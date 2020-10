BVB - Zagadou-Comeback nach Knieverletzung nicht in Sicht: "Es wird noch dauern"

Der Abwehrspieler sollte eigentlich nicht langfristig ausfallen, doch von dieser Hoffnung hat man sich beim BVB mittlerweile verabschiedet.

Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wird offenbar noch längere Zeit fehlen. Das bestätigte Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl, der seinen Vertrag beim BVB am Montag bis 2022 verlängert hat , gegenüber den Ruhr Nachrichten am Dienstag. "Es wird noch dauern, wir müssen uns weiter gedulden", sagte Kehl.

Zagadou fehlt den Dortmunder seit Anfang August aufgrund einer zunächst mysteriösen Knieverletzung. Eine Untersuchung bei einem Pariser Spezialisten ergab eine Außenbandverletzung, die jedoch konservativ behandelt werden solle.

BVB: Kein Zagadou-Comeback bis zum Derby gegen Schalke 04

Anfang September hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch im kicker die Prognose geäußert, dass Zagadou wohl nicht für mehrere Monate ausfallen werde. Eine Hoffnung, die sich mittlerweile zerschlagen hat.

Der 21-Jährige, der in der vergangenen Saison wieder zu einer festen Größe in der Dortmunder Defensive wurde und mit starken Zweikampfwerten überzeugte, befindet sich nach Angaben der Ruhr Nachrichten im Aufbautraining und erhöhe aktuell die Intensität seiner individuellen Einheiten. Eine Rückkehr bis zum Revierderby gegen Schalke 04 am 24. Oktober scheint jedoch ausgeschlossen.

Damit vergrößern sich Lucien Favres Personalsorgen in der Abwehr im Herbst zunehmend. Manuel Akanji wird am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim aufgrund einer Corona-Infektion aller Voraussicht nach nicht spielen dürfen. Für ihn wird Lukasz Piszczek wohl in die Dreierkette rücken.

Mehr Teams

In der wird sich Zagadous Fehlen außerdem noch einmal deutlich bemerkbar machen. In den ersten beiden Spielen gegen (20.10.) und Zenit St. Petersburg (28.10.) ist Emre Can nach seiner Roten Karte im Achtelfinalrückspiel vergangene Saison gegen PSG gesperrt.