BVB, News: Bellingham schwärmt von Dortmund

Jude Bellingham hat den Wechsel zu Borussia Dortmund nicht bereut. Der 18-Jährige erklärte, warum er sich beim BVB so wohlfühlt und lobte dabei das Team.

"Ich war noch nie in einer Mannschaft, die so gut zu mir passt", sagte Bellingham in der Sky-Dokumentation "JB22 - Dortmunds Überflieger". "Es fühlt sich so gut an", berichtete Bellingham mit Verweis auf die Fans, die die Mannschaft bei den Heimspielen immer wieder antreiben.

Dennoch hatte der englische Nationalspieler auch Bedenken, als er 2020 den Schritt von Birmingham City zum BVB wagte. "Klar gab es Zweifel", meinte Bellingham. "Wer gibt während der Corona-Zeit 25 Millionen Euro für ein Kind aus?"

Bellingham genießt es auf jeden Fall, für Borussia Dortmund auf dem Feld zu stehen. "Der Platz ist vielleicht der einzige Ort, an dem ich mich rundum wohlfühle", sagte er. Bellingham kommt in dieser Saison in 20 Pflichtspielen auf drei Treffer und sieben Assists.

BVB, Gerücht: Haaland-Agent Raiola würde wohl abkassieren

Nach seinem Comeback für Borussia Dortmund gibt es neue Spekulationen um die Zukunft von Erling Haaland. Laut der spanischen Zeitung Sport soll der FC Barcelona seine Bemühungen um den BVB-Torjäger intensivieren, allerdings dürfte das Gesamtpaket für den finanziell angeschlagenen Klub nur schwer zu stemmen sein.

In Dortmund besitzt der 21-jährige Norweger noch einen Vertrag bis 2024. Übereinstimmenden Medienberichte zufolge könnte Haaland den BVB per Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Hinzu kämen laut Sport aber angeblich noch Honorarzahlungen in Millionenhöhe für Haalands Berater Mino Raiola und seinen Vater Alf-Inge Haaland. Demnach würde Raiola 40 Millionen Euro erhalten und Haalands Vater 20 Millionen. Somit wären in Summe 135 Millionen Euro Ablöse für Haaland fällig.

Wohin Haalands Weg führt, bleibt weiter spannend. Die besten Karten für einen Transfer des Norwegers soll derweil Real Madrid haben. Nach Informationen von GOAL und SPOX tendiert Haaland im Falle eines BVB-Abschieds zu einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Der Starstürmer des BVB hat mehrfach privat davon gesprochen, dass die Blancos sein bevorzugter Verein seien. Eine Entscheidung über Haalands mittelfristige Zukunft ist damit allerdings noch nicht gefallen.

