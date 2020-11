BVB: Zagadou wieder im Mannschaftstraining, neuer Vertrag für Reyna am 18. Geburtstag? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Während Borussia Dortmund den Vertrag von Reyna wohl langfristig verlängern wird, ist Zagadou wieder ins Teamtraining eingestiegen. Alle BVB-News.

Viele Profis von sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und absolvieren in den kommenden Tagen mehrere Länderspiele.

Giovanni Reyna könnte am Donnerstag sein Debüt für das US-amerikanische Nationalteam geben - und danach vom BVB mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet werden.

Dan-Axel Zagadou ist zudem nach langer Verletzung ins Teamtraining eingestiegen und Hans-Joachim Watzke hat den Ausschluss einiger Vereine beim -Treffen gerechtfertigt.

Außerdem: Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski erzählt, wie sich nach einem klärenden Gespräch mit Jürgen Klopp alles zum Guten wendete

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Neuer Vertrag für Giovanni Reyna am 18. Geburtstag?

BVB-Youngster Giovanni Reyna könnte am Donnerstag sein Debüt für die US-amerikanische Nationalmannschaft geben und feiert einen Tag später seinen 18. Geburtstag. Wie der kicker berichtet, wird Reyna dann langfristig an den Verein gebunden.

Der bisherige Fördervertrag soll in einen Vertrag bis 2024 mit deutlich höheren Bezügen umgewandelt werden. Eine offizielle Bestätigung seitens des Vereins wird zeitnah erwartet, bisher äußerte sich der BVB nicht zu einer entsprechenden Vereinbarung. "Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden", erklärte Sportdirektor Michael Zorc lediglich im Oktober in der Bild .

Dass Reyna künftig häufiger für sein Heimatland USA auflaufen wird, sieht Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vorwiegend positiv: "Wir freuen uns riesig für ihn, auch wenn das eine deutliche Mehrbelastung ist. Doch das nehmen wir gern in Kauf." Internationale Einsätze seien "ein Reifeprozess für ihn".

Reyna kam in der laufenden Saison in allen zwölf Pflichtspielen der Borussia zum Einsatz und stand sogar neunmal in der Startelf. Der US-Boy habe laut Kehl "einen großen Schritt" nach vorne gemacht und sei "ein richtiger Bestandteil der Mannschaft" geworden. "Gio hat oft gezeigt, welchen Mehrwert er der Mannschaft bringt, er ist clever, gewandt und torgefährlich. Und er hat ein Näschen im 16er."

Borussia Dortmund: Dan-Axel Zagadou wieder im Training

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ist bei Borussia Dortmund nach monatelanger Verletzungspause am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Der 21-Jährige hatte im August im Trainingslager der Borussia in der eine Außenbandverletzung im linken Knie erlitten.

Ziel ist eine Rückkehr in den Kader für das Ligaspiel bei (21. November) nach der Länderspielpause.

Trainer Lucien Favre hatte aufgrund von Sperren und Verletzungen in der Abwehrkette zuletzt immer wieder improvisieren müssen.

BVB-Boss Watzke rechtfertigt Ausschluss von vier Klubs bei Bundesliga-Treffen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hat den Ausschluss einiger Bundesligisten beim Treffen der G15 am Mittwochabend gerechtfertigt.

"Die Klubs, die nicht dabei waren, hatten sich ja vorher schon auf eine Haltung festgelegt und versucht, das DFL-Präsidium damit unter Druck zu setzen", sagte Watzke der Funke Mediengruppe. Am Treffen hatten 14 Bundesligisten und der Zweitligist teilgenommen.

Nicht eingeladen waren der , Arminia Bielefeld, der FSV und der . Diese vier Klubs hatten sich zuvor nicht an einem Konzeptpapier beteiligt, das eine Umverteilung der Fernsehgelder innerhalb der beiden Bundesligen fordert. "Das ist nicht unser Weg, auch das wollten wir heute demonstrieren", sagte Watzke. Im Dezember entscheidet das DFL-Präsidium über die Verteilung von 4,4 Milliarden Euro über vier Jahre.

Das Treffen habe laut Watzke "in sehr harmonischer, sehr von gegenseitigem Vertrauen geprägter Atmosphäre" stattgefunden. "Wir haben viele Themen besprochen, und eines davon war auch die Verteilung der Fernsehgelder. Und da haben wir gemeinsam festgehalten, dass wir großes Vertrauen in das DFL-Präsidium haben, das über die Verteilung entscheidet."

Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski im Interview: "Die Klärung der Situation mit Klopp war notwendig"

Robert Lewandowski hat die diesjährige Ausgabe der Goal 50 gewonnen. Im exklusiven Interview mit Goal und SPOX spricht der Stürmer des über seine Fabel-Saison, seine Kindheit in und persönliche Rückschläge im Jugendalter.

Außerdem verrät Lewandowski, warum er während seiner Anfangszeit in mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte - und wie sich nach einem klärenden Gespräch mit Jürgen Klopp alles zum Guten wendete. Hier gelangt Ihr zum Interview!

