BVB, News und Gerüchte: Haaland verdankt "The Fix" sein Comeback - alles zu Borussia Dortmund heute

BVB, News heute: Haaland vom Spezialisten "The Fix" fitgemacht

Erling Haaland feierte nach 41 Tagen am Samstag im Bundesliga-Spiel in Wolfsburg sein Comeback nach seiner Hüftbeuger-Verletzung. Der Norweger trug sich beim 3:1 sofort wieder in die Torschützenlisten ein.

Dass er schon wieder auf dem Platz stehen konnte, obwohl vorher eigentlich kommuniziert worden war, dass es mit einem Einsatz noch in diesem Jahr schwierig werden könnte, hängt nach Angaben der Bild mit John Haddad zusammen.

Der Biomechaniker und Bewegungstherapeut aus den Niederlanden, der sich selbst "The Fix" nennt, habe sich speziell um Haaland gekümmert. Nach Abstimmung mit dem BVB-Physiotherapeut Thomas Zetzmann plante er ein Intensivprogramm mit dem Stürmer.

Bis zu acht Stunden täglich arbeitete Haddad mit Haaland, um die muskulären Probleme des Norwegers zu beheben.

BVB, News heute: Kehl hofft auf zwei Rückkehrer gegen die Bayern

Borussia Dortmunds Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, baut darauf, dass im Top-Spiel gegen den FC Bayern München am kommenden Wochenende zwei Spieler wieder zurückkehren. Der BVB hofft, dass Raphael Guerreiro und Jude Bellingham gegen den FCB wieder mitspielen können.

"Raphael Guerreiro hat sich beim Abschlusstraining noch nicht hundertprozentig fit gefühlt. Es war eine erwachsene Entscheidung, ihn nicht mitzunehmen", sagte Kehl dem kicker.

"Ich gehe davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder voll trainieren kann. Im Fall von Jude Bellingham hoffen wir das auch", fügte Kehl hinzu.

BVB, News heute: Fünferpack von Julian Rijkhoff in der U19

Julian Rijkhoff hat für die U19 von Borussia Dortmund beim 9:1 gegen Fortuna Düsseldorf in der A-Junioren-Bundesliga fünf Tore erzielt.

Der erst 16 Jahre alte Niederländer machte das 1:0, 2:0, 6:1, 8:1 und 9:1.

Rijkhoff kam im Januar für 130.000 Euro von Ajax Amsterdam. In bislang 18 Pflichtspielen machte der Angreifer 15 Tore für die Schwarz-Gelben.

