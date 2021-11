Borussia Dortmund heute am Freitag. Alle Neuigkeiten rund um den BVB gibt es hier.

BVB, News heute: Ferdinand hält Haaland-Wechsel zu ManUnited wegen Vater Alf-Inge für unwahrscheinlich

Die Zukunft von Erling Haaland ist weiterhin offen, die Topklubs Europas liefern sich ein Wettrennen um den Norweger. England-Legende Rio Ferdinand hält einen Haaland-Wechsel zu seinem Ex-Klub Manchester United allerdings für unwahrscheinlich. Das liege allerdings nicht an Haalands sportlichen Qualitäten, sondern an der Vorgeschichte von Vater Alf-Inge mit den Red Devils und an Berater Mino Raiola.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht böses Blut zwischen Haaland, dessen Berater und natürlich seinem Vater, der gegen Roy Keane und Manchester United gespielt hat, gibt", sagte Ferdinand bei BT Sport. Im Jahr 2001 traf Alf-Inge Haaland mit Manchester City im Stadtderby auf United, nach einer langen Fehde mit Raubein Roy Keane trat dieser Haaland das Knie kaputt.

"Ich bin mir unsicher, ob Manchester United passen würde", meint Ferdinand daher. Und mit Haalands Berater Raiola gab es zuletzt immer wieder Meinungsverschiedenheiten wegen Mittelfeldstar Paul Pogba. Das "wahrscheinlichste Ziel" in der Premier League sei daher laut Ferdinand auch ManCity - wenngleich auch der FC Liverpool seiner Meinung nach passen würde.

"Wäre ich dort verantwortlich, würde ich ihn sofort holen", sagte der frühere Weltklasse-Verteidiger. Mit Blick auf Mohamed Salah und Sadio Mane meint Ferdinand: "Würde er zu Liverpool gehen, hätte sie dort einen zerstörerischen Sturm."

BVB, News heute: Nationalmannschaftskollege staunt über Haalands Speiseplan

Erling Haaland sorgt nicht nur mit seiner Torgefahr für Angst und Schrecken bei seinen Gegenspielern, durch seine Statur ist das Kraftpaket auch kaum zu verteidigen. Für Joshua King, Mitspieler von Haaland in der norwegischen Nationalmannschaft, ist der Körperbau des BVB-Stars nicht nur auf Mutter Natur zurückzuführen, sondern auch auf einen äußerst umfangreichen Speiseplan.

"Er ist einfach ein Freak, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel isst wie er", sagte Watford-Spieler King im Vlog mit Mitspieler Ben Foster bei YouTube und schob nach: "Er hat extrem viel Muskelmasse aufgebaut, er frisst einfach wie ein Bär." Neben seinen sportlichen Fähigkeiten und seinen Leistungen am Esstisch sei Haaland aber auch menschlich trotz seiner Ausnahmestellung ein umgänglicher Typ. "Er ist einer der nettesten Typen, steht mit beiden Füßen auf dem Boden", sagte King.

BVB, News heute: Harte Gegner in der Europa League drohen

Nach dem bitteren Aus in der Champions League geht es für Borussia Dortmund im Frühjahr mit der ungeliebten Europa League weiter. Dort könnte der BVB allerdings gleich in der Zwischenrunde auf namhafte Gegner treffen.

Denn die Gruppendritten aus der Champions League treffen in der Play-off-Runde vor dem Achtelfinale auf die Gruppenzweiten der Europa League. Die acht Gruppensieger des zweithöchsten Wettbewerbs sind hingegen bereits für die Runde der 16 fix qualifiziert. Bereits sicher Gruppenzweiter und damit möglicher BVB-Gegner sind etwa die Glasgow Rangers und Betis Sevilla.

Auch die PSV Eindhoven und Real Sociedad San Sebastian kämpfen in ihrer Gruppe noch um Rang zwei, ebenso könnten auch die SSC Neapel oder Lazio Rom könnten am Ende ein möglicher Gegner der Schwarz-Gelben werden.

