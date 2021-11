Borussia Dortmund heute am Samstag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

🥳 Wir schließen uns alle an: Alles Liebe und Gute zum 60. Geburtstag, Nobby! 🍰🎈 pic.twitter.com/k33xvJwihh — Borussia Dortmund (@BVB) November 27, 2021

BVB, News heute: Poker um Jude Bellinghams Bruder Jobe beginnt wohl

Offensivspieler Jobe Bellingham, Bruder von BVB-Star Jude, wartet zwar noch auf sein Profidebüt bei Birmingham City, der englische Zweitligist will den 16-Jährigen nun wohl fest in die erste Mannschaft einplanen.

Wie The Athletic berichtet, bietet Birmingham Bellingham ein Stipendium inklusive einer festen Zusage auf einen Profivertrag an. Damit soll verhindert werden, dass der Youngster den Verein bereits in jungen Jahren verlässt.

Dem Bericht zufolge sind zahlreiche Vereine an Bellingham interessiert. Laut Bild buhlt auch der BVB mit. Dies soll auch dazu dienen, den begehrten Jude in Dortmund zu halten.

BVB, News und Gerüchte - Letzten Sommer auch in Dortmund gehandelt: Carney Chukwuemeka lehnt Villa-Verlängerung wohl ab

Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka von Aston Villa hat eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages offenbar abgelehnt. Das berichtet der Guardian.

Demnach sieht Chukwuemeka keine Perspektive bei den Profis. Der 18-Jährige kommt hauptsächlich in der U23 der Villans zum Einsatz. Für die erste Mannschaft kam er in der laufenden Premier-League-Saison nur zu einem 63-minütigen Einsatz.

Chukwuemeka soll dem Bericht zufolge ins Visier englischer Top-Klubs gerückt sein. Vergangenen Sommer wurde er auch beim BVB, RB Leipzig und FC Bayern München gehandelt. Letzterer soll sogar zeitweise in der Pole Position um Chukwuemeka gewesen sein. Villa-Geschäftsführer Christian Purslow bezeichnete Chukwuemeka vor zwei Jahren als "wahrscheinlich besten 16-Jährigen in ganz England".

