BVB: Moukoko muss wohl umziehen, Hummels-Vater spricht über Telefonat nach DFB-Ausbootung - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Youssoufa Moukoko könnte gegen Hertha BSC sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund feiern, muss vorher aber offenbar umziehen. Alle BVB-News.

Viele Spieler von sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und absolvieren in den kommenden Tagen mehrere Länderspiele.

Während sich DFB-Spieler Julian Brandt dabei deutlicher Kritik stellen muss, ist Mats Hummels weiterhin nicht Teil der Nationalelf. Sein Vater sprach nun über ihr gemeinsames Telefonat nach der DFB-Ausbootung.

Erling Haaland bleibt derweil ein Thema bei , wobei ein Landsmann bei einem möglichen Abschied vom BVB das Zünglein an der Waage sein könnte. Und: Youssoufa Moukoko muss vor seinem möglichen Profidebüt offenbar umziehen.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Youssoufa Moukoko muss vor möglichem -Debüt offenbar umziehen

BVB-Juwel Youssoufa Moukoko muss vor seinem möglichen Bundesliga-Debüt gegen (21.11., 20.30 Uhr im LIVE-TICKER) offenbar umziehen. Wie Sport1 berichtet, soll der 15-Jährige das Internat der Borussen vorerst verlasen, da die Corona-Ansteckungsgefahr dort zu hoch sei.

So könne Moukoko im Jugendhaus der Schwarz-Gelben nicht den Kontakt mit Gleichaltrigen umgehen, die im Gegensatz zu ihm nicht regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Der Mittelstürmer feiert in der kommenden Woche seinen 16. Geburtstag und könnte einen Tag später gegen die Alte Dame sein Profidebüt feiern.

Nachdem er bereits im Sommer mit den Profis ins Trainingslager gereist war, ist Moukoko deshalb derzeit fest bei den Einheiten von Lucien Favre dabei. "Die Spiele im Jugendbereich fallen ja noch bis Ende des Monats aus", sagte Sportchef Michael Zorc im Interview mit Sport1: "Youssoufa hat zuletzt bei der Jugend trainiert. Jetzt ist er aber wieder voll bei den Profis dabei - und das bleibt auch erstmal so."

Während Moukoko seiner Premiere bereits entgegenfiebert, dämpft Zorc jedoch die Erwartungen. "Ich weiß nicht, ob er da schon eine Rolle spielt. Im Moment ist der Hype schon groß genug um ihn. Den werden wir nicht noch zunehmend befeuern", betonte der BVB-Boss.

Moukoko gilt schon lange als großes Talent und sorgte mit 134 Toren in 79 Bundesligaspielen für die U17 und U19 des BVB für Aufsehen. Anfang des Jahres hatte die DFL einen Sonderantrag der Dortmunder bewilligt, wonach ein Spieler bereits mit Vollendung seines 16. Lebensjahres spielberechtig ist. Einem Debüt des bald 16-Jährigen steht somit nichts mehr im Weg.

Quelle: Getty Images

BVB: "Wie verhext!" - Top 5 Paraden von "Hexer" Roman Bürki

BVB: Vater von Mats Hummels spricht über Telefonat nach DFB-Ausbootung

Herrmann Hummels, Vater von BVB-Star Mats Hummels, hat über das Telefonat mit seinem Sohn nach dessen Ausbootung bei der DFB-Elf im März 2019 gesprochen. "Er ruft relativ schnell nach dem Training an - und das verheißt normal nichts Gutes. Und ich frage: Bist du verletzt? Und er sagt: Es ist schlimmer", erinnerte sich Hummels Senior bei Sky.

Demnach könne man es sich nicht vorstellen, "wie schwerwiegend so eine Nachricht, dass man nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen soll, ist", erklärte der 61-Jährige, der bis 2012 beim FC Bayern als Jugendkoordinator tätig war und heute seinen Sohn als Berater vertritt.

Quelle: imago images

BVB: Julian Brandt nach DFB-Auftritt weiter in der Kritik

Nach Bundestrainer Jochaim Löw hat auch Sky-Experte Dietmar Hamann die bis dato gezeigten Leistungen von Julian Brandt in dieser Saison kritisch beurteilt.

Während Löw am Mittwochabend nach dem unglücklichen Auftritt des BVB-Profis gegen von Brandt eindringlich "den nächsten Schritt von ihm" forderte, zeigte sich auch Hamann enttäuscht von den bisherigen Spielen des 24-Jährigen angesichts seines so großen Potenzials, das Brandt gerade in der vergangenen Saison schon gezeigt habe.

"Es ist für einen Trainer, aber auch für einen Fußballfan wie mich sehr frustrierend, wenn ich Brandt Ende der letzten Saison sehe - als Reus verletzt war und er tolle Spiele gemacht hat - und jetzt, da er wieder in ein Loch von einigen Wochen gefallen ist", sagte Hamann bei Sky: "Wie kann das sein, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss nimmt?", fragte sich Hamann.

Brandt kommt in dieser Spielzeit beim BVB noch nicht in Fahrt und steht nach zwölf Pflichtspielen bei gerade einmal einem Treffer, den er im Supercup gegen den FC Bayern erzielt hatte. Nachdem er zu Beginn der Spielzeit hinter Jude Bellingham und Giovanni Reyna bei Trainer Lucien Favre in puncto Startelfeinsätze das Nachsehen hatte, gehörte er in den vergangenen sieben Spielen immerhin viermal zum Stammpersonal, konnte dort jedoch nicht seine offensive Produktion steigern.

Und das obwohl er von Favre zuletzt immer mehr Freiheiten im Dortmunder Spiel erhalten hatte, wie Brandt selbst bei DAZN bestätigte: "Unser Coach ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass er zu mir kommt und sagt: 'Wenn du auf dem Platz stehst - das ist deine Position, aber lauf rum, wo du willst'", sagte Brandt: "Also natürlich offensiv!"

Sowohl Favre als auch Löw halten trotz seiner Formkrise jedoch große Stücke auf den offensiven Freigeist. "Der Julian hat so viel Können, so viel Tempo im Eins-gegen-eins. Das muss er nur auf den Platz bringen. Dann ist er ein sehr guter Spieler", erklärte Löw vor dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die am Samstag.

Der gleichen Meinung ist auch Hamann: "Wenn er zeigt, was er kann, fährt er mit zur EM und ist vielleicht sogar auf dem Sprung oder an der Grenze, Stammspieler zu sein."

Quelle: imago images / RHR-Foto

BVB: Martin Ödegaard soll Erling Haaland offenbar zu Real Madrid locken

BVB-Stürmer Erling Haaland soll ganz oben auf der Transferwunschliste von Real Madrid stehen. Um den Youngster von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen, haben die Königlichen wohl einen konkreten Plan entwickelt.

Wie mehrere Medien berichten, besteht zwischen den Dortmundern und Haalands Berater Mino Raiola ein "Gentlemen's Agreement", wodurch der 20-Jährige ab dem 1. Juli 2022 Gespräche mit anderen Klubs über einen Wechsel führen darf. Sollte die Ablösesumme die Bosse zufriedenstellen, dürfte er trotz Vertrags bis Sommer 2024 dann wohl gehen.

Wie die AS schreibt , will Real Madrid von diesem Umstand profitieren und plant, Haaland mit der Hilfe von Martin Ödegaard 2022 von einem Wechsel zu überzeugen.

Quelle: imago images / Bildbyran

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick