Zweiter gegen Erster, das Duell im deutschen Fußball: Borussia Dortmund hat am 14. Bundesligaspieltag den FC Bayern München zu Gast. Anpfiff für den Klassiker ist am Samstag (4. Dezember) um 18.30 Uhr.

Nach dem bitteren Ausscheiden aus der Champions League hat sich der BVB vergangenes Wochenende berappelt, das schwierige Auswärtsspiel in Wolfsburg mit 3:1 für sich entschieden und damit den minimalen Rückstand von nur einem Punkt auf die Bayern gewahrt. Und vielleicht noch wichtiger: Erling Haaland ist nach seiner Verletzung zurück! In Wolfsburg traf er noch als Joker, im Spitzenspiel dürfte er wieder von Beginn an auf dem Platz stehen.

Wäre es nach dem FCB gegangen, hätte sich Haaland mit seinem Comeback sicherlich noch etwas Zeit lassen können. Dennoch reisen die Münchner als leichter Favorit nach Dortmund, mit einem Arbeitssieg gegen Bielefeld konnte die Elf von Trainer Julian Nagelsmann Rang eins zuletzt behaupten.

BVB gegen Bayern, mehr geht nicht in der Bundesliga. Aber wer zeigt das Gipfeltreffen live im TV und im LIVE-STREAM? Wir verraten es Euch in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live? Die Eckdaten zum Top-Spiel

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Anstoß Samstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr Stadion Signal-Iduna-Park, Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im Free-TV?

Ab und zu sind auch mal Bundesligaspiele frei empfangbar im Free-TV zu sehen. Das erste Spiel der Saison zum Beispiel, das in dieser Spielzeit im August Gladbach vs. Bayern lautete.

Kommt vielleicht auch das Spitzenspiel zwischen dem BVB und den Bayern live im Free-TV? Leider nein. Eine Übertragung des Klassikers im frei empfangbaren Fernsehen wird es am Samstag nicht geben.

Dennoch könnt Ihr in der laufenden Saison noch zwei weitere Spiele aus der Bundesliga live im Free-TV auf Sat.1 sehen. Und zwar Bayern gegen Wolfsburg zum Abschluss der Hinrunde am 17. Dezember und Bayern vs. Gladbach zum Auftakt der Rückrunde am 7. Januar.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV?

Dass BVB vs. Bayern nicht live im Free-TV laufen wird, haben wir nun also geklärt. Aber welcher Sender zeigt / überträgt das Top-Spiel denn?

Die Antwort lautet Sky. Der Pay-TV-Sender teilt sich die Übertragung der Bundesliga mit dem Streamingdienst DAZN auf. DAZN darf dabei seit dieser Saison neben allen Freitagsspielen auch alle Sonntagsspiele übertragen, die allermeisten davon exklusiv.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern heute live im TV nur auf Sky

Der Samstag ist allerdings für die nächsten Jahre weiterhin in der Hand von Sky. Dort könnt Ihr sowohl die Partien um 15.30 Uhr als auch das Top-Spiel um 18.30 Uhr live und exklusiv sehen.

Heißt also: Auch BVB gegen Bayern wird nur live bei Sky zu sehen sein. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD beginnt die Übertragung am Samstag bereits um 17.30 Uhr mit Vorberichten, eine Stunde lang werdet Ihr also bestens auf den Kracher im Signal-Iduna-Park eingestimmt.

Da es sich bei Sky um einen Pay-TV-Sender handelt, müsst Ihr allerdings etwas bezahlen und zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um Dortmund vs. Bayern auch tatsächlich live sehen zu können. Welche Pakete Ihr buchen könnt und wie die Preise dafür aussehen, das entnehmt Ihr am besten HIER der offiziellen Webseite von Sky.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM?

Auch im LIVE-STREAM wird es leider keine kostenlose Übertragung von BVB gegen Bayern geben. Stattdessen ist auch hier Sky der exklusive Anbieter, um das Mega-Duell aus Dortmund live schauen zu können.

All diejenigen, die bereits Kunde bei Sky sind, können für einen LIVE-STREAM auf Sky Go zurückgreifen. Das ist der hauseigene Streamingservice des Senders und bei Vertragsabschluss erhält man seine persönlichen Zugangsdaten. Ohne zusätzliche Kosten könnt Ihr dann alle gebuchten Inhalte mit der Sky-Go-App auch unterwegs im LIVE-STREAM schauen und seid so nicht auf Euren Fernseher angewiesen.

Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM

Wer noch nicht im Besitz eines Sky-Abonnements ist und sich kurzfristig entscheidet, BVB gegen Bayern live sehen zu wollen, der kann sich mit Sky Ticket behelfen. Auch das ist ein Streamingservice von Sky, allerdings muss man sich dafür nicht langfristig binden.

Man kann ein Monatsticket buchen oder sogar ein Tagesticket, mit dem man dann nur für einen Tag Zugriff auf die entsprechenden STREAMS hat und zum Beispiel Dortmund vs. FCB live im Internet schauen kann. HIER gibt es alle Infos zu Sky Ticket und den Preisen.

Die Übertragungen von BVB gegen Bayern bei Sky Go und Sky Ticket sind identisch mit jener, die Sky auch im TV anbietet.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Highlights auf DAZN sehen

Du bist noch unterwegs, während BVB vs. Bayern läuft oder hast schlichtweg kein Sky-Abo? Dann hat Dir DAZN eine attraktive Möglichkeit zu bieten, rasch nach Schlusspfiff die Highlights des Top-Spiels zu sehen.

Denn der Streamingdienst zeigt seit dieser Saison jeden Samstag eine Highlight-Show mit den Zusammenfassungen aller Bundesligaspiele vom Tage. Erstmals ausgestrahlt wird diese um 17.30 Uhr mit den Partien, die um 15.30 Uhr angepfiffen wurden. Die Show wird dann stündlich wiederholt und ab 20.30 Uhr, also rund eine Viertelstunde nach Abpfiff, werden darin auch die besten Szenen von BVB vs. FC Bayern zu sehen sein.

BVB vs. FC Bayern: Die Highlights auf DAZN

Ihr müsst also nicht lange warten, um zu sehen, was Erling Haaland, Robert Lewandowski und Co. am Samstagabend auf den Rasen zaubern. Jedoch ist auch für DAZN ein Abo notwendig: Für 14,99 Euro monatlich im Monatsabo oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo könnt Ihr beim Streamingdienst nicht nur die Highlights aller Bundesligaspiele, sondern noch viel, viel mehr sehen. So zeigt DAZN sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live, dazu fast alle Partien der Champions League plus LaLiga, Ligue 1, die Serie A oder die WM-Qualifikation. Und neben Fußball hat DAZN zum Beispiel auch die NBA, die NFL oder die Top-Events aus dem Darts im Programm. HIER gibt es alle Infos zur Anmeldung.

Erstmals im Free-TV laufen die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München übrigens im Aktuellen Sportstudio des ZDF, das in der Regel am Samstagabend um 23 Uhr beginnt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live im TV und STREAM? Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf will der BVB versuchen, die Bayern zu bezwingen und auf Platz eins zu springen? Und wie sieht die Anfangsformation des FCB in Dortmund aus? Etwa eine Stunde vor dem Anpfiff, also am Samstag gegen 17.30 Uhr, werdet Ihr es an genau dieser Stelle erfahren.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München? Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Live-Bilder von BVB gegen Bayern sehen kann, der hat die Möglichkeit, mit dem LIVE-TICKER von GOAL über die Geschehnisse beim Spitzenspiel auf dem Laufenden zu bleiben.

Detailliert schildern wir Euch darin den Spielverlauf und von Toren erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit. HIER geht es direkt zum TICKER zu BVB vs. FCB!

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München live? Die Übertragung im Überblick