Reise zum Pokalendspiel nach Berlin antreten und hat sich auch erstmals zum Spiel gegen RB Leipzig am Donnerstag (20.45 Uhr) im Olympiastadion geäußert. "Jeder Fußballer träumt davon Titel zu gewinnen - mir geht es genauso", sagte Haaland der Bild .

Haaland, der nach seiner Oberschenkelverletzung offenbar rechtzeitig wieder fit ist, dachte auch an die fehlenden Zuschauer. "Und auch unsere Fans haben es wirklich verdient in diesen schwierigen Zeiten etwas zu feiern. Aber Leipzig wird ein sehr harter Gegner", meinte der Norweger.

Ein klares Bekenntnis zu seiner Zukunft wollte der Stürmer noch nicht abgeben . "Ich möchte immer auf höchstem Niveau spielen. Besonders die Champions League ist wichtig für mich", sagte Haaland, der in der laufenden Saison in 38 Pflichtspielen 37 Treffer erzielt hat. Dortmunds Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison steht noch nicht fest.

DFB-Pokalfinale: Wer zeigt BVB vs. RB Leipzig heute live im TV und STREAM?

Pokalfinale in Berlin! Am Donnerstag trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf RB Leipzig. Goal erklärt, wie das Finale im DFB-Pokal übertragen wird.

In einem separaten Artikel erfahrt Ihr, welche Sender das Spiel heute Abend live im TV und im LIVE-STREAM zeigen!

BVB-Legende Frank Mill im Interview über Dortmunds DFB-Pokalsieg 1989

Am Donnerstagabend kann Borussia Dortmund im Finale gegen RB Leipzig (20.45 Uhr im LIVE-TICKER ) zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen. Einer der größten Erfolge des BVB war der Titelgewinn 1989. Stürmer Frank Mill machte damals ein grandioses Spiel und erinnert sich zurück.

Im Interview mit Goal und SPOX spricht der heute 62-Jährige über seine Ringelsocken-Idee im Vorfeld des Endspiels und erklärt, warum er sich vor zwei Jahren über Doppeltorschütze Norbert Dickel aufgeregt hat .

BVB heute - Dahoud: "Ich wollte sein wie Zidane, Ronaldo oder auch Ronaldinho"

Schon jetzt, drei Pflichtspiele vor dem Saisonende, ist es Mahmoud Dahouds Spielzeit beim BVB mit den meisten Einsatzminuten. Unter Trainer Edin Terzic ist er mittlerweile gesetzt. "In der Vergangenheit habe ich nicht immer eine faire Chance erhalten. Oft habe ich ein gutes Spiel gemacht und bin dann für ein paar Wochen wieder auf die Bank gesetzt worden. So kannst du gar keine Konstanz reinkriegen. Ich glaube, dass die Fans den besten Mo noch gar nicht sehen konnten", sagte Dahoud bei Sport1 .

Unter Terzics Vorgänger Lucian Favre stand Dahoud 54-mal ohne Einsatz im Kader. Nur 25-mal ließ ihn Favre von Beginn an ran - in 98 Spielen. Nachfragen zu Favre blockte Dahoud vielsagend ab. "Ich will gar nicht so tief in dieses Thema reingehen und möchte nicht schlecht über die alten Trainer sprechen. Sagen wir es so: Die Diskussionen haben am Ende keinen Sinn gemacht", sagte er.

Terzic aber setzt auf den zentralen Mittelfeldspieler. Dahoud sieht sich selbst als Typ Straßenkicker. "Ich mag Tricks. Der Fußball lebt doch von diesen Aha-Momenten. Wir sind nicht im Büro. Im Leben darfst du nicht zu ernst sein. Wir Fußballer sind ein bisschen Banane im Kopf. Jemanden zu tunneln, das ist doch geil."

Banane im Kopf sei auch Terzic - im besten Sinne. "Edin ist mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Er ist verrückt. Nach Spielen schläft er nicht, er schaut sich die 90 Minuten stattdessen noch vier, fünf Mal an. Er arbeitet akribisch daran, dass wir noch perfekter spielen", sagte Dahoud.

Ab der kommenden Saison heißt Dahouds Trainer Marco Rose. "Die Leute aus Gladbach erzählen mir viel Gutes über ihn. Das Training soll sehr gut sein und er soll ein sehr zielstrebiger und fokussierter Trainer sein", sagte Dahoud, der bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet wurde und sein Profidebüt feierte.

In jungen Jahren orientierte sich Dahoud an Zinedine Zidane und Ronaldo , "Il Fenomeno". "Das waren die Besten. Sie haben mich inspiriert und geprägt. Durch sie bin ich überhaupt erst zum Fußball gekommen. Ich wollte auf der Straße immer so sein wie Zidane, Ronaldo oder auch Ronaldinho."

BVB: Kann Erling Haaland im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig spielen?

Den BVB erwartet das wichtigste Spiel der Saison, kann Erling Haaland dabei mitspielen?

In einem separaten Artikel erfahrt Ihr, ob Borussia Dortmund gegen RB Leipzig heute im DFB-Pokalfinale auf den zuletzt verletzten Haaland setzen kann .

Borussia Dortmund heute - Michael Zorc: DFB-Pokalsieg 1989 "war Startschuss in bessere Zukunft"

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht den Triumph seiner "Pokalhelden in Ringelsocken" heute noch als Erweckungserlebnis. "Der Pokalsieg 1989 war für uns der Startschuss in eine bessere Zukunft", sagte Zorc dem SID vor dem 78. Endspiel zwischen dem BVB und RB Leipzig am Donnerstag ( 20.45 Uhr live auf ARD und Sky ).

Zorc hatte die Dortmunder Mannschaft beim 4:1 gegen Werder Bremen als Kapitän angeführt, der heutige Stadionsprecher Norbert Dickel wurde mit zwei Toren zum heute noch besungenen Helden. "Seit dem Umzug nach Berlin hat der Pokal generell eine enorme Aufwertung erfahren", sagte Zorc.

Die weiteren Pokal-Endspiele mit dem BVB seien auch deshalb "immer wie ein riesiger Familienausflug" gewesen, "das waren sehr verbindende Tage. Das ist natürlich schade, dass das diesmal wegfällt." Das Finale im Olympiastadion wird pandemiebedingt zum zweiten Mal ein Geisterspiel.

Besonders für Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek, der den Verein verlassen wird, und den Ur-Dortmunder Edin Terzic, der vom entlassenen Trainer Lucien Favre übernahm, wünscht sich Zorc den Sieg. "Edin hat immer dieses schöne Bild, dass er in allen möglichen Verkehrsmitteln schon nach Berlin angereist ist. Es war für ihn keine leichte Aufgabe, er leistet hervorragende Arbeit. Für ihn würde es mich sehr freuen", betonte er.

BVB - Dahoud über Terzic: "Er ist verrückt"

Nationalspieler Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund zeigt sich tief beeindruckt von Leidenschaft und Detailtreue seines Trainers Edin Terzic. "Er ist mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Er ist verrückt. Nach Spielen schläft er nicht, er schaut sich die 90 Minuten stattdessen noch vier, fünf Mal an. Er arbeitet akribisch daran, dass wir noch perfekter spielen", sagte Dahoud im Sport1 -Interview.

Terzic (38) soll beim BVB nach jetzigem Stand zur kommenden Saison Assistent seines Nachfolgers Marco Rose werden. Allerdings suchen einige interessante Bundesliga- und Zweitliga-Vereine auch nach einem neuen Cheftrainer.

Mit den Dortmundern trifft Terzic am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) im DFB-Pokal-Finale auf RB Leipzig.