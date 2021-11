Borussia Dortmund heute am Sonntag, einen Tag nach dem Bundesligasieg beim VfL Wolfsburg und der umjubelten Rückkehr von Erling Haaland. Alles rund um den BVB gibt es hier.

Zudem gibt es alle Entwicklungen der vergangenen Tage rund um die Schwarz-Gelben in diesen Artikeln noch einmal zum Nachlesen:

BVB, News heute: Manchester United hofft auf Rangnick-Vorteil bei Haaland-Transfer

Das Engagement von Ralf Rangnick bei Manchester United steht kurz bevor, bis Saisonende zunächst als Trainer, danach in einer operativen Rolle. Und vor allem mit der letzteren Funktion hoffen die Red Devils auf einen entscheidenden Trumpf im Werben um BVB-Star Erling Haaland. Das berichtet der englische Mirror.

Denn Rangnick war es, der Haaland 2019 zu Red Bull Salzburg holte. Rangnick war damals sowohl für die Salzburger als auch für RB Leipzig tätig. Der 63-Jährige und Haalands Vater Alf-Inge pflegen seither eine gute Beziehung. Diese soll ManUnited nun den entscheidenden Vorteil im Rennen um den 21-Jährigen verschaffen.

Allerdings tendiert Haaland nach Informationen von GOAL und SPOX zu einem Wechsel zu Real Madrid. Der Norweger könnten den BVB im kommenden Sommer dank einer Ausstiegsklausel verlassen, Haaland selbst hat für sich aber noch gar nicht entschieden, ob er die Schwarz-Gelben schon nach Ende der laufenden Saison verlassen will.

BVB, News heute: Haaland knackt gleich zwei Bundesliga-Rekorde

Erling Haaland setzt seine beeindruckende Torejagd gleich im ersten Spiel nach seiner Rückkehr fort und schnappte sich dank seines Treffers gegen den VfL Wolfsburg gleich zwei Bundesliga-Rekorde.

Haalands Treffer zum 3:1 wenige Minuten nach seiner Einwechslung war das 50. Bundesligator im 50. Bundesligaspiel für den Mittelstürmer. Damit löste Haaland den ehemaligen Dortmunder Timo Konietzka ab, der bisher den Rekord für die wenigsten Spiele bis zum 50. Bundesligator gehalten hatte.

Konietzka benötigte dafür in den 1960er Jahren 63 Spiele. Uwe Seeler und Roy Makaay standen beide bei 67 Partien, ehe sie ihren jeweils 50. Bundesligatreffer bejubeln konnten.

Und noch eine Bestmarke riss sich Haaland am Samstag unter den Nagel: Nun ist der Norweger mit 21 Jahren und 129 Tagen der jüngste Spieler in der Geschichte der Bundesliga, der die 50-Tore-Marke knackte.

Der bisherige Rekordhalter war der Ex-Schalker Klaus Fischer mit 21 Jahren und 293 Tagen, gefolgt vom ehemaligen Kölner Dieter Müller (22 Jahre und neun Tage).

BVB, News heute: Haaland feiert seinen eigenen Jubel

Der Jubel von Angreifer Erling Haaland (21) nach seinem Treffer zum 3:1 beim Auswärtssieg von Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg wurde von einem Kameramann eingefangen, der dadurch auch die Reaktion eines weiblichen VfL-Fans auf der Tribüne ablichtete.

Haaland hatte bei seinem Comeback in der 81. Minute den Endstand erzielt und war direkt im Anschluss zur Seitenlinie gelaufen, um dort sein 50. Bundesligator zu bejubeln. Dort deutete er dann mit einem Zwinkern in Richtung Tribüne.

Der Norweger deutete genau dorthin, wo eine sichtlich genervte Dame ihm den Mittelfinger zeigte. All dies wurde vom Kameramann, der sich hinter bzw. neben dem VfL-Tor an der Grundlinie befand, perfekt in Szene gesetzt.

That's actually really funny https://t.co/hHyNRAAouF — Erling Haaland (@ErlingHaaland) November 27, 2021

Das Video kursierte nach Abpfiff in den sozialen Medien, auch Haaland selbst reagiert schlussendlich darauf. "Der Titel des 'Man of the Match' geht an den Kameramann", twitterte der 21-Jährige als Reaktion auf den Clip.