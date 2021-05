BVB: Mateu Morey am rechten Knie operiert

Der spanische Profi Mateu Morey vom Bundesligisten Borussia Dortmund ist am rechten Knie operiert worden. Der BVB teilte am Mittwochabend mit, es habe sich um einen "ersten Akuteingriff" gehandelt, die weitere Behandlung werde "nach Ablauf der ersten Heilungsphase" festgelegt.

