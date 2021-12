Borussia Dortmund heute am Mittwoch in der Woche vor dem Spiel gegen Bayern München. Alles rund um den BVB gibt es hier.

Gio Reyna is back in training! 👏 pic.twitter.com/rUY6fIY1o7 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 30, 2021

Zudem gibt es alle Entwicklungen der vergangenen Tage rund um die Schwarz-Gelben in diesen Artikeln noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News: Borussia Dortmund hat wohl Adeyemi-Alternative im Blick

Borussia Dortmund hat für den Fall eines Scheiterns einer Verpflichtung von Karim Adeyemi offenbar eine Alternative im Blick. Dabei handelt es sich laut übereinstimmenden Berichten um Adam Hlozek von Sparta Prag.

Der 19-jährige Stürmer verzeichnete in 108 Pflichtspielen für Sparta bereits 61 Scorerpunkte. Im Sommer nahm er mit der tschechischen Nationalmannschaft an der EM Teil. Hlozeks Vertrag läuft noch bis 2024. Sportdirektor bei seinem aktuellen Klub ist übrigens BVB-Legende Tomas Rosicky.

Zuletzt brachte die Bild Hlozek auch beim FC Bayern München ins Gespräch, sollte der Rekordmeister im Adeyemi-Poker leer ausgehen.

Priorität hat bei Dortmund aber weiterhin eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Adeyemi von Red Bull Salzburg. Dessen Berater Thomas Solomon dokumentierte in den vergangenen Wochen bei Instagram mehrere Treffen mit verschiedenen europäischen Top-Klubs wie Inter Mailand, Real und Atletico Madrid und Paris Saint-Germain.

Nach Informationen von GOAL und SPOX zeigen die genannten Klubs bei weitem aber nicht so starkes Interesse wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Barcelona. Mit diesen drei Vereinen besteht ein enger Austausch.

BVB, News: Marco Rose drohte Emre Can offenbar mit Kabinen-Rausschmiss

Neue Details zum Kabinen-Streit zwischen Marco Rose und Emre Can: Nach der 1:3-Niederlage bei Sporting Lissabon und dem damit einhergehenden Champions-League-Aus von Borussia Dortmund soll der Trainer seinem Spieler laut SportBild gar mit einem Kabinen-Rausschmiss gedroht haben.

Einem Bericht der SportBild zufolge kritisierte Rose die ganze Mannschaft und schrie: "Werdet erwachsen!" Explizit habe der Trainer Cans umstrittene Rote Karte erwähnt, woraufhin ihn dieser mehrfach unterbrochen haben soll. Can sei erst verstummt, als Rose ihm mit einem Kabinen-Rausschmiss drohte. Von der Auseinandersetzung an sich hatte zuerst Sport1 berichtet.

Der Nationalspieler war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, ehe er nach einer harten Entscheidung von Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande in der 74. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Der BVB verlor schließlich mit 1:3 und überwintert somit nicht in der Königsklasse, sondern in der Europa League.

Bereits kurz nach dem Abpfiff hatte Rose erbost auf Cans Aktion reagiert, nachdem er auf die strittige Szene hingewiesen worden war. "Fakt ist, dass wir den Schiri gar nicht erst in die Situation bringen dürfen, dass er eine Rote Karte zeigen kann. Einfach weg bleiben. Das wäre besser gewesen", sagte er.

Nach dem Zwist hätten sich die beiden aber noch im Stadion ausgesprochen. Rose beorderte Can beim darauffolgenden Bundesligaspiel beim VfL Wolfsburg in die Startelf. Der 27-jährige Nationalspieler dankte es mit seinem wichtigen Treffer zum 1:1-Ausgleich. Am Ende gewann Dortmund mit 3:1, Rose und Can feierten Arm in Arm.

BVB, News: Hans-Joachim Watzke optimistisch vor Ligagipfel gegen FC Bayern München

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke blickt optimistisch auf das anstehende Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München. "Wenn du von den letzten 20 Bundesligaspielen 17 gewinnst, dann müsstest du genug Selbstvertrauen haben", sagte Watzke bei Sky: "Wir haben in Wolfsburg gezeigt, zu was wir imstande sind, wenn wir einigermaßen komplett sind."

Vor dem Duell beträgt Dortmunds Rückstand auf den FC Bayern lediglich einen Punkt. "Ich glaube, dass wir bereit sind", sagte Watzke.

BVB, News: Sportdirektor Michael Zorc schießt gegen Medien

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat die mediale Berichterstattung in den vergangenen Tagen über seinen Klub angeprangert. Borussia Dortmund sei seiner Meinung nach dabei zu hart angegangenen worden.

"Es ist beinahe skurril, dass nun alle von einem Spitzenspiel reden, obwohl wir vor dem Wolfsburg-Spiel so harsch kritisiert wurden", sagte Zorc der WAZ im Hinblick auf das Bundesliga-Topspiel der Dortmunder gegen den FC Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

"Es ging - in der Art und Weise - häufig darüber hinaus, was zu akzeptieren ist. Es geht mir um das Verurteilen, alles wurde von manch einem Medium in Schutt und Asche geschrieben", ergänzte der 59-Jährige.

BVB: Die nächsten Spiele