BVB: Scharfe Kritik an Brandt, Bellingham debütiert für England - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Julian Brandt steht weiterhin in der Kritik, während Jude Bellingham für England debütiert. Außerdem: Neues zu Erling Haaland. Alle BVB-News.

Viele Spieler von sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und absolvieren in den kommenden Tagen mehrere Länderspiele.

Jude Bellingham feierte dabei sein Debüt für die englische A-Nationalmannschaft, während sich DFB-Spieler Julian Brandt deutlicher Kritik stellen muss.

Erling Haaland bleibt derweil ein Thema bei , wobei ein Landsmann bei einem möglichen Abschied vom BVB das Zünglein an der Waage sein könnte.

Mehr Teams

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Goal 50 enthüllt: Die 50 besten Fußballer der Welt

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Julian Brandt nach DFB-Auftritt weiter in der Kritik

Nach Bundestrainer Jochaim Löw hat auch Sky-Experte Dietmar Hamann die bis dato gezeigten Leistungen von Julian Brandt in dieser Saison kritisch beurteilt.

Während Löw am Mittwochabend nach dem unglücklichen Auftritt des BVB-Profis gegen von Brandt eindringlich "den nächsten Schritt von ihm" forderte, zeigte sich auch Hamann enttäuscht von den bisherigen Spielen des 24-Jährigen angesichts seines so großen Potenzials, das Brandt gerade in der vergangenen Saison schon gezeigt habe.

"Es ist für einen Trainer, aber auch für einen Fußballfan wie mich sehr frustrierend, wenn ich Brandt Ende der letzten Saison sehe - als Reus verletzt war und er tolle Spiele gemacht hat - und jetzt, da er wieder in ein Loch von einigen Wochen gefallen ist", sagte Hamann bei Sky: "Wie kann das sein, dass so ein talentierter Spieler gar keinen Einfluss nimmt?", fragte sich Hamann.

Brandt kommt in dieser Spielzeit beim BVB noch nicht in Fahrt und steht nach zwölf Pflichtspielen bei gerade einmal einem Treffer, den er im Supercup gegen den FC Bayern erzielt hatte. Nachdem er zu Beginn der Spielzeit hinter Jude Bellingham und Giovanni Reyna bei Trainer Lucien Favre in puncto Startelfeinsätze das Nachsehen hatte, gehörte er in den vergangenen sieben Spielen immerhin viermal zum Stammpersonal, konnte dort jedoch nicht seine offensive Produktion steigern.

Und das obwohl er von Favre zuletzt immer mehr Freiheiten im Dortmunder Spiel erhalten hatte, wie Brandt selbst bei DAZN bestätigte: "Unser Coach ist mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass er zu mir kommt und sagt: 'Wenn du auf dem Platz stehst - das ist deine Position, aber lauf rum, wo du willst'", sagte Brandt: "Also natürlich offensiv!"

Sowohl Favre als auch Löw halten trotz seiner Formkrise jedoch große Stücke auf den offensiven Freigeist. "Der Julian hat so viel Können, so viel Tempo im Eins-gegen-eins. Das muss er nur auf den Platz bringen. Dann ist er ein sehr guter Spieler", erklärte Löw vor dem Nations-League-Spiel des DFB-Teams gegen die am Samstag.

Der gleichen Meinung ist auch Hamann: "Wenn er zeigt, was er kann, fährt er mit zur EM und ist vielleicht sogar auf dem Sprung oder an der Grenze, Stammspieler zu sein."

Bild: imago images / RHR-Foto

BVB: Martin Ödegaard soll Erling Haaland offenbar zu Real Madrid locken

BVB-Stürmer Erling Haaland soll ganz oben auf der Transferwunschliste von Real Madrid stehen. Um den Youngster von einem Wechsel nach Madrid zu überzeugen, haben die Königlichen wohl einen konkreten Plan entwickelt.

Wie mehrere Medien berichten, besteht zwischen den Dortmundern und Haalands Berater Mino Raiola ein "Gentlemen's Agreement", wodurch der 20-Jährige ab dem 1. Juli 2022 Gespräche mit anderen Klubs über einen Wechsel führen darf. Sollte die Ablösesumme die Bosse zufriedenstellen, dürfte er trotz Vertrags bis Sommer 2024 dann wohl gehen.

Wie die AS schreibt , will Real Madrid von diesem Umstand profitieren und plant, Haaland mit der Hilfe von Martin Ödegaard 2022 von einem Wechsel zu überzeugen.

Bild: imago images / Bildbyran

BVB-Talent Bellingham debütiert für , Sancho trifft

Borussia Dortmunds Supertalent Jude Bellingham ist seit Donnerstag der drittjüngste Nationalspieler der ruhmreichen englischen Geschichte.

Im Alter von 17 Jahren, vier Monaten und 12 Tagen reihte sich der Mittelfeldspieler beim 3:0 (2:0) im Länderspiel gegen Irland im Londoner Wembleystadion am Donnerstag hinter Rekordhalter Theo Walcott und Wayne Rooney ein.

Bellingham wurde in der 74. Minute eingewechselt, bis dahin hatten Harry Maguire (18.), sein auch erst 20 Jahre alter BVB-Vereinskollege Jadon Sancho (31.) und Dominic Calvert-Lewin (56., Foulelfmeter) bereits auf 3:0 gestellt.

Bild: Getty Images

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick