BVB, News und Gerüchte: Piszczek kehrt nach Polen zurück, Interesse an Bilbao-Torwart Simon? - Borussia Dortmund heute

👊 "Ich habe großen Hunger nach Titeln", sagt Thomas #Delaney – und den möchte er am liebsten mit dem Pokalgewinn in dieser Saison stillen. Mehr von "Danish Dynamite" gibt es in einer neuen Podcast-Folge, präsentiert von @1und1!



🔊 https://t.co/rmmK04YGC3