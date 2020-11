BVB: Erling Haaland droht in Norwegen Ausreiseverbot - Ausfall gegen Hertha BSC?

Die Dortmunder müssen gegen Hertha womöglich auf ihren Torjäger verzichten. Weitere Bundesligisten sind von einem norwegischen Coronafall betroffen.

-Vizemeister drohen schlechte Nachrichten. Aufgrund eines Corona-Falls in der norwegischen Nationalmannschaft könnte Stürmer Erling Haaland (20) die Partie gegen am kommenden Samstag verpassen.

Da Norwegens Außenverteidiger Omar Elabdellaoui positiv auf Covid-19 getestet worden ist, fordern die norwegischen Gesundheitsbehörden eine zehntägige Quarantäne für die gesamte Mannschaft.

Fehlt Erling Haaland dem BVB gegen Hertha BSC?

Somit müsste Borussia Dortmund für diesen Zeitraum auf seinen Top-Torjäger Haaland verzichten. Bei BVB-Gegner Hertha BSC ist wiederum Rune Jarstein betroffen, genau wie Alexander Sörloth von .

Mehr Teams

Die UEFA hat die für Sonntag (20.45 Uhr) geplante Nations-League-Begegnung zwischen Rumänien und bereits abgesagt. "Das Match kann nicht stattfinden", schrieb die UEFA auf ihrer Website. Auch das Spiel gegen Österreich am Mittwoch steht auf der Kippe.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Der norwegische Gesundheitsminister Bent Hoie hatte zuvor gefordert, dass die UEFA die Quarantäne-Regelungen des Landes respektieren solle. "Wenn der Verband sich dafür entscheidet, in einer rechtlichen Grauzone zu agieren und eines der wichtigsten uns zur Verfügung stehenden Instrumente zur Bekämpfung der Pandemie zu untergraben, nämlich die Quarantäne, wenn man mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen ist, dann werde ich heftig reagieren", sagte Hoie.

BVB: Erling Haaland und Norwegen wollen in die Gruppe A der

Der norwegische Fußballverband (NFF) hatte zuvor versucht, eine Absage mit allen Mitteln verhindern zu verhindern. "Wenn wir nicht reisen dürfen, brechen wir die Regeln der internationalen Fußballgemeinschaft und verlieren dadurch eine Chance, um uns für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Wir verlieren zudem die Chance auf den Sieg in dieser Gruppe, der uns attraktive Gegner in der Zukunft bescheren würde. Wir wären das einzige Land der UEFA, das nicht an den Pflichtspielen teilnehmen würde", schrieb NFF-Präsident Terje Svendsen in einem öffentlichen Brief an die Gesundheitsbehörden auf der Verbandsseite.

Zudem sei auch die Mannschaft verzweifelt darüber, dass durch die verwehrte Ausreise die Gefahr bestehe, den Aufstieg in die Liga A der Nations League sowie Lostopf zwei für die Auslosung der WM-Qualifikations-Gruppen zu verpassen.