BVB: Haaland droht in Norwegen Ausreiseverbot, Zagadou im Visier von Manchester United? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

BVB-Stürmer Haaland droht in Norwegen ein Ausreiseverbot und Zagadou soll auf dem Zettel von Manchester United stehen. Alle News zu Borussia Dortmund.

Viele Profis von sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften in der UEFA gefordert. Erling Haaland droht allerdings jetzt in eine zehntägige Quarantäne und somit auch das Aufeinandertreffen mit am kommenden Samstag zu verpassen.

Zudem soll Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou das Interesse von auf sich gezogen haben und Jadon Sancho versichert, dass seine Formkrise nichts mit den Transfergerüchten, die sich im Sommer um ihn gerankt haben, zu tun hat.

BVB: Erling Haaland droht in Norwegen Ausreiseverbot

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund drohen schlechte Nachrichten. Aufgrund eines Corona-Falls in der norwegischen Nationalmannschaft könnte Stürmer Erling Haaland (20) die Partie gegen Hertha BSC am kommenden Samstag verpassen. Da Norwegens Außenverteidiger Omar Elabdellaoui positiv auf Covid-19 getestet worden ist, fordern die norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige Quarantäne für die gesamte Mannschaft.



Bild: imago images / Revierfoto

Somit müsste Borussia Dortmund für diesen Zeitraum auf seinen Top-Torjäger Haaland verzichten. Bei BVB-Gegner Hertha BSC ist wiederum Rune Jarstein betroffen, genau wie Alexander Sörloth von . Die UEFA hat die für Sonntag (20.45 Uhr) geplante Nations-League-Begegnung zwischen Rumänien und Norwegen bereits abgesagt. "Das Match kann nicht stattfinden", schrieb die UEFA auf ihrer Website. Auch das Spiel gegen Österreich am Mittwoch steht auf der Kippe.

Der norwegische Gesundheitsminister Bent Hoie hatte zuvor gefordert, dass die UEFA die Quarantäne-Regelungen des Landes respektieren solle. "Wenn der Verband sich dafür entscheidet, in einer rechtlichen Grauzone zu agieren und eines der wichtigsten uns zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu untergraben, nämlich die Quarantäne, wenn man mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist, dann werde ich heftig reagieren", sagte Hoie.

BVB: Dan-Axel Zagadou im Visier von Manchester United?

Borussia Dortmunds Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist offenbar in den Fokus von Manchester United geraten. Wie die italienische Webseite calciomercato.com berichtet, soll der englische Rekordmeister über eine Verpflichtung des 21-Jährigen nachdenken.

Sollte ein Transfer Zagadous trotz seines bis 2022 laufenden Vertrags zustande kommen, würde der französische U21-Nationalspieler mit Viktor Lindelöf um den Platz in der Innenverteidigung neben dem gesetzten Kapitän Harry Maguire kämpfen.



Bild: Getty Images

Zuletzt fehlte Zagadou dem BVB wegen einer Bänderverletzung im Knie. Am Mittwoch ist der Abwehrspieler jedoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und könnte nach der Länderspielpause gegen Hertha BSC in den Kader zurückkehren.

Zagadou soll in der vergangenen Saison unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten gewesen sein und deshalb auch über einen Abschied aus Dortmund nachgedacht haben. Sportdirektor Michael Zorc betonte allerdings im Juli, dass man sich "gut vorstellen" könne, vorzeitig mit dem einstigen PSG-Talent zu verlängern

BVB-Profi Jadon Sancho: Formkrise wegen Transfergerüchten? "Nein, das denke ich nicht"

Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho ist den Mutmaßungen entschieden entgegentreten, wonach seine Formkrise etwas mit den Transfergerüchten um ihn und Manchester United im Sommer zu tun haben könnte. In seiner aktuellen Lage sei der BVB-Spieler außerdem froh, einen Trainer wie Lucien Favre zu haben.

"Das denke ich nicht", sagte Sancho vor dem Nations-League-Spiel mit der englischen Nationalmannschaft gegen bei ITV Sport , angesprochen darauf, ob der im Sommer nicht zustandegekommene Wechsel für kolportierte 120 Millionen Euro zu Manchester United etwas mit seinen zuletzt oftmals blassen Auftritten zu tun haben könnte.



Bild: Getty Images

"Jeder Spieler muss in seiner Karriere mal leistungsmäßig eine Delle verkraften. Da muss ich jetzt durch", sagte der 20-Jährige: "Wichtig ist, dass man dagegen ankämpft. Zum Glück habe ich Trainer, die mir vertrauen und mich unterstützen."

Sowohl Lucien Favre als auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc unterstützten Sancho, der in der aktuellen Bundesligasaison noch ohne Tor ist, verbal. "Du kannst nicht ein Jahr lang in Top-Form sein. Wenn er mal einen Monat nicht bei 100 Prozent ist, müssen wir das akzeptieren", sagte Favre nach der 2:3-Niederlage der Dortmunder gegen den , bei der Sancho wieder einmal bis auf seine Vor-Vorlage vor dem 1:0 glücklos agierte.

Zorc attestierte dem englischen Nationalspieler, dass ihm aktuell "diese natürliche Leichtigkeit", die Dortmunds Top-Scorer der vergangenen Saison (20 Tore, 20 Vorlagen) noch ausgezeichnet hatte, fehle. Diese lasse sich jedoch "nicht herbeireden", obwohl sich die Dortmunder Verantwortlichen im stetigen Austausch mit Sancho befinden.

BVB: Vater von Mats Hummels spricht über Telefonat nach DFB-Ausbootung

Herrmann Hummels, Vater von BVB-Star Mats Hummels, hat über das Telefonat mit seinem Sohn nach dessen Ausbootung bei der DFB-Elf im März 2019 gesprochen . "Er ruft relativ schnell nach dem Training an - und das verheißt normal nichts Gutes. Und ich frage: Bist du verletzt? Und er sagt: Es ist schlimmer", erinnerte sich Hummels Senior bei Sky .

Demnach könne man es sich nicht vorstellen, "wie schwerwiegend so eine Nachricht, dass man nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen soll, ist", erklärte der 61-Jährige, der bis 2012 beim FC Bayern als Jugendkoordinator tätig war und heute seinen Sohn als Berater vertritt.

Quelle: imago images

